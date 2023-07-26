Актёра Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах

Лондонский суд присяжных признал голливудского актёра Кевина Спейси невиновным по всем пунктам обвинения по делу о сексуальных домогательствах в отношении четырёх мужчин. Нынешнее разбирательство касалось событий с 2004 по 2013 год, когда Спейси работал худруком в лондонском театре Old Vic. Четверо его подчинённых обвиняли актёра в приставаниях и непристойном поведении.





Жюри присяжных обсуждало дело Спейси на протяжении трёх дней, потратив в общей сложности на это более 12 часов. Отмечается, что после прозвучавшего оправдательного вердикта актёр заплакал. У Спейси сегодня ещё и день рождения, что очень символично. Ему исполнилось 64 года.





После судебного заседания Кевин Спейси рассказал журналистам, что планирует вернуться в киноиндустрию. По его словам, несколько режиссёров и продюсеров ждали, когда с него снимут обвинения, чтобы пригласить в свои проекты.