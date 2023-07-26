Актёра Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах

За последние четыре года артиста обвиняли в домогательствах 15 человек. Но никто из них не смог доказать его вину в суде.
Лондонский суд присяжных признал голливудского актёра Кевина Спейси невиновным по всем пунктам обвинения по делу о сексуальных домогательствах в отношении четырёх мужчин. Нынешнее разбирательство касалось событий с 2004 по 2013 год, когда Спейси работал худруком в лондонском театре Old Vic. Четверо его подчинённых обвиняли актёра в приставаниях и непристойном поведении.
Жюри присяжных обсуждало дело Спейси на протяжении трёх дней, потратив в общей сложности на это более 12 часов. Отмечается, что после прозвучавшего оправдательного вердикта актёр заплакал. У Спейси сегодня ещё и день рождения, что очень символично. Ему исполнилось 64 года.
После судебного заседания Кевин Спейси рассказал журналистам, что планирует вернуться в киноиндустрию. По его словам, несколько режиссёров и продюсеров ждали, когда с него снимут обвинения, чтобы пригласить в свои проекты.
Напомним, что за последние 4 года на Кевина Спейси сыпались обвинения в домогательствах словно из рога изобилия. В общей сложности против актёра выдвинули обвинения 15 человек. Однако ни прокуратура Массачусетса в 2019 году, ни суд в Нью-Йорке в 2022 году, ни нынешнее жюри присяжных в Лондоне не увидели приемлемых доказательств вины актёра.
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Ситуация со Спэйси и Деппом отлично показывает, что нефиг вестись на бредятину из санной прессы.