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Змея притаилась на двери и укусила мужчину

Змея притаилась на двери и укусила мужчину

Автор:
07 августа 2023 07:56
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   дверь   животные   змея   мужчина   нападение   
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Камера наблюдения, установленная возле входа в частный дом, запечатлела момент нападения змеи на мужчину.

Черная змея заползла на дверную раму и укусила входившего в дом мужчину. Инцидент попал на запись наружной камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина заходит в дом с напитком в руке и открывает входную дверь. В этот момент становится видно, что на раме двери притаилась черная змея.

Она кусает мужчину в голову, и тот, осознав происходящее, с криком сбегает с веранды, падает на землю и теряет ботинок. «Меня укусили!» — несколько раз кричит житель дома.

Змея оказалась неядовитой, так что мужчина отделался только легким ушибом. Его укусил серый лазающий полоз — змея из семейства ужеобразных, обитающая в Северной Америке.

Запись инцидента опубликовал в социальной сети сын мужчины Стиви Хейвен. Многие пользователи назвали змею наглой, а один человек заявил, что после увиденного будет всегда осматривать дверь перед тем, как зайти в дом. «Знаете, я не думаю, что он резко отреагировал. Думаю, я пробежал бы полгорода после такого», — утверждает еще один пользователь.

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Метки: Реакция   дверь   животные   змея   мужчина   нападение   
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6  комментариев
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61k
doker 2 часа назад
Кто-то убеждал, что гады не нападают сразу, а предупреждают сначала...
Ага...
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11k
El Niño Полчаса назад
Какого хрена неядовитая змея кидается на «добычу», которую не сможет сожрать при всем желании? Ладно бы ядовитая кидалась - они более агрессивные, но этот ужик…
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2k
том 43 минуты назад
Змея устроилась на ночь, а он тут разбегался...:)
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8
Ignota Mortuus 45 минут назад
Тёща в гости пожаловала.
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Себастьян Перейра

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