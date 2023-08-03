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Мечта геймеров: анонсирована секс-кукла Лары Крофт с реалистичным телом

Мечта геймеров: анонсирована секс-кукла Лары Крофт с реалистичным телом

Автор:
03 августа 2023 10:01
Метки: Кукла   геймер   лара крофт   новости   секс кукла   фото   
1852
7
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«Фигурка» ростом 166 сантиметров и весит 38 килограммов.

Перед покупкой самые большие фанаты Tomb Raider могут выбрать цвет кожи, ногтей и прочих частей тела.

Стоимость составит $2800!

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Метки: Кукла   геймер   лара крофт   новости   секс кукла   фото   
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12  комментариев
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20k
alexis 2 часа назад
И для геймеров в возрасте
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9k
Trenzel2003 5 минут назад
Олды поймут.
Ссылка www.youtube.com
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59k
Александр 13 минут назад
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945
JocKey 53 минуты назад
Ждем ...

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Комментарий удален. Причина: порнография/эротика
27
14k
Antique computer Час назад
Правая нога у нее вывернута неестественно. Впрочем, для куклы это скорее достоинство, чем недостаток.
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16k
ss Час назад
Я бы назвал этих людей предателями! Ведь если они купят эту куклу, то значит променяют свою Дуньку Кулакову на кусок силикона!
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405
007 ss Полчаса назад
Ты-то не променяешь???
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3k
krokodilov Час назад
Тема не раскрыта. Где все
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15k
FatZilla Час назад
О, можно сыграть в Womb Raider...
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