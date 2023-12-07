Какой хулиганский сленг в 80-х был популярен

Еще месяц назад современные казанские подростки, выросшие на Моргенштерне и Инстасамке, понятия не имели, что такое «чушпан» и «помазок». Но с выходом сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» многое изменилось в этой среде — теперь в моде быть с улицы, носить дедовские вещи, стричься под спорт и разговаривать на сленге 80-х.
Автор. Нет, это вовсе не тот, кто что-то пишет или сочиняет. Так в 1980-е годы кратко называли наиболее уважаемых пацанов на районе. Сокращение от АВТОРитет. Мой брат - там автор (С). То бишь, влиятельная персона.
Вафлер. Пришедшее с зоны жаргонное название существа мужского пола, что оказывает оральные услуги. И соответственно, является "опущенным". Страшнее оскорбление в среде реальных пацанов 1980-х.
Вентилировать. Просто разведывать обстановку, узнать ситуацию, найти данные в том числе о человеке. Чем занимается, чем дышит. Надо бы там все провентилировать (С).
Гашенный. Пацан, которого по каким-то причинам (например, предательства) выгнали из молодежной группировки. То есть, отлучили, что называется с улицы. Обычно делалось это посредством гашения - публичного плевка в косячника.
Зихер. С идиш буквально "уверенность, безопасность". Осколок одесского криминального арго начала XX-го века, у пацанов 1980-х понималось как "косяк, проступок". То бишь, срыв безопасности, уверенности. Конкретный зихер с твоей стороны (С)!
Кентавры (иногда минотавры). Так на сленге футбольных хулиганов 1980-х именовали конную милицию, что в СССР часто использовали для усмирения беспорядков, массовых драк и т.д. Из-за леса, из-за гор конная милиция, в общем. :)
Комса - общее обозначение представителей уже давно к 1980-м потерявшим уважаемый статус представителям комсомольских организаций. Особенно приворовывающих на сборе членских взносов и распределении турпутевок.
Комерс - коммерсант, кооператор. Он же - просто торгаш. Короче, новый для тех лет класс торговых предприимчивых личностей, стремительно появившийся в СССР конца 1980-х. И сразу ставший объектом наживы для многочисленных параллельно нарождавшихся бандитов той поры. Че это комерс так базарит ? (С).
Моталка. Распространенное в 1980-е наименование подростковой группировки, прообраза бригад 1990-х. Шло от глагола "мотаться" - то есть, тусоваться на улице, принимать участие в этой самой уличной группировке. Почему раньше мотаться не начал (С) - почему раньше не начал участвовать в группировке?
Слово "моталка", кстати, можно очень часто услышать в фильме эпохи - криминальной драме "День любви" 1990-го года.
Мочалка. Не слишком наверно уважительное наименование девушек 1990-х годов, особенно красоток не особо тяжелого поведения.
Помазок. Пацан, что зашкварился - например, поздоровался за руку с вафлером, допил, доел, докурил за ним. Тоже соответственно, попавший потому в низшую касту.
Прошиваться. Вступать в эту самую моталку. Держать туда своего рода вступительный экзамен, нередко заключавшийся просто в паре крепких ударов по лицу. Я пришел прошиваться (С) Выдержишь нет?
Сеточка. Так именовали тридцать-сорок лет назад те самые знаменитые модные бейсболки с надписью USA и сеточкой сзади. У меня тоже такая была, помню. Пойдем сеточки позырим (С).
Скорлупа (шелуха) - наименование низшей касты "моталок", самых юных ее участников. Далее по рангу шли уже супера и старшие, старшаки.
Сладкий - потенциальная жертва преступления, слабая личность, у которой можно что-то отнять, на что-то развести. Это же слово можно часто услышать в "Бумере": да он сладкий, точно тебе говорю!.
Телага - она же просто телогрейка. Та самая стеганная строительно-рабочая куртка, важный элемент в одежде юных гопников из рабочих районов 1980-х. Телогреешниками также называли любивших гонять в этих надежных куртках мотоциклистов.
Тубзик, тулик - слэнговое название туалет в 1980-1990-е гг. Насколько знаю, иногда используется в молодежном жаргоне и поныне.
Чушпаны - широко используемое в сериале слово. Обозначало подростка, что по какой-то личной причине не прибился ни к одной из моталок. И потому мог совершенно спокойно отхватывать люлей от всех из них. Надоело быть чушпаном (С)!
А какие еще словечки той характерной эпохи вы помните, уважаемые читатели? Хулиганские и не очень...
Источник:
- Пройти красной нитью: откуда взялось выражение
- Что творили «черные мстители»?
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- Откуда пошло выражение "замерз как цуцик"
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Как можно приворовать на сборе членских взносов? Которые имеют фиксированную сумму и сдаются под списочный состав?
Автор не хочет пояснить?