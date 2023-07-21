«Наше вам с кисточкой!»: о какой кисточке идёт речь?

В современных фразеологических словарях оказалось не так просто найти это выражение с толкованием. Но в словаре «Язык Одессы. Слова и фразы» (2013) есть продолжение фразеологизма и его объяснение:

«выражение вошло в широкий обиход из жаргона парикмахеров. Традиционное приветствие-зазывание клиента звучало приблизительно так: "Наше вам с кисточкой, с пальцем — десять, с огурцом — пятнадцать!"».

Правда, не совсем понятно, что такое «с пальцем — десять, с огурцом — пятнадцать»...

Писатель А. Н. Толстой в «Хождении по мукам» (1920—1941) объяснил, о чём идёт речь: