Мужчина оставил на пляже коробку с мячиками, с которыми любил играть его пёс

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В США мужчина вынес на пляж коробку с теннисными мячами и оставил трогательное послание для владельцев собак.
В США мужчина вынес на пляж коробку мячиков, с которыми любил играть его умерший пёс.
«Рекс любил пляж, Рекс любил играть в мяч. Пожалуйста, не стесняйтесь взять мяч для своей собаки, и я надеюсь, что вам понравится это место так же, как и нам. Рекс, спи спокойно, мой рыжий принц», — написано на табличке.
Пёс покинул хозяина в возрасте 14 лет. В память о своём питомце мужчина решил устроить на пляже трогательную акцию памяти.
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