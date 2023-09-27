Безумный маркиз Бересфорд – антигерой своего времени и возможный прототип Бэтмена

Однажды маркиз решил развлечь себя, объявив народу, что на лондонской площади состоится бесплатная раздача джина. И даже раздал собравшимся зевакам кружки. Что из этого получилось? Банальная пьянка с дракой, за которой Бересфорд с удовольствием наблюдал.

В следующий раз аристократ нёсся на коне по оживлённой улице, создавая опасную ситуацию. За что и был взят под арест. В суд Анри явился в компании той самой лошади, аргументировав, что только это благородное животное может точно сказать, с какой скоростью скакало.

Весной 1837 года мужчина так славно отдохнул в компании едимышленников, что прибыл в Лестершир верхом, выбрав в качестве средства передвижения огромного дикого кабана.