Где появились первые светофоры

Сейчас может показать забавным тот факт, что всей этой системой управлял полицейский, сидящий тут же, на перекрёстке, в стеклянной будке. Сигналы, насколько можно понять, переключались в зависимости от реальной дорожной обстановки, а не в рамках заданных временных промежутков.

Интересно и то, что несмотря на начало эксплуатации, сам светофор не был запатентован – хотя в США тогда патентовали всё и вся.

Только в конце 1923 года некто Гаррет Морган получил патент на трёхпозиционный светофор – то есть с тремя сигналами, включая жёлтый. Говорят, он придумал "режим ожидания", став свидетелем аварии между автомобилем и конным экипажем.