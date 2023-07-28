Раннесредневековое руководство для мужей, которые не хотят скончаться от унижения

Выбор пал на Роберта де Бомона. Аристократ был безумно богат и искал в невесты девушку королевских кровей. Правда, имелся нюанс: пару разделяло почти 40 лет, ведь Роберт уже справил к тому моменту 50-летие.

Сначала церковники попытались выступить против брака. Ведь даже по законам тех далёких тёмных времен невеста была далека от брачного возраста. Но Гуго надавил на тогдашнего папу, и в 1096 году брак всё же был заключён.