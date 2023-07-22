FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5856 постов • 1273 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
Шарлатан, сосуд и обещание: самая трогательная афера XVIII века

Шарлатан, сосуд и обещание: самая трогательная афера XVIII века

Автор:
22 июля 2023 16:19
Сообщество : Истории
Метки: Джон Монтегю   Мистификация   аристократ   афера   интересно   лондон   обман   случай   театр   
1370
6

Когда первичные потребности человека удовлетворены, то душа просит развлечений и зрелищ. По возможности, конечно, волшебных и мистических.

У каждого, кто пришёл в театр Хеймаркет в Лондоне тем январским вечером 1749 года, в душе жила вера в чудо. Ведь помимо стандартных фокусов организаторы представления обещали поистине невероятный трюк: факир должен был утрамбовать себя в литровую бутыль. И сосуд с заключённым внутрь магом обещали пронести по рядам, чтобы зрители убедились в наличии внутри человека.

×
×

Вообще, народ вовсю обсуждал анонс афиш, которые украсили театр. Обещания была на грани и за гранью: пение, игра на трости как на музыкальном инструменте любых мелодий. Даже общение с родными, покинувшими этот мир. Но главной фишкой было обещание артиста просочиться внутрь бутылки.

Билеты на представление разлетелись как горячие пирожки. Народ стоял даже в проходах. Все ждали. Ждали чуда. Но сцена оставалась сиротливо пустой. Люди стали перешёптываться, затем топать, кричать и свистеть.

Наконец после томительного ожидания и начавшихся волнений на сцену вышел мужчина и объявил, что если в течение четверти часа фокусник не появится, то все зрители  получат деньги обратно.

Но какой-то бунтарь не захотел ждать и бросил на сцену горящую свечу. Пламя охватило занавес. Потом полыхнули декорации. Началась паника, и люди в испуге бросились к выходу.

В давке театр разнесли. Разозлённые обманом и взбудораженные огнём зрители разломали сцену, вынесли кресла, сорвали занавес. Вытащили всё это на улицу и бросили в костёр. А на следующий день газеты пестрели заголовками о вчерашнем инциденте. Что только в них не писали. Была даже статья о том, что таинственный фокусник до этого давал представление в доме местного аристократа. И действительно залез в бутылку. А хозяин заткнул ёмкость пробкой и унёс в неизвестном направлении. Держит беднягу в бутылке, где тот горюет о своей незавидной доле. И если бы не коварный богач, то артист обязательно бы дал представление и сдержал слово на глазах у изумлённой публики.

Деньги за билеты лондонцы так и не получили. Что примечательно, не выяснилось, и кто стоял за грандиозной аферой. Попытались прижать к стенке директора. Но Сэмюэл Фут категорически отрицал свою причастность и даже заявил, что отговаривал хозяина театра от сомнительной сделки.

В народе ходили слухи, что автором махинации был герцог Джон Монтегю. Он заключил с друзьями пари, что играючи организует и провернёт авантюру, за возможность принять участие в которой заплатит огромное количество легковерных дуралеев. Он придумал и оплатил рекламу. Если это в действительности был Монтегю, то он явно повысил благосостояние благодаря выигранному спору. Ведь люди так хотят верить в чудо, что готовы платить за одну только возможность поверить в его существование.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Джон Монтегю   Мистификация   аристократ   афера   интересно   лондон   обман   случай   театр   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Lexx Час назад
Это всё потому, что кто то плохо учился в школе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

46690



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Пост для тех, кому надоело заряжать смартфон по 3 раза в день
Пост для тех, кому надоело заряжать смартфон по 3 раза в день
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Куст крыжовника

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#познавательно#США#Россия#Германия#барби#сарказм#собака
#животные#интересное#факты#Прикол#забавно#фильм#конфликт#истории#СССР#мир
#интересно#Юмор#в мире#Мемы#подборка#полиция#мужчина#кино#шоу бизнес#трейлер
Пост для тех, кому надоело заряжать смартфон по 3 раза в день Пост для тех, кому надоело заряжать смартфон по 3 раза в день Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться