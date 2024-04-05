Розуэлльский камень: магнитная аномалия, у которой есть связь с кругами на полях

Самой интересной особенностью камня стал именно его рисунок: он похож на круг, обнаруженный в Суиндоне, Англия, примерно за 10 лет до обнаружения камня. Пилот и его пассажир увидели круг на поле, пролетая над ним дважды в течение получаса. В первый раз, когда они пролетали мимо, то внизу зеленело лишь обычное кукурузное поле. Когда они вернулись, то появился круг. Исследователи кругов на полях провели изучение объекта и в итоге пришли к выводу, что он не только настоящий, но ещё и идеальный с точки зрения геометрии.

Сравнение камня и круга показывает, что они оба имеют один и тот же рисунок, только разных масштабов. Один идеально накладывается на другой.