В Британии поймали чудака, который на протяжении 5 лет пугал жителей нескольких деревень

В Британии задержали мужчину, который с 2018 года терроризировал жителей нескольких деревень возле Бристоля. Странный индивид надевал на себя латексный костюм и либо выпрыгивал на прохожих из кустов в тёмное время суток, либо корчился на земле, изображая зомби.





Несколько лет назад о нём писали британские газеты, поскольку женщина перед которой тот выскочил, сильно перепугалась, но сумела его сфотографировать. С тех пор это "Лох-несское чудовище" ещё не раз попадало в объективы камер местных жителей, а вот руки полицейских давалось.