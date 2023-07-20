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Герой-одиночка прогнал грабителей с самурайскими мечами, бросив в них ящик пива

Герой-одиночка прогнал грабителей с самурайскими мечами, бросив в них ящик пива

Автор:
20 июля 2023 13:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   Ограбление века   герой-одиночка   грабители   и такое бывает   ограбление   самурайский меч   шокирующее видео   
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В декабре 2021 года в британском городе Лидс произошла серия дерзких ограблений. Воры носили маски и были вооружены самурайскими мечами. Во время одного из ограблений случайный покупатель вступил в противостояние с бандитами и бросил в них ящик пива. Камера видеонаблюдения зафиксировала этот впечатляющий момент!


Драматические кадры показывают момент, когда безбашенный герой-одиночка прогнал вооружённых грабителей из магазина в Лидсе, бросив в них ящик пива.


На сегодняшний день уже известно, кто эти грабители. Их вычислили, поймали и недавно как раз осудили. Один из них — 25-летний Джеффри Чикоша (получил 9 лет), второй — 23-летний Брэндон Джарретт (ему дали 6 лет и 9 месяцев). Ещё был третий сообщник, но о нём информации нет.


Итак, как всё происходило.


На записи, опубликованной полицией Западного Йоркшира, слышно, как Джарретт угрожает продавщице и говорит ей: «Открой кассу, иначе тебе будет больно». Она пытается открыть кассу, головорез в маске замахивается мечом и кричит: «Открой, или я тебя ударю». Потом сам взламывает кассу. В общем, выглядит это жутковато, потому что в руках у отморозков мечи и не факт, что они не пустят их в ход.


В этот момент в магазине находился покупатель. Этот мужчина не побоялся бросить вызов Джарретту, который угрожал ему мечом.



На записи видно, как Чикоша за прилавком отталкивает продавщицу, не давая ей нажать на кнопку тревоги. Затем взламывает кассу, вытаскивает деньги. Также воры берут в магазине сигареты.


Смелый покупатель всё это время говорит им: «Делайте свое дело быстро и идите отсюда». Он предупреждает, что начнет с ними драться, если они не уйдут и не оставят продавца в покое. Джарретт бросается к нему, но мужчина швыряет в него ящик пива, а затем выгоняет из магазина, вооружившись другой тяжёлой коробкой.


Несмотря на то, что их трое, а он один, и они вооружены самурайскими мечами, троица грабителей ретируется.


Полиция назвала Джарретта и Чикошу «заядлыми преступниками». Благодаря местному детективу-констеблю Алана Эндрюсу удалось опознать Чикошу по походке и голосу. Позже это было подтверждено экспертом по распознаванию голоса, который сравнил его с записью заказа такси и предыдущими записями во время задержания полицией.


Джарретт признал себя виновным по предъявленным обвинениям, а Чикоша был признан виновным после судебного разбирательства в Королевском суде Лидса. Оба получили приличные сроки.


В декабре 2021 года они успели совершить три ограбления по отработанной схеме — 13 декабря ворвались в почтовое отделение, 23 декабря — в круглосуточный магазин, а 29 декабря пришли ограбить еще один магазин, после чего их довольно скоро и повязали.



Джарретт стоял на страже у входа с мечом в руках, а Чикоша и третий сообщник достали наличные из касс и опустошили полки с сигаретами и табаком.


Полиция обнаружила, что Джарретт и Чикоша вызвали такси через десять минут после ограбления и Чикоша отправился домой. Джарретт, по словам полицейских, был одет в плащ, который после ареста обнаружили у него дома. Во время допроса в полиции они отрицали свою причастность, но обоим были предъявлены обвинения в трех вооруженных ограблениях и трех пунктах обвинения в хранении самурайских мечей.


Ранее оба уже были судимы за участие в краже автомобилей с использованием специальной программы для взлома систем безопасности.



Выступая после вынесения приговора, детектив-инспектор Вики Весси высоко оценила храбрость покупателя, оказавшегося в магазине во время ограбления.


«Хотя мы всегда советуем людям, попавшим в такие потенциально опасные ситуации, ставить свою безопасность на первое место, его действия явно имели значение для завершения этого инцидента до того, как кто-то серьезно пострадал, — сказала она. — Мы позаботимся о том, чтобы его мужество было официально признано и он получил награду».


«Джарретт и Чикоша — известные преступники, ответственные за серию вооруженных ограблений, в ходе которых жертвы подверглись действительно пугающим испытаниям и травмирующему воздействию. Мы знаем, что такие правонарушители, как эти, ведут себя очень самоуверенно, поскольку носят маски, и говорят: «Нет лица — нет дела». Но детальное знание местного криминалитета Эндрюсом и навыки расследования показали им, что их высокомерие неуместно».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великобритания   Ограбление века   герой-одиночка   грабители   и такое бывает   ограбление   самурайский меч   шокирующее видео   
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Parus59 Час назад
Слишком много подробностей.
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Deniss 23 минуты назад
Ну и муть...
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24k
Bar0 Полчаса назад
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7k
vasilykopkov 38 минут назад
Я всегда говорил:
В ПИВЕ - СИЛА!!!
Истина - в вине.
а в воде - микробы...
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