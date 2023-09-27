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Безумный маркиз Бересфорд – антигерой своего времени и возможный прототип Бэтмена

Безумный маркиз Бересфорд – антигерой своего времени и возможный прототип Бэтмена

Автор:
27 сентября 2023 10:40
Сообщество : Истории
Метки: Анри де ла Пуэ Бересфорд   Безумный маркиз   Герой   Джек-пружинки-на-пятках   аристократ   комикс   лондон   мифология   нападение   персонаж   
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У каждой эпохи свои герои. Но они были бы тусклыми и малоинтересными, не будь у них антагонистов.

Ирландский аристократ маркиз Анри де ла Пуэ Бересфорд (1811 – 1859 гг.) был человеком неоднозначным. С одной стороны, блистал остроумием и интеллектом, а с другой, его раздражало высокоморальное общество. И своё раздражение он демонстрировал с помощью пьяных кутежей, актов изощрённого вандализма и злых жестоких шуток.

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Однажды маркиз решил развлечь себя, объявив народу, что на лондонской площади состоится бесплатная раздача джина. И даже раздал собравшимся зевакам кружки. Что из этого получилось? Банальная пьянка с дракой, за которой Бересфорд с удовольствием наблюдал.

В следующий раз аристократ нёсся на коне по оживлённой улице, создавая опасную ситуацию. За что и был взят под арест. В суд Анри явился в компании той самой лошади, аргументировав, что только это благородное животное может точно сказать, с какой скоростью скакало.

Весной 1837 года мужчина так славно отдохнул в компании едимышленников, что прибыл в Лестершир верхом, выбрав в качестве средства передвижения огромного дикого кабана.

Странным и опасным развлечениям маркиз предавался искренне и от души, наслаждаясь эффектом. А потом переплюнул сам себя – стал появляться на улицах на ходулях в странной одежде, пугая народ экзотической внешностью и совершенно отстранённым выражением лица.

А потом на тёмных лондонских улицах появилось странное существо с пружинами на ногах, которое нападало под покровом ночи на девушек и женщин. Особого вреда создание, по виду напоминавшее чёрта, не причиняло. Рвало одежду, кричало, царапало и скрывалось в неизвестном направлении.

Результатами были лёгкие раны, обмороки, истерики, которыми страдали впечатлительные дамы. Образ Джека-прыгуна моментально популяризировала пресса. А народ, вспомнив ходульные прогулки маркиза, связал его с образом ночного дьявола.

Тем более что физическая подготовка позволяла ему выверты типа неожиданного появления из тьмы и моментального упрыгивания обратно: Анри был спортсменом-гребцом. В пользу этой версии выступили и свидетельства мальчика-слуги, который успел заметить под плащом вышитую золотом букву W, напоминавшую герб.

После ночного террориста стали появляться образы других злобных супергероев, вечно ведущих борьбу с добром. О них стали  создавать комиксы, потом писать книги, ставить пьесы, шоу и кукольные представления, снимать фильмы.

Существовал самостоятельный комикс о Джеке-прыгуне, а в 70-х в Британии сняли несколько мультфильмов. Позднее сам персонаж забылся и остался популярным только среди фанатов комиксов. Но этот образ сыграл свою роль  в появлении таких культовых персонажей как Зорро и Бэтмен.

Что касается самого маркиза, то он никак не комментировал слухи, ходившие вокруг его нескромной персоны. А потом и не смог это делать – вернулся в Ирландию, где в 1859 году встретил достойный конец своей рискованной жизни – упал с лошади при попытке перепрыгнуть на неё с балкона и сломал шею.

Но жадное до сенсаций лондонское общество настаивало, что место Джека-прыгуна занял кто-то из его последователей. Кстати, о подражателях: уже в наши дни студентка из Ливерпуля Элизабет Пенок рассказала, что столкнулась на улице со странным и во всех смыслах выдающимся субъектом – трёхметровый атлет с горящими жёлто-красными глазами предстал перед девушкой во тьме. Когда та закричала, легко взмыл вверх, немного задержался на крыше трёхэтажного дома и умчался в неизвестном направлении по крышам гигантскими  прыжками.

Дело Бересфорда живёт, шоу продолжается. А Бересфорда ли? Какая разница, ведь каждому городу нужен не только герой, но и антигерой, которого он заслуживает.

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Метки: Анри де ла Пуэ Бересфорд   Безумный маркиз   Герой   Джек-пружинки-на-пятках   аристократ   комикс   лондон   мифология   нападение   персонаж   
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1  комментарий
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79
ruslan d 55 минут назад
Обычный мажор , заскучавший и охреневший от чувства вседозволенности , на Кутузовском каждое лето "с балкона на лошадь прыгают" по нескольку штук ...
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