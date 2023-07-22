Шарлатан, сосуд и обещание: самая трогательная афера XVIII века

Когда первичные потребности человека удовлетворены, то душа просит развлечений и зрелищ. По возможности, конечно, волшебных и мистических.
У каждого, кто пришёл в театр Хеймаркет в Лондоне тем январским вечером 1749 года, в душе жила вера в чудо. Ведь помимо стандартных фокусов организаторы представления обещали поистине невероятный трюк: факир должен был утрамбовать себя в литровую бутыль. И сосуд с заключённым внутрь магом обещали пронести по рядам, чтобы зрители убедились в наличии внутри человека.
Вообще, народ вовсю обсуждал анонс афиш, которые украсили театр. Обещания была на грани и за гранью: пение, игра на трости как на музыкальном инструменте любых мелодий. Даже общение с родными, покинувшими этот мир. Но главной фишкой было обещание артиста просочиться внутрь бутылки.
Билеты на представление разлетелись как горячие пирожки. Народ стоял даже в проходах. Все ждали. Ждали чуда. Но сцена оставалась сиротливо пустой. Люди стали перешёптываться, затем топать, кричать и свистеть.
Наконец после томительного ожидания и начавшихся волнений на сцену вышел мужчина и объявил, что если в течение четверти часа фокусник не появится, то все зрители получат деньги обратно.
Но какой-то бунтарь не захотел ждать и бросил на сцену горящую свечу. Пламя охватило занавес. Потом полыхнули декорации. Началась паника, и люди в испуге бросились к выходу.
В давке театр разнесли. Разозлённые обманом и взбудораженные огнём зрители разломали сцену, вынесли кресла, сорвали занавес. Вытащили всё это на улицу и бросили в костёр. А на следующий день газеты пестрели заголовками о вчерашнем инциденте. Что только в них не писали. Была даже статья о том, что таинственный фокусник до этого давал представление в доме местного аристократа. И действительно залез в бутылку. А хозяин заткнул ёмкость пробкой и унёс в неизвестном направлении. Держит беднягу в бутылке, где тот горюет о своей незавидной доле. И если бы не коварный богач, то артист обязательно бы дал представление и сдержал слово на глазах у изумлённой публики.
Деньги за билеты лондонцы так и не получили. Что примечательно, не выяснилось, и кто стоял за грандиозной аферой. Попытались прижать к стенке директора. Но Сэмюэл Фут категорически отрицал свою причастность и даже заявил, что отговаривал хозяина театра от сомнительной сделки.
В народе ходили слухи, что автором махинации был герцог Джон Монтегю. Он заключил с друзьями пари, что играючи организует и провернёт авантюру, за возможность принять участие в которой заплатит огромное количество легковерных дуралеев. Он придумал и оплатил рекламу. Если это в действительности был Монтегю, то он явно повысил благосостояние благодаря выигранному спору. Ведь люди так хотят верить в чудо, что готовы платить за одну только возможность поверить в его существование.
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