Герой-одиночка прогнал грабителей с самурайскими мечами, бросив в них ящик пива

В декабре 2021 года в британском городе Лидс произошла серия дерзких ограблений. Воры носили маски и были вооружены самурайскими мечами. Во время одного из ограблений случайный покупатель вступил в противостояние с бандитами и бросил в них ящик пива. Камера видеонаблюдения зафиксировала этот впечатляющий момент!
Драматические кадры показывают момент, когда безбашенный герой-одиночка прогнал вооружённых грабителей из магазина в Лидсе, бросив в них ящик пива.
На сегодняшний день уже известно, кто эти грабители. Их вычислили, поймали и недавно как раз осудили. Один из них — 25-летний Джеффри Чикоша (получил 9 лет), второй — 23-летний Брэндон Джарретт (ему дали 6 лет и 9 месяцев). Ещё был третий сообщник, но о нём информации нет.
Итак, как всё происходило.
На записи, опубликованной полицией Западного Йоркшира, слышно, как Джарретт угрожает продавщице и говорит ей: «Открой кассу, иначе тебе будет больно». Она пытается открыть кассу, головорез в маске замахивается мечом и кричит: «Открой, или я тебя ударю». Потом сам взламывает кассу. В общем, выглядит это жутковато, потому что в руках у отморозков мечи и не факт, что они не пустят их в ход.
В этот момент в магазине находился покупатель. Этот мужчина не побоялся бросить вызов Джарретту, который угрожал ему мечом.
23-летний Брэндон Джарретт был приговорен к шести годам и девяти месяцам тюремного заключения за три вооруженных ограбления и по трём пунктам обвинения в хранении самурайских мечей
25-летний Джеффри Чикоша был приговорён к девяти годам тюремного заключения за три вооружённых ограбления и по трём пунктам обвинения в хранении самурайских мечей
На записи видно, как Чикоша за прилавком отталкивает продавщицу, не давая ей нажать на кнопку тревоги. Затем взламывает кассу, вытаскивает деньги. Также воры берут в магазине сигареты.
Смелый покупатель всё это время говорит им: «Делайте свое дело быстро и идите отсюда». Он предупреждает, что начнет с ними драться, если они не уйдут и не оставят продавца в покое. Джарретт бросается к нему, но мужчина швыряет в него ящик пива, а затем выгоняет из магазина, вооружившись другой тяжёлой коробкой.
Несмотря на то, что их трое, а он один, и они вооружены самурайскими мечами, троица грабителей ретируется.
Джарретт угрожает местному герою мечом, пока Чикоша и третий сообщник орудуют за прилавком
Полиция назвала Джарретта и Чикошу «заядлыми преступниками». Благодаря местному детективу-констеблю Алана Эндрюсу удалось опознать Чикошу по походке и голосу. Позже это было подтверждено экспертом по распознаванию голоса, который сравнил его с записью заказа такси и предыдущими записями во время задержания полицией.
Джарретт признал себя виновным по предъявленным обвинениям, а Чикоша был признан виновным после судебного разбирательства в Королевском суде Лидса. Оба получили приличные сроки.
В декабре 2021 года они успели совершить три ограбления по отработанной схеме — 13 декабря ворвались в почтовое отделение, 23 декабря — в круглосуточный магазин, а 29 декабря пришли ограбить еще один магазин, после чего их довольно скоро и повязали.
Джарретт стоял на страже у входа с мечом в руках, а Чикоша и третий сообщник достали наличные из касс и опустошили полки с сигаретами и табаком.
Полиция обнаружила, что Джарретт и Чикоша вызвали такси через десять минут после ограбления и Чикоша отправился домой. Джарретт, по словам полицейских, был одет в плащ, который после ареста обнаружили у него дома. Во время допроса в полиции они отрицали свою причастность, но обоим были предъявлены обвинения в трех вооруженных ограблениях и трех пунктах обвинения в хранении самурайских мечей.
Ранее оба уже были судимы за участие в краже автомобилей с использованием специальной программы для взлома систем безопасности.
Выступая после вынесения приговора, детектив-инспектор Вики Весси высоко оценила храбрость покупателя, оказавшегося в магазине во время ограбления.
«Хотя мы всегда советуем людям, попавшим в такие потенциально опасные ситуации, ставить свою безопасность на первое место, его действия явно имели значение для завершения этого инцидента до того, как кто-то серьезно пострадал, — сказала она. — Мы позаботимся о том, чтобы его мужество было официально признано и он получил награду».
«Джарретт и Чикоша — известные преступники, ответственные за серию вооруженных ограблений, в ходе которых жертвы подверглись действительно пугающим испытаниям и травмирующему воздействию. Мы знаем, что такие правонарушители, как эти, ведут себя очень самоуверенно, поскольку носят маски, и говорят: «Нет лица — нет дела». Но детальное знание местного криминалитета Эндрюсом и навыки расследования показали им, что их высокомерие неуместно».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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