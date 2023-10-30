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В Британии поймали чудака, который на протяжении 5 лет пугал жителей нескольких деревень

В Британии поймали чудака, который на протяжении 5 лет пугал жителей нескольких деревень

Автор:
30 октября 2023 18:54
Сообщество : Криминал
Метки: Бристоль   Британия   Видео   городской сумашедший   запугивание   латексный костюм   мужчина   
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Точнее, пытался пугать. Латексный костюм, который надевал злоумышленник, вызывал скорее смех, чем трепет.

В Британии задержали мужчину, который с 2018 года терроризировал жителей нескольких деревень возле Бристоля. Странный индивид надевал на себя латексный костюм и либо выпрыгивал на прохожих из кустов в тёмное время суток, либо корчился на земле, изображая зомби.


Несколько лет назад о нём писали британские газеты, поскольку женщина перед которой тот выскочил, сильно перепугалась, но сумела его сфотографировать. С тех пор это "Лох-несское чудовище" ещё не раз попадало в объективы камер местных жителей, а вот руки полицейских давалось.

Впрочем, его не особенно и искали, поскольку считали безвредным городским сумасшедшим, ну а местные жители не особенно настаивали на его наказании, сочувствуя его психическому здоровью. В итоге полиции удалось поймать латексного чудака во время патрулирования. Им оказался 29-летний Джошуа Хант из фермерской семьи.

Стоит отдать должное британскому юмору, судья избрал для него самое мягкое, справедливое, но вместе с тем оскорбительное наказание — официально запретил "ползать, извиваться или корчиться на земле", а также носить обтягивающую чёрную одежду и маску по ночам. Но проверить парня у психиатра всё же не помешало бы.

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Метки: Бристоль   Британия   Видео   городской сумашедший   запугивание   латексный костюм   мужчина   
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3  комментария
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6k
Евгений Д 54 минуты назад
Так все таки терроризировал и пугал или все таки смешил ?????
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342
александр ломовицкий 39 минут назад
не всех чума выкосила , предков этого индивида выходили врачи. а зря :)
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10k
Борис Карабанов Час назад
У нас тоже тогда, три года назад, один шутник попугать решил: закашлялся, упал на пол, стал извиваться... Шутка осталась непонятой, пришили по шаблону "злостное хулиганство". До сих пор, наверное, чалится, если по УДО не вышел или на условку не заменили. Не знаю, запретили ему кашлять и корчиться или нет, но срок тогда впаяли. Невиновных не наказывают.
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