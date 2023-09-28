Помните, когда последний раз вы знакомились на улице? Ностальгируем вместе

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Сегодня практически все знакомятся в интернете. А помните, когда информационные технологии еще не были так развиты? Как-то получалось у нас начинать общение с противоположным полом без гаджетов и специальных приложений.
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