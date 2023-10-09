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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 803 поста • 41 подписчик подписаться
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На переезде в Смоляниново поезд сбил мужчину, однако тот выжил

На переезде в Смоляниново поезд сбил мужчину, однако тот выжил

Автор:
09 октября 2023 10:11
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   в Смоляниново   везение   мужчина   поезд   чудо   
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Каким-то образом мужчина не только выжил, но и, судя по данным с видеокамер, избежал серьёзных травм. Сбитый поднялся, отряхнулся и покинул место происшествия.

Поезд остановили, а мужчину попытались догнать, но он исчез в темноте, отказавшись идти на контакт с машинистом, сообщают очевидцы.

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Метки: Видео   в Смоляниново   везение   мужчина   поезд   чудо   
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8  комментариев
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91k
Херанука Паибалу 2 часа назад
Синие ходоки - они как белые ходоки, ничего не боятся.
НО нуждаются в топливе.
В предводителе - не нуждаются
Полуавтономны
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9k
Алексей 21 минуту назад
Скорость у поезда небольшая была, плюс товарищ бухой наверное был. Вот и избежал серьезных травм.
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11k
GRuslan Час назад
Халк уже не тот.
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1k
Илья Час назад
Таких молотком добивать надо .
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17k
banzai7 2 часа назад
По очкам мужик явно выигрывал. Просто у него не та весовая категория
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9k
Гомерчик 2 часа назад
Он еще потом залез в кабину и угнал этот поезд...
Он еще потом залез в кабину и угнал этот поезд...Посмотреть
Он еще потом залез в кабину и угнал этот поезд...
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30k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
когда переходишь дорогу/жд переезд обязательного разговаривай по телефону!
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