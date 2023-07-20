Герой-одиночка прогнал грабителей с самурайскими мечами, бросив в них ящик пива

Итак, как всё происходило.

На записи, опубликованной полицией Западного Йоркшира, слышно, как Джарретт угрожает продавщице и говорит ей: «Открой кассу, иначе тебе будет больно». Она пытается открыть кассу, головорез в маске замахивается мечом и кричит: «Открой, или я тебя ударю». Потом сам взламывает кассу. В общем, выглядит это жутковато, потому что в руках у отморозков мечи и не факт, что они не пустят их в ход.

В этот момент в магазине находился покупатель. Этот мужчина не побоялся бросить вызов Джарретту, который угрожал ему мечом.