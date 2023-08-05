Где появились первые светофоры

Первые в мире электрические светофоры были установлены 5 августа 1914 года в американском городе Кливленд, в штате Огайо. Четыре светофора появились на перекрёстке 105-й улицы и Евклид-авеню, имели только по два сигнала – красный и зелёный, а при переключении между сигналами ещё и издавали специальный звук.
Сейчас может показать забавным тот факт, что всей этой системой управлял полицейский, сидящий тут же, на перекрёстке, в стеклянной будке. Сигналы, насколько можно понять, переключались в зависимости от реальной дорожной обстановки, а не в рамках заданных временных промежутков.
Интересно и то, что несмотря на начало эксплуатации, сам светофор не был запатентован – хотя в США тогда патентовали всё и вся.
Только в конце 1923 года некто Гаррет Морган получил патент на трёхпозиционный светофор – то есть с тремя сигналами, включая жёлтый. Говорят, он придумал "режим ожидания", став свидетелем аварии между автомобилем и конным экипажем.
Впрочем, к этому моменту в Европе светофоры тоже уже использовались – и, собственно, так же выборочно. Так в 1922 году они уже были в Париже, Габсбурге и т.д. – но только, видимо, на каких-то сложных перекрёстках, поскольку их количество буквально можно было пересчитать по пальцам.
Скажем, в Париже сначала был только один светофор – на перекрёстке Рю де Риволи и Севастопольского бульвара. Британцы сначала тоже могли похвастаться только одним светофором, причём находился тот не в Лондоне, а в городе Вулвергемптон, где появился только в 1927 году.
В СССР первый светофор появился в самом конце 1930 года – в Москве, на углу улиц Петровки и Кузнецкого Моста, а через пару лет ещё один светофор появился рядом – на углу с Неглинной. Первые советские светофоры, как и американские, работали в режиме "ручного управления".
С 1933 года "тестовый период", показавший удобство новой техники, закончился, и светофоры стали появляться по всей Москве.
Примерно в это же время светофоры появились и в Ленинграде, но это отдельный повод для юмора о вечных разногласиях Ленинграда и Москвы из серии разницы между бордюрами и поребриками. Дело в том, что какое-то время в Москве устанавливали светофоры, у которых зелёный сигнал был наверху, а в Ленинграде — внизу.
Позже в СССР пришли к единому знаменателю, так сказать – но и тут в итоге пришлось всё менять.
Дело в том, что в итоге выбрана была "московская" модель – то есть с зелёным сигналом наверху. Так было до 1959 года, затем СССР присоединился к международным соглашениям по этому поводу и цвета светофора расположились в том порядке, в каком они используются и сейчас – то есть в итоге так, как было в Ленинграде.
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