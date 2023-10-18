Отправимся в полет над марсианским лабиринтом Ночи?

В 2003 году к Марсу также был отправлен небольшой посадочный модуль "Бигль-2", но он был потерян после посадки.

Среди других космических аппаратов, получивших изображения лабиринта Ночи, можно назвать орбитальный аппарат НАСА "Викинг-1", который в 1980 году сделал широкую фотографию этого региона.