В кофейне на Арбате пьяный мужчина устроил погром

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Посетитель начал бросаться посудой и бутылками, а потом и столиками. Его уже ищет полиция.
Мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, зашел в кафе на Арбате и начал громить заведение, уничтожая и повреждая имущество. Делал он это «беспричинно, из хулиганских побуждений».
Причины такого буйного поведения не известны
Прокуратура также опубликовала видеозапись, на которой одетый во все черное мужчина, скрывающий лицо за медицинской маской, активно жестикулирует и громит кафе. Сотрудники заведения не пытались своими силами остановить нарушителя спокойствия.
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