На Марсе разбился корабль пришельцев? Curiosity нашел загадочный объект

Марсоход Curiosity порадовал новой находкой, которую уже назвали одним из самых странных объектов на Марсе. На снимках изображен камень с острыми выступами, напоминающими кости рыбы. Ученые не исключают возможной аварийной посадки инопланетного космического корабля на Красную планету. Однако с большей вероятностью это образование связано с сейсмической активностью.
По мнению экспертов, выступы похожи на известные на Земле "песчаные шипы", которые появляются во время землетрясений магнитудой семь и более баллов.
Профессор Ричард Армстронг из Астонского университета, Бирмингем, сказал: "Эти структуры необычны для Марса и уникальны в моей практике. Совокупность доказательств позволяет предположить, что они относятся к типу "песчаных шипов", которые образуются на Земле в результате значительной сейсмической активности. Однако есть отличия марсианских шипов от земных, на что обратили внимание геологи". Например, марсианские шипы не имеют таких выпуклых концов, как земные. Кроме того, на некоторых из них есть зазубрины, чего не увидишь на земных.
Астробиолог НАСА Натали Кэброл заявила, что это "самый причудливый камень", который она когда-либо видела за 20 лет изучения Красной планеты. Она предположила, что всему виной могут быть ветры, а сам объект представляет собой "остатки пород после сильной эрозии".
Ранее в качестве возможной причины появления шиповидных образований назывались кости рыбы, останки динозавра или фрагмент старого космического аппарата земного производства.
Всего на Марсе разбилось не менее 10 зондов, включая британский Beagle 2 и Mars Polar Lander. По оценкам специалистов, на поверхности планеты находится 7119 кг мусора.
"Учитывая небольшие размеры и отсутствие известных аналогов, созданных человеком, а также отсутствие логического объяснения, для каких целей могут служить эти шипы, не представляется вероятным, что эти образцы являются обломками корабля или оборудования, упавшего в кратер Гейла", - пишут авторы исследования.
Похожие скальные образования были найдены в ударном кратере Нердлингенский Рис на юге Германии.
В июне марсоход обнаружил причудливые искривленные колонны, которые оказались окаменелыми породами. Вероятно, они представляют собой зацементировавшуюся массу минералов, которая просочилась в трещины в скале. За миллионы лет породы разрушились, а застывшие потоки плотного материала остались.
В августе прошлого года исполнилось 10 лет со дня пребывания Curiosity на Марсе. В феврале 2021 года к нему присоединился марсоход Perseverance.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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