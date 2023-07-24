FISHKINET
Сообщество Криминал 1978 постов • 353 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Алтайском крае мужчина избил фельдшера скорой помощи

В Алтайском крае мужчина избил фельдшера скорой помощи

Автор:
24 июля 2023 19:38
Сообщество : Криминал
Метки: Алтайский край   Видео   Яровой   избиение   нападение   фельдшер   
759
1
1

Очередные парковочные войны.

В городе Яровое Алтайского края неадекватный автолюбитель напал на медика из-за парковочного места. Инцидент произошёл 17 июля. Бригада скорой помощи приехала на вызов к неходячему пациенту. Мужчину вынесли на стуле и водитель медицинского автомобиля захотел подъехать к подъезду, чтобы врачам не пришлось далеко тащить пациента. Однако в этот момент на автомобиле подъехал мужчина и потребовал убрать "скорую", которая якобы перегородила проезд.

Фельдшер отказал агрессивному мужчине, после чего тот выскочил из машины и напал на медика. Упав от сильного толчка, сотрудник "скорой" ударился головой об ограждение и получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. И госпитализировать пришлось уже врача.

Спустя два дня полицейские возбудили в отношении нападавшего, который оказался бывшим боксёром, уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Алтайский край   Видео   Яровой   избиение   нападение   фельдшер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
SuperTroll 10 минут назад
Тварь лишить пожизненно любой бесплатной медицинской помощи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
vfrcbvec 19 минут назад
Не ну это тупое быдло можно понять, ему плохо он больной и ждать не может, ему скорее поближе к подъезду срочно поставить свое ведро, что бы он инвалид не устал и не умер когда до квартирки ползти будет, а тот дед потерпит он на стульчике посидит и сам до скорой добежит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
alertol 22 минуты назад
У меня знакомый санитаром устроился, и какой-то нарик с ножевым на руке на него напал за то что его больно зашивали... Ктож знал что этот санитар КМС по карате... Короче кроме ножевого в руке, заработал ещё и чмт...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90k
Херанука Паибалу 43 минуты назад
Максимально жёстко в пределах правового поля.
Пусть садится на трех, или в СВО топает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

162159



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Премьера первого 4,3-дюймового защищенного телефона N600 от Blackview
Премьера первого 4,3-дюймового защищенного телефона N600 от Blackview
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Столб – это спасение в жару

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#машина#США#ДТП#Еда#факты#Канада#добро
#люди#Юмор#Прикол#СССР#Россия#подборка#забавно#авто аварии#шоу бизнес#Индия
#в мире#автомобили#животные#история#интересное#аварии#кино#Автовсячина#девушки#картинки
WP28 - премьера защищенного смартфона от OUKITEL WP28 - премьера защищенного смартфона от OUKITEL Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться