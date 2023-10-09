На переезде в Смоляниново поезд сбил мужчину, однако тот выжил

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Каким-то образом мужчина не только выжил, но и, судя по данным с видеокамер, избежал серьёзных травм. Сбитый поднялся, отряхнулся и покинул место происшествия.
Поезд остановили, а мужчину попытались догнать, но он исчез в темноте, отказавшись идти на контакт с машинистом, сообщают очевидцы.
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