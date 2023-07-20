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Житель Ямала вступил в схватку с белым медведем и победил

Житель Ямала вступил в схватку с белым медведем и победил

Автор:
20 июля 2023 20:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   белый медведь   защитник   мужчина   нападение   ямал   
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Хотя косолапый его изрядно потрепал.

55-летний Олег Лаптандер ночевал в чуме с женой и внучкой. Утром он вышел на улицу по нужде и встретился с заинтересованным и обрадованным белым медведем.

Косолапый явно собирался как следует позавтракать.

Мужик не растерялся и бросился отвлекать медведя, в это время его родные проснулись и смогли выбраться из чума. На крики прибежал товарищ Лаптандера и вдвоём они кое-как смогли отбиться от зверюги. Сейчас мужчина в больнице - сильно потрёпанный, но живой.

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Метки: Видео   белый медведь   защитник   мужчина   нападение   ямал   
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15  комментариев
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2k
Артур Котовой 44 минуты назад
Это вам не городские жители =)
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1k
Миша 4 минуты назад
Косолапый вроде как получше победителя выглядит.
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1k
олег 15 минут назад
повезло,очканул белый,люди не были целью охоты .
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3k
Walther 18 минут назад
Судя по мужику, медведь его явно по очкам сделал!
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20k
Евгений 24 минуты назад
Круто! Меня бы медведь сожрал.
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5k
Трям 39 минут назад
А че картинок так мало?

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128k
Leff 44 минуты назад
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29k
Юрьевич 50 минут назад
Да уж... поссать нужно с винтовкой ходить.
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13k
GROMOZEKA 55 минут назад
Очень сильно повезло мужику
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August

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