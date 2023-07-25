На Марсе разбился корабль пришельцев? Curiosity нашел загадочный объект

По мнению экспертов, выступы похожи на известные на Земле "песчаные шипы", которые появляются во время землетрясений магнитудой семь и более баллов.

Профессор Ричард Армстронг из Астонского университета, Бирмингем, сказал: "Эти структуры необычны для Марса и уникальны в моей практике. Совокупность доказательств позволяет предположить, что они относятся к типу "песчаных шипов", которые образуются на Земле в результате значительной сейсмической активности. Однако есть отличия марсианских шипов от земных, на что обратили внимание геологи". Например, марсианские шипы не имеют таких выпуклых концов, как земные. Кроме того, на некоторых из них есть зазубрины, чего не увидишь на земных.