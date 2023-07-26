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Актёра Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах

Актёра Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах

Автор:
26 июля 2023 18:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актёр   домогательства   кевин спейси   лондон   оправдание   суд   
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За последние четыре года артиста обвиняли в домогательствах 15 человек. Но никто из них не смог доказать его вину в суде.

Лондонский суд присяжных признал голливудского актёра Кевина Спейси невиновным по всем пунктам обвинения по делу о сексуальных домогательствах в отношении четырёх мужчин. Нынешнее разбирательство касалось событий с 2004 по 2013 год, когда Спейси работал худруком в лондонском театре Old Vic. Четверо его подчинённых обвиняли актёра в приставаниях и непристойном поведении.


Жюри присяжных обсуждало дело Спейси на протяжении трёх дней, потратив в общей сложности на это более 12 часов. Отмечается, что после прозвучавшего оправдательного вердикта актёр заплакал. У Спейси сегодня ещё и день рождения, что очень символично. Ему исполнилось 64 года.


После судебного заседания Кевин Спейси рассказал журналистам, что планирует вернуться в киноиндустрию. По его словам, несколько режиссёров и продюсеров ждали, когда с него снимут обвинения, чтобы пригласить в свои проекты.

Напомним, что за последние 4 года на Кевина Спейси сыпались обвинения в домогательствах словно из рога изобилия. В общей сложности против актёра выдвинули обвинения 15 человек. Однако ни прокуратура Массачусетса в 2019 году, ни суд в Нью-Йорке в 2022 году, ни нынешнее жюри присяжных в Лондоне не увидели приемлемых доказательств вины актёра.

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Метки: актёр   домогательства   кевин спейси   лондон   оправдание   суд   
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11  комментариев
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9k
RIZ deadening Час назад
Сука, всю карьеру ему поломали !
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4k
Vlamir 15 минут назад
А вот теперь настал его черед! Каждую (надеюсь что не каждого) настала пора обуть по полной за лжесвидетельство!
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1k
Николай 16 минут назад
А я в нём и не сомневался вообще.
Ситуация со Спэйси и Деппом отлично показывает, что нефиг вестись на бредятину из санной прессы.
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20k
Axel Полчаса назад
Ну ладно, его оправдали. А что с теми кто его обвинили. Сколько они будут сидеть и какую компенсацию обязаны Спейси выплатить?
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5k
Трям Час назад
Так. Бабы были - просрали. Мужики были - тоже просрали. Ждем обвинений в педофилии.
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11k
Copycat Час назад
так один фиг его все равно во что то серьезное теперь не возьмут, оправдать то оправдали но на репутацию один фиг ему пятно поставили - и большие голивудские босы просто не станут связываться будь он хоть трижды невиновен
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13
Vovki Copycat Час назад
надеюсь что скоро все "привыкнут" к таким голословным обвинениям и никто на них не будет обращать внимание
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13
Vovki Copycat 57 минут назад
когда дойдёт до чиновников, судей и прокуроров эта волна - тогда всё изменится. А пока чморят обычных людей - так и будет
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