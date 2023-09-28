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Помните, когда последний раз вы знакомились на улице? Ностальгируем вместе

Помните, когда последний раз вы знакомились на улице? Ностальгируем вместе

Автор:
28 сентября 2023 19:08
Сообщество : Истории
Метки: Твиттер   Юмор   девушки   знакомства   опрос   смех   
1106
15

Сегодня практически все знакомятся в интернете. А помните, когда информационные технологии еще не были так развиты? Как-то получалось у нас начинать общение с противоположным полом без гаджетов и специальных приложений.

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Метки: Твиттер   Юмор   девушки   знакомства   опрос   смех   
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5  комментариев
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65k
Александр Ломовицкий Час назад
ехал в трамвае лет 16 назад увидел девочку у которой были невероятные глаза темно синие на солнце аж фиолетовые почти , я пару минут стоял как истукан а потом подошел повосхищаться , выяснилось что цвет глаз у нее от мамы , провел самые восхитительные 20 минут пока ехал до своей остановки за беседой с этой чудо-девочкой. надеюсь и у нее остались такие же воспоминания о той поездке если вобще помнит.
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6
Ксения Лукашенкова-Денисова 10 минут назад
Работала кондуктором в 17 лет, парень постоянно ездил до конечки,красивый рокер) решилась, на конечной подошла сама,познакомились. Сказал:"ты красивая и милая,но у меня есть девушка,прости:)
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8k
Дмитрий 22 минуты назад
Казахский чат?
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14k
Иван 50 минут назад
позвонил поставщику в полпервого ночи 1 января, поздравить с Новым Годом... третий год женат на ней же и счастливы в браке
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