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В кофейне на Арбате пьяный мужчина устроил погром

В кофейне на Арбате пьяный мужчина устроил погром

Автор:
22 июля 2023 10:13
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Арбат   Видео   алькоголь   мужчина   погром   пьяный   
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Посетитель начал бросаться посудой и бутылками, а потом и столиками. Его уже ищет полиция.

Мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, зашел в кафе на Арбате и начал громить заведение, уничтожая и повреждая имущество. Делал он это «беспричинно, из хулиганских побуждений».

Причины такого буйного поведения не известны

Прокуратура также опубликовала видеозапись, на которой одетый во все черное мужчина, скрывающий лицо за медицинской маской, активно жестикулирует и громит кафе. Сотрудники заведения не пытались своими силами остановить нарушителя спокойствия.


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Метки: Арбат   Видео   алькоголь   мужчина   погром   пьяный   
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3  комментария
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Борис Карабанов Час назад
Вроде, не мигрант. Ну, и зачем из такой мелочи раздувать сенсацию? Дело-то житейское. "Нам не показывают начало конфликта". Может, быть мироеды-предприниматели обсчитали молодого человека или плюнули ему в смузи.
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91k
Дмитрий 46 минут назад
Алкоголь очень часто превращает человека в животное потерявшее берега.
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30k
Григорий 55 минут назад
Старички в масках не вызывают эмоций, а при виде здорового и крепкого малого в кепке и маске рука тянется к кобуре.
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