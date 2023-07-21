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«Наше вам с кисточкой!»: о какой кисточке идёт речь?

«Наше вам с кисточкой!»: о какой кисточке идёт речь?

Автор:
21 июля 2023 10:54
Сообщество : Факты
Метки: Наше вам с кисточкой!   выражение   интересно   познавательно   слово   факты   фото   
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Когда звучит «наше вам с кисточкой», одни вспоминают о котах, другие — о художниках, третьи — о кисточках на шапках, но мало кто в этот момент думает о цирюльниках. Хотя история выражения связана именно с барберами (лат. barba 'борода'), ну или с брадобреями.


В современных фразеологических словарях оказалось не так просто найти это выражение с толкованием. Но в словаре «Язык Одессы. Слова и фразы» (2013) есть продолжение фразеологизма и его объяснение:

«выражение вошло в широкий обиход из жаргона парикмахеров. Традиционное приветствие-зазывание клиента звучало приблизительно так: "Наше вам с кисточкой, с пальцем — десять, с огурцом — пятнадцать!"».

Правда, не совсем понятно, что такое «с пальцем — десять, с огурцом — пятнадцать»...

Писатель А. Н. Толстой в «Хождении по мукам» (1920—1941) объяснил, о чём идёт речь:

«... наш мастер работал по старинке, – засовывал палец в рот клиенту [чтобы оттопырить щеку для бритья], а для благородных держал огурцы. С пальцем – десять, с огурцом – пятнадцать, – неплохие были деньги».

Так что первоначально в этом выражении ключевой была не только кисточка (помазок цирюльника), а ещё палец и огурец.

Академик В. В. Виноградов тоже считает, что это выражение родом из профессиональной среды цирюльников, и приводит фразеологизм в следующем виде: «с пальцем девять, с огурцом – пятнадцать, наше вам-с». Стоимость услуги, как видите, варьируется.

«Как... как... как это ты давеча сказал: "вот он-он"? – С пальцем девять, с огурцом — пятнадцать, наше вам-с! – Charmant!» (М. Е. Салтыков-Щедрин. Сатиры в прозе. 1859—1862 гг.).

В произведении «На чужой стороне» (1899) Д. Н. Мамина-Сибиряка: «Наше вам сорок одно с кисточкой, пятиалтынный с дырочкой».

Этот фразеологизм употреблялся повсеместно, не только в Одессе.

У В. В. Крестовского в «Петербургских трущобах» (1864-1866): «Наше вам! С пальцем девять! – сипло приветствовал вошедшую старуху один из обитателей ночлежной, сидевший в кружке, где шла игра в косточки. – С огурцом одиннадцать! – кивнул другой из той же компании. – С редькой пятнадцать! – подхватил третий».

Лингвисты (Л. Г. Ломов, А. М. Камчатнов, Н. А. Николина, В. Н. Телия) считают, что «наше вам» — это усечённая часть фразеологизма «наше вам почтение». Дополнительные компоненты «с пальцем — девять», «с огурцом — пятнадцать» — это расширение лексического состава фразеологической единицы. Компоненты могли меняться местами, заменяться синонимами.

Но в современном русском языке осталось только цельное фразеологическое сращение «наше вам с кисточкой». Да и связь с цирюльниками уже не осознается!

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Метки: Наше вам с кисточкой!   выражение   интересно   познавательно   слово   факты   фото   
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3  комментария
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Филологический маньяк". А ещё "Беречь речь" хороший канал - много полезного.
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2k
Orrrkkk Минуту назад
Ссылка coub.com
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20k
alexis Час назад
С огурцом дороже, тк клиент его съедал. )))
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