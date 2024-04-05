Розуэлльский камень: магнитная аномалия, у которой есть связь с кругами на полях

Иные миры иногда подбрасывают людям пищу для размышлений. Да такую, что над ней приходится долго и усердно ломать голову. Хотя, может быть, это и не братья по разуму развлекаются, а отголоски прошлых – древних и мудрых цивилизаций дают о себе знать.
Бизнесмен Роберт Ридж обнаружил артефакт, которому дали название Розуэлльский камень, во время охоты 4 сентября 2004 года. Он и не подозревал, что совершил открытие, которое до сих пор вызывает пристальное внимание и ожесточённые споры. Небольшой коричневый камень одиноко лежал в песках, частично покрытый грязью. Только после того, как мужчина решился поднять его, он заметил на одной из сторон интересный рельефный рисунок.
Ридж обнаружил, что камень обладает сильным магнитным полем. При контакте с магнитом камень медленно вращался по часовой стрелке или против, в зависимости от того, с каким полюсом проводились манипуляции.
Самой интересной особенностью камня стал именно его рисунок: он похож на круг, обнаруженный в Суиндоне, Англия, примерно за 10 лет до обнаружения камня. Пилот и его пассажир увидели круг на поле, пролетая над ним дважды в течение получаса. В первый раз, когда они пролетали мимо, то внизу зеленело лишь обычное кукурузное поле. Когда они вернулись, то появился круг. Исследователи кругов на полях провели изучение объекта и в итоге пришли к выводу, что он не только настоящий, но ещё и идеальный с точки зрения геометрии.
Сравнение камня и круга показывает, что они оба имеют один и тот же рисунок, только разных масштабов. Один идеально накладывается на другой.
Скептики утверждают, что это либо тщательно продуманная мистификация, либо некая аномалия, которая каким-то образом ухитрилась обрести магнитные свойства.
В соответствии с самой распространённой версией, наиболее вероятным способом изготовления камня была бы пескоструйная обработка с использованием трафарета. Безусловно, такой метод позволил бы создать рисунок. Но при попытке изготовить, так сказать, опытный образец он получился гораздо менее качественным. Это было видно и невооружённым глазом.
При достаточном количестве времени и упорстве, безусловно, можно создать идеальный образец. Но зачем тогда оставлять его в глуши и надеяться, что его найдут? Или, что вероятно, не найдут.
Толщина камня составляет 3,8 сантиметра, а ширина – 5,10 сантиметра. Камень имеет треугольную форму, а объёмный рисунок выступает над его поверхностью. Исследования показали, что он не является местным для техасского города Сидар-Хилла, где был найден. В этом регионе преобладает известняк.
Дальнейшие исследования также показали, что камень имеет довольно солидный возраст, он абсолютно цельный и не имеет внутренних полостей, куда можно было бы вставить небольшой магнит. Фаски на рисунке идеально чёткие, что позволяет предположить, что его вырезал какой-то очень серьёзный инструмент, вероятно лазерный. Одна лишь пескоструйная обработка не смогла бы обеспечить таких же результатов.
Если этот камень настолько древний, как считается, то как давно он здесь находится? Откуда он взялся и имеет ли отношение к предполагаемому крушению НЛО в Розуэлле сразу после войны? Могли ли внеземные гости поместить его здесь много веков назад? Если это так, то был ли круг в Англии очередной попыткой обнаружить камень? Предпримут ли они ещё одну попытку? Является ли камень своего рода ключом?
Находка породила массу вопросов, которые пока остаются без ответов.
Источник:
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Сигнал гласит:
"Абонент временно недоступен, перезвоните позже."
Вывод понятен! Инопланетяне!!! Я знал, что они тут.