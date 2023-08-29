7 русских выражений, которые невозможно перевести

Это выражение тоже связано с церковной службой, но католического обряда, и пришло в русский из немецкого языка. Католическая литургия ведется на латыни. Во время освящения («пресуществления») хлеба и вина, которые символизируют плоть и кровь Христову, священник произносит слова Христа, сказанные на Тайной Вечере: «Hoc est enim corpus meum» («Се – тело моё»). Таким образом «hoc est corpus» стали восприниматься простым народом как слова, после которых происходит пресуществление – нечто чудесное.

Но, не зная в своей массе латыни, немцы тоже использовали звукоподражание, и так «hoc est corpus» превратилось в Hokuspokus. Пародируя священнодействия в церкви, уличные маги кричали: «Hokuspokus!» – и доставали из шляпы кролика или превращали трость в змею.

В 1635 году на английском языке вышло пособие по магическим трюкам Hocus Pocus Junior: The Anatomie of Legerdemain. Французским словом legerdemain («ловкость рук») называли тогда искусство «магов»-манипуляторов. А Hocus Pocus Junior, предполагают исследователи – это сценическое имя уличного мага, автора книги. В любом случае, после этого в XVII столетии в Европе словечко Hokuspokus стало синонимом театральной магии, а вместе с немцами и англичанами оно попало и в Россию. Сюда ведь тоже ехали европейские маги зарабатывать представлениями. Как вы догадались, они стали называться… фокусниками!