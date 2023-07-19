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Мужчина оставил на пляже коробку с мячиками, с которыми любил играть его пёс

Мужчина оставил на пляже коробку с мячиками, с которыми любил играть его пёс

Автор:
19 июля 2023 09:12
Сообщество : Животные
Метки: добро   животные   мяч   память   собака   трогательно   
744
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В США мужчина вынес на пляж коробку с теннисными мячами и оставил трогательное послание для владельцев собак.

В США мужчина вынес на пляж коробку мячиков, с которыми любил играть его умерший пёс.

«Рекс любил пляж, Рекс любил играть в мяч. Пожалуйста, не стесняйтесь взять мяч для своей собаки, и я надеюсь, что вам понравится это место так же, как и нам. Рекс, спи спокойно, мой рыжий принц», — написано на табличке.

Пёс покинул хозяина в возрасте 14 лет. В память о своём питомце мужчина решил устроить на пляже трогательную акцию памяти.

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Метки: добро   животные   мяч   память   собака   трогательно   
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3  комментария
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8k
Владимир 40 минут назад
Собака для человека всего лишь небольшая часть жизни. Человек для собаки - вся жизнь.
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просто Дмитрий 10 минут назад
ЗАЦЕПИЛО .......честно. У самого собака уже преклонного возраста
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Alex Chebrikov

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