Мечта геймеров: анонсирована секс-кукла Лары Крофт с реалистичным телом

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«Фигурка» ростом 166 сантиметров и весит 38 килограммов.
Перед покупкой самые большие фанаты Tomb Raider могут выбрать цвет кожи, ногтей и прочих частей тела.
Стоимость составит $2800!
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