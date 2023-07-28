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Раннесредневековое руководство для мужей, которые не хотят скончаться от унижения

Раннесредневековое руководство для мужей, которые не хотят скончаться от унижения

Автор:
28 июля 2023 13:46
Сообщество : Исторические факты
Метки: Вильгельм де Варенн   Изабелла   Роберт де Бомон   Элизабет де Вермандуа   аристократ   брак   история   невеста   обман   поучительно   
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Элизабет де Вермандуа – она же Изабелла была аристократкой до мозга костей. Оно и понятно: отцом малышки был Гуго Великий – сын французского короля Генриха I и нашей княжны Анны Ярославны. Мать Адела происходила из графского рода Вермандуа.

Девочка была премиленькой, поэтому дефицита в женихах не испытывала. Более того, претенденты на руку и сердце маленькой Изабеллы буквально осаждали Гуго. Поэтому тот подустал и сплавил дочку замуж, когда она была ещё совсем ребёнком, лет 10-11.

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Выбор пал на Роберта де Бомона. Аристократ был безумно богат и искал в невесты девушку королевских кровей. Правда, имелся нюанс: пару разделяло почти 40 лет, ведь Роберт уже справил к тому моменту 50-летие.

Сначала церковники попытались выступить против брака. Ведь даже по законам тех далёких тёмных времен невеста была далека от брачного возраста. Но Гуго надавил на тогдашнего папу, и в 1096 году брак всё же был заключён.

Роберт немного подождал с консумацией. Но, начиная с 1102 года, юная жена стала с завидной регулярностью одаривать супруга наследниками. В общем она родила мужу 8 детей. Правда, у общественности были сомнения касаемо отцовства и уверенность в ветвистости рогов Роберта. Ведь младшие появились на свет, когда отец был уже очень преклонного возраста. Но это ладно. Де Бомон состоял советником при дворе английского короля Генриха I Боклерка и практически не появлялся дома, радея о делах государственных. Что не мешало супруге с завидной регулярностью пополнять семейство.

Впрочем, Изабеллу нельзя осуждать. Ведь когда она расцвела как женщина, то мужу, по поводу брака с которым её мнения никто не спрашивал, было уже к 60. А душа хотела романтики. Да и тело было не прочь вкусить плотской любви с кем-то более подходящим по возрасту.

Поскольку свято место пусто не бывает, то желания аристократки  вселенная материализовала в виде Вильгельма де Варенна. Граф Суррей был молод, привлекателен, холост. Правда, ходили разговоры о женитьбе на Матильде Шотландской, но та предпочла Генриха I. И желающий забыться Вильгельм заприметил периодически появляющуюся при дворе Изабеллу. Та была не прочь изменить возрастному супругу. И году где-то к 1118, когда об измене знала уже вся общественность, бедняга Роберт таки тоже убедился в неверности супруги.

Что стало для доверчивого графа столь сильным ударом, что он скоропостижно скончался от, если верить источникам, «унижения и печали». Ведь Суррей оперативно организовал бегство любимой, когда правда вскрылась во всей своей неприглядности.

Спустя несколько месяцев не особенно опечаленная потерей мужа вдовушка уже бодро шагала под венец с возлюбленным Вильгельмом. Жизнь отмерила паре не так много счастья: в 1131 году графиня ушла в мир иной, не дожив и до 50 лет. Что неудивительно, ведь продолжительность жизни в то время была так себе, да и в дополнение к 8 детям от первого  брака она подарила второму мужу пятерых наследников.

Мораль сей местами трагичной, местами поучительной раннесредневековой истории? Она проста: мужики, включайте голову, просчитывайте варианты и думайте на перспективу, чтобы не повторить грустный опыт униженного де Бомона.

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Метки: Вильгельм де Варенн   Изабелла   Роберт де Бомон   Элизабет де Вермандуа   аристократ   брак   история   невеста   обман   поучительно   
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Егор 51 минуту назад
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