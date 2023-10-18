Отправимся в полет над марсианским лабиринтом Ночи?

Когда-нибудь задумывались о том, каково это - лететь над поверхностью Марса? Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало анимацию, позволяющую увидеть сверху одно из самых потрясающих зрелищ Красной планеты - Noctis Labyrinthus, что в переводе с латинского означает "лабиринт ночи".
При создании видеоролика использовались снимки, сделанные космическим аппаратом "Марс-экспресс", который уже два десятилетия занимается картографированием марсианской поверхности. Устройство сделало тысячи снимков, в том числе запечатлело изрезанный ландшафт каньонов, расположенных между долинами Маринер и огромными вулканами плато Фарсида. Специалисты также воспользовались топографической информацией, чтобы создать трехмерное изображение ландшафта.
Источник:
Получилась анимация, демонстрирующая систему долин, которая простирается на 1200 км, ее ширина достигает 30 км, а глубина - 6 км.
Для сравнения: Гранд-Каньон в Аризоне в самой широкой точке достигает 29 км, а в самой глубокой - 1,8 км.
По мнению ученых, лабиринт долин образовался миллионы лет назад в результате тектонической и вулканической активности.
В видеоролике показаны удивительные особенности ландшафта, в том числе так называемые "грабены". Это участки земной коры, опущенные относительно окружающей местности по крутым или вертикальным тектоническим разломам.
"Вулканизм привел к тому, что большие участки марсианской коры выгнулись, растянулись и подверглись тектоническому напряжению, что привело к ее истончению, разломам и проседанию", - сообщает Европейское космическое агентство.
За 20 лет работы "Марс-экспресс" обнаружил водяной лед в южной полярной шапке, которого хватит на глобальный океан глубиной 11 км, и выявил обширные равнины вечной мерзлоты вокруг Южного полюса Красной планеты.
В 2003 году к Марсу также был отправлен небольшой посадочный модуль "Бигль-2", но он был потерян после посадки.
Среди других космических аппаратов, получивших изображения лабиринта Ночи, можно назвать орбитальный аппарат НАСА "Викинг-1", который в 1980 году сделал широкую фотографию этого региона.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Красные пески, высокие технологии и таинственные поселенцы: как выглядело бы освоение Марса, по мнению ИИ
- Исследователей Марса хотят поселить в дома из грибов
- Трубы на Марсе, именуемые "стеклянными червями"
- Остатки ледника были обнаружены вблизи экватора Марса
- «Вам врут!»: сотрудница космического агентства NASA рассказала, что утаивают от человечества о Марсе