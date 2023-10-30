В Британии поймали чудака, который на протяжении 5 лет пугал жителей нескольких деревень

Точнее, пытался пугать. Латексный костюм, который надевал злоумышленник, вызывал скорее смех, чем трепет.
В Британии задержали мужчину, который с 2018 года терроризировал жителей нескольких деревень возле Бристоля. Странный индивид надевал на себя латексный костюм и либо выпрыгивал на прохожих из кустов в тёмное время суток, либо корчился на земле, изображая зомби.
Несколько лет назад о нём писали британские газеты, поскольку женщина перед которой тот выскочил, сильно перепугалась, но сумела его сфотографировать. С тех пор это "Лох-несское чудовище" ещё не раз попадало в объективы камер местных жителей, а вот руки полицейских давалось.
Впрочем, его не особенно и искали, поскольку считали безвредным городским сумасшедшим, ну а местные жители не особенно настаивали на его наказании, сочувствуя его психическому здоровью. В итоге полиции удалось поймать латексного чудака во время патрулирования. Им оказался 29-летний Джошуа Хант из фермерской семьи.
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Стоит отдать должное британскому юмору, судья избрал для него самое мягкое, справедливое, но вместе с тем оскорбительное наказание — официально запретил "ползать, извиваться или корчиться на земле", а также носить обтягивающую чёрную одежду и маску по ночам. Но проверить парня у психиатра всё же не помешало бы.
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