Шарлатан, сосуд и обещание: самая трогательная афера XVIII века

Но какой-то бунтарь не захотел ждать и бросил на сцену горящую свечу. Пламя охватило занавес. Потом полыхнули декорации. Началась паника, и люди в испуге бросились к выходу.

В давке театр разнесли. Разозлённые обманом и взбудораженные огнём зрители разломали сцену, вынесли кресла, сорвали занавес. Вытащили всё это на улицу и бросили в костёр. А на следующий день газеты пестрели заголовками о вчерашнем инциденте. Что только в них не писали. Была даже статья о том, что таинственный фокусник до этого давал представление в доме местного аристократа. И действительно залез в бутылку. А хозяин заткнул ёмкость пробкой и унёс в неизвестном направлении. Держит беднягу в бутылке, где тот горюет о своей незавидной доле. И если бы не коварный богач, то артист обязательно бы дал представление и сдержал слово на глазах у изумлённой публики.