Житель Ямала вступил в схватку с белым медведем и победил

Косолапый явно собирался как следует позавтракать.

Мужик не растерялся и бросился отвлекать медведя, в это время его родные проснулись и смогли выбраться из чума. На крики прибежал товарищ Лаптандера и вдвоём они кое-как смогли отбиться от зверюги. Сейчас мужчина в больнице - сильно потрёпанный, но живой.