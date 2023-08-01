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Из Италии в Россию под видом детских игрушек отправили посылку с колонией из 350 муравьев

Из Италии в Россию под видом детских игрушек отправили посылку с колонией из 350 муравьев

Автор:
01 августа 2023 08:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: аэропортПулков   колония муравьев   муравьи   новости   таможня   фото   
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Сотрудники таможни петербургского аэропорта Пулково обнаружили в посылке из Италии почти 350 живых муравьев.

При этом в декларации было заявлено, что в бандероли – детские игрушки.

Как сообщили в ФТС, насекомые находились в 128 стеклянных пробирках.

«Ветеринарный контроль подтвердил, что они относятся к подкарантинной продукции высокого уровня риска», – говорится в сообщении ведомства.

В итоге муравьев отправили обратно в Италию, а в отношении получателя решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

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Метки: аэропортПулков   колония муравьев   муравьи   новости   таможня   фото   
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newegg Полчаса назад
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