Змея притаилась на двери и укусила мужчину

Она кусает мужчину в голову, и тот, осознав происходящее, с криком сбегает с веранды, падает на землю и теряет ботинок. «Меня укусили!» — несколько раз кричит житель дома.

Змея оказалась неядовитой, так что мужчина отделался только легким ушибом. Его укусил серый лазающий полоз — змея из семейства ужеобразных, обитающая в Северной Америке.