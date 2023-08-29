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7 русских выражений, которые невозможно перевести

7 русских выражений, которые невозможно перевести

Автор:
29 августа 2023 10:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: выражение   интересно   перевод   русские выражения   факты   фото   
1525
8

Для иностранцев, изучающих русский, эти слова звучат как звукоподражание или просто белиберда. Но наш человек сразу поймёт, о чем речь.

1. Шуры-муры

«Она крутит с ним шуры-муры» – понятно, что между ними любовные отношения. Это выражение – из XIX века, когда французский был языком любви – действительно, даже франты не дворянского происхождения, которые французского и не знали, старались выучить несколько красивых фраз, чтобы поразить своих дам сердца.

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«Шуры-муры», это искаженное французское «cher amour», (в буквальном переводе «дражайшая любовь [моя]»), эти слова могли повторяться множество раз в беседе влюбленных, не знающих других синонимов. Но на выражение явно повлияло тюркское слово surmur (шурмур) – «путаница». Поэтому-то о серьезных отношениях «шуры-муры» никогда не скажут.

Происхождение этого выражения очевидно любому русскому. «Вася» – уменьшительное от «Василий». Поэтому, если говорят о ком-то: «Они между собой вась-вась» – это значит, что люди называют друг друга сокращенными именами, отношения между ними близкие и неформальные.

Это выражение означает «проделки, шутки», причем часто с целью обмануть. В русском оно появилось в XVIII веке и происходит от польского слова figiel — фокус, проделка, шалость. От этого же слова происходит русское «фигляр» – шут, кривляка. Как поясняют лингвисты, «мигли» к «фиглям» добавились способом дивергентной лексической редупликации, когда во втором компоненте выражения меняется согласный звук.

Это означает «вести бесполезные разговоры», но происхождение до сих пор неясно. Лингвисты предполагают, что «лясы» – от «балясы», балясины лестницы, которые точить было несложно, но очень долго, однако эта версия оспаривается. Возможно, «лясы» здесь происходят от звукоподражательного «ля-ля-ля», которое в русском означает пустую болтовню.

Это словечко происходит не от кур, не от леса, а от греческого «господи, помилуй» – Κύριε ἐλέησον («кириѥ елеисонъ»). Это словосочетание повторяется множество раз в греческих текстах любой православной церковной службы, и его произносят священнослужители.

В древних русских церквах службы часто велись на греческом языке, которого русские священнослужители могли не знать или знать плохо – поэтому многие просто повторяли заученные наизусть по слуху тексты служб. Из-за беглого частого повторения «кирие элеисон» превращалось в «куролесье». Этот феномен закреплен в старой русской загадке: «Идут лесом, поют куролесом, несут деревянный пирог с мясом» (отгадка: похороны).

Поэтому в русском «куролесить» осталось в значении «делать что-то беспорядочно, неряшливо, суетиться, озорничать».

Это выражение тоже связано с церковной службой, но католического обряда, и пришло в русский из немецкого языка. Католическая литургия ведется на латыни. Во время освящения («пресуществления») хлеба и вина, которые символизируют плоть и кровь Христову, священник произносит слова Христа, сказанные на Тайной Вечере: «Hoc est enim corpus meum» («Се – тело моё»). Таким образом «hoc est corpus» стали восприниматься простым народом как слова, после которых происходит пресуществление – нечто чудесное.

Но, не зная в своей массе латыни, немцы тоже использовали звукоподражание, и так «hoc est corpus» превратилось в Hokuspokus. Пародируя священнодействия в церкви, уличные маги кричали: «Hokuspokus!» – и доставали из шляпы кролика или превращали трость в змею.

В 1635 году на английском языке вышло пособие по магическим трюкам Hocus Pocus Junior: The Anatomie of Legerdemain. Французским словом legerdemain («ловкость рук») называли тогда искусство «магов»-манипуляторов. А Hocus Pocus Junior, предполагают исследователи – это сценическое имя уличного мага, автора книги. В любом случае, после этого в XVII столетии в Европе словечко Hokuspokus стало синонимом театральной магии, а вместе с немцами и англичанами оно попало и в Россию. Сюда ведь тоже ехали европейские маги зарабатывать представлениями. Как вы догадались, они стали называться… фокусниками!

«Аты-баты, шли солдаты, аты-баты, на базар. Аты-баты, что купили? Аты-баты, самовар». Эта старая русская считалочка помогает легко запомнить происхождение «аты-баты». Как объясняют лингвисты, «батыр» на тюркском языке – «воин», а в тюркский этот корень попал из санскрита. В нем «bata» – слуга, наемник, мальчик, тот, кто ниже рангом. «Atam» в санскрите означает «проходить».

Что же получается – что «аты-баты» это прямо и означает «шли солдаты». Некоторые исследователи предполагают, что это мог быть строевой ритм, под который ходила монголо-татарская армия, но конкретных подтверждений эта гипотеза не имеет.

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Метки: выражение   интересно   перевод   русские выражения   факты   фото   
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7  комментариев
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55k
dima423 48 минут назад
Ну как это не возможно перевести... шуры-муры - флирт- flirting, вась-вась - близко дружат - close friends, лясы точить - болтать, разговаривать - talk about nothing , куролесить, весело отдыхать, зажигать - have fun, и тд...
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25k
Slawa49 Полминуты назад
в любом языке есть слова которые ты задолбаешся переводить на иностранный!! не только в русском!
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25k
Slawa49 Минуту назад
Одно слово в немецком!
Donaudampfschiffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft.

Оно переводится на русский язык как «Общество служащих младшего звена органа по надзору за строительством при главном управлении электрического обслуживания дунайского пароходства».
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25k
Slawa49 3 минуты назад
Борщ - Borschtsch
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209
AF Полчаса назад
Фокус-покус русское выражение и невозможно перевести?
Hocus Pocus - https://www.imdb.com/title/tt0107120/https://www.imdb.com/title/tt0107120/
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28k
Lehoia 46 минут назад
От себя добавлю происхождение , казалось бы русского слова "балбес"
По латыни "бальбус" это заика. Бальбусами называли учителя в школе детей, которые не могли ответить на вопрос , запинались и заикались. Оттуда и пошел "балбес"
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934
Vergüenza Ajena 48 минут назад
Только-ли 7???
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