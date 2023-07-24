В Алтайском крае мужчина избил фельдшера скорой помощи

В городе Яровое Алтайского края неадекватный автолюбитель напал на медика из-за парковочного места. Инцидент произошёл 17 июля. Бригада скорой помощи приехала на вызов к неходячему пациенту. Мужчину вынесли на стуле и водитель медицинского автомобиля захотел подъехать к подъезду, чтобы врачам не пришлось далеко тащить пациента. Однако в этот момент на автомобиле подъехал мужчина и потребовал убрать "скорую", которая якобы перегородила проезд.



Фельдшер отказал агрессивному мужчине, после чего тот выскочил из машины и напал на медика. Упав от сильного толчка, сотрудник "скорой" ударился головой об ограждение и получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. И госпитализировать пришлось уже врача.