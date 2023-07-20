Житель Ямала вступил в схватку с белым медведем и победил

Хотя косолапый его изрядно потрепал.
55-летний Олег Лаптандер ночевал в чуме с женой и внучкой. Утром он вышел на улицу по нужде и встретился с заинтересованным и обрадованным белым медведем.
Косолапый явно собирался как следует позавтракать.
Мужик не растерялся и бросился отвлекать медведя, в это время его родные проснулись и смогли выбраться из чума. На крики прибежал товарищ Лаптандера и вдвоём они кое-как смогли отбиться от зверюги. Сейчас мужчина в больнице - сильно потрёпанный, но живой.
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А вот мужику не очень.