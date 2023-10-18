FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Космос 824 поста • 295 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Космос
Отправимся в полет над марсианским лабиринтом Ночи?

Отправимся в полет над марсианским лабиринтом Ночи?

Автор:
18 октября 2023 08:54
Сообщество : Космос
Метки: Марс   Марс-экспресс   лабиринт Ночи   планета   полет   снимок   
925
6
1

Когда-нибудь задумывались о том, каково это - лететь над поверхностью Марса? Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало анимацию, позволяющую увидеть сверху одно из самых потрясающих зрелищ Красной планеты - Noctis Labyrinthus, что в переводе с латинского означает "лабиринт ночи".

При создании видеоролика использовались снимки, сделанные космическим аппаратом "Марс-экспресс", который уже два десятилетия занимается картографированием марсианской поверхности. Устройство сделало тысячи снимков, в том числе запечатлело изрезанный ландшафт каньонов, расположенных между долинами Маринер и огромными вулканами плато Фарсида. Специалисты также воспользовались топографической информацией, чтобы создать трехмерное изображение ландшафта.

Получилась анимация, демонстрирующая систему долин, которая простирается на 1200 км, ее ширина достигает 30 км, а глубина - 6 км.

Для сравнения: Гранд-Каньон в Аризоне в самой широкой точке достигает 29 км, а в самой глубокой - 1,8 км.

По мнению ученых, лабиринт долин образовался миллионы лет назад в результате тектонической и вулканической активности.

В видеоролике показаны удивительные особенности ландшафта, в том числе так называемые "грабены". Это участки земной коры, опущенные относительно окружающей местности по крутым или вертикальным тектоническим разломам.

"Вулканизм привел к тому, что большие участки марсианской коры выгнулись, растянулись и подверглись тектоническому напряжению, что привело к ее истончению, разломам и проседанию", - сообщает Европейское космическое агентство.

За 20 лет работы "Марс-экспресс" обнаружил водяной лед в южной полярной шапке, которого хватит на глобальный океан глубиной 11 км, и выявил обширные равнины вечной мерзлоты вокруг Южного полюса Красной планеты.

В 2003 году к Марсу также был отправлен небольшой посадочный модуль "Бигль-2", но он был потерян после посадки.

Среди других космических аппаратов, получивших изображения лабиринта Ночи, можно назвать орбитальный аппарат НАСА "Викинг-1", который в 1980 году сделал широкую фотографию этого региона.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: Марс   Марс-экспресс   лабиринт Ночи   планета   полет   снимок   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Пуриц Жорж Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

494720



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Неожиданные, но очень приятные презенты от котиков
Неожиданные, но очень приятные презенты от котиков
В Санкт-Петербурге возбудят уголовное дело на банду приезжих, которая терроризирует местных жителей
В Санкт-Петербурге возбудят уголовное дело на банду приезжих, которая терроризирует...
Набирающие популярность в сообществах
Противоречия в тактической медицине
Противоречия в тактической медицине
Намешалось
Намешалось
Ничего странного не замечаете?
Ничего странного не замечаете?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#в мире#интересное#Автовсячина#история#знаменитости#подборка#США
#машина#животные#Прикол#ДТП#аварии#кино#фильм#позитив#конфликт#Москва
#автомобили#люди#интересно#факты#авто аварии#шоу бизнес#забавно#Ynews#новости#креатив
Ничего странного не замечаете? Ничего странного не замечаете? Трубы на Марсе, именуемые "стеклянными червями" Трубы на Марсе, именуемые "стеклянными червями" «Вам врут!»: сотрудница космического агентства NASA рассказала, что утаивают от человечества о Марсе «Вам врут!»: сотрудница космического агентства NASA рассказала, что утаивают от человечества о Марсе Исследователей Марса хотят поселить в дома из грибов Исследователей Марса хотят поселить в дома из грибов Остатки ледника были обнаружены вблизи экватора Марса Остатки ледника были обнаружены вблизи экватора Марса На Марсе обнаружили подозрительный клубок "спагетти" На Марсе обнаружили подозрительный клубок "спагетти"

На что жалуетесь?

Вернуться