Змея притаилась на двери и укусила мужчину

Камера наблюдения, установленная возле входа в частный дом, запечатлела момент нападения змеи на мужчину.
Черная змея заползла на дверную раму и укусила входившего в дом мужчину. Инцидент попал на запись наружной камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как мужчина заходит в дом с напитком в руке и открывает входную дверь. В этот момент становится видно, что на раме двери притаилась черная змея.
Она кусает мужчину в голову, и тот, осознав происходящее, с криком сбегает с веранды, падает на землю и теряет ботинок. «Меня укусили!» — несколько раз кричит житель дома.
Змея оказалась неядовитой, так что мужчина отделался только легким ушибом. Его укусил серый лазающий полоз — змея из семейства ужеобразных, обитающая в Северной Америке.
Запись инцидента опубликовал в социальной сети сын мужчины Стиви Хейвен. Многие пользователи назвали змею наглой, а один человек заявил, что после увиденного будет всегда осматривать дверь перед тем, как зайти в дом. «Знаете, я не думаю, что он резко отреагировал. Думаю, я пробежал бы полгорода после такого», — утверждает еще один пользователь.
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Ага...