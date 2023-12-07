Какой хулиганский сленг в 80-х был популярен

Комса - общее обозначение представителей уже давно к 1980-м потерявшим уважаемый статус представителям комсомольских организаций. Особенно приворовывающих на сборе членских взносов и распределении турпутевок.

Комерс - коммерсант, кооператор. Он же - просто торгаш. Короче, новый для тех лет класс торговых предприимчивых личностей, стремительно появившийся в СССР конца 1980-х. И сразу ставший объектом наживы для многочисленных параллельно нарождавшихся бандитов той поры. Че это комерс так базарит ? (С).

Моталка. Распространенное в 1980-е наименование подростковой группировки, прообраза бригад 1990-х. Шло от глагола "мотаться" - то есть, тусоваться на улице, принимать участие в этой самой уличной группировке. Почему раньше мотаться не начал (С) - почему раньше не начал участвовать в группировке?

Слово "моталка", кстати, можно очень часто услышать в фильме эпохи - криминальной драме "День любви" 1990-го года.