Из Италии в Россию под видом детских игрушек отправили посылку с колонией из 350 муравьев

670
3
Сотрудники таможни петербургского аэропорта Пулково обнаружили в посылке из Италии почти 350 живых муравьев.
При этом в декларации было заявлено, что в бандероли – детские игрушки.
Как сообщили в ФТС, насекомые находились в 128 стеклянных пробирках.
«Ветеринарный контроль подтвердил, что они относятся к подкарантинной продукции высокого уровня риска», – говорится в сообщении ведомства.
В итоге муравьев отправили обратно в Италию, а в отношении получателя решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.
Источник:
Ссылки по теме:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Новости партнёров
реклама