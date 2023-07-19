Мужчина оставил на пляже коробку с мячиками, с которыми любил играть его пёс

В США мужчина вынес на пляж коробку мячиков, с которыми любил играть его умерший пёс.

«Рекс любил пляж, Рекс любил играть в мяч. Пожалуйста, не стесняйтесь взять мяч для своей собаки, и я надеюсь, что вам понравится это место так же, как и нам. Рекс, спи спокойно, мой рыжий принц», — написано на табличке.