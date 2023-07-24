Высоцкий и фантастика

Так в 1966-69 гг. Высоцкий пишет серию своих знаменитых песен-сказок, в которых действуют фольклорные персонажи и происходят чудесные события: «Про дикого вепря» («В королевстве, где всё тихо и складно…»), «Песня-сказка про нечисть» («В заповедных и дремучих страшных Муромских лесах…»), «Сказка о несчастных лесных жителях» («На краю края земли, где небо ясное…»), «Сказка о том, как лесная нечисть приехала в город» («От скучных шабашей…»), «Жил-был добрый дурачина-простофиля…», «Странная сказка» («В тридевятом государстве…»), «Песенка про Козла отпущения», антисказка «Лукоморья больше нет» и многие другие.

Неомифологизм в «оттепельные» 1960-е гг. переживал очередной всплеск, и поэт просто не мог остаться в стороне. Поэтому, элемент необычайного, чудесного, мистического, странного (в том числе с использованием фольклорных и мифологических мотивов) проявляется и в других его песнях, написанных не только в 1960-е, но уже и в 1970-е гг.: «Песня о старом доме», «Песня о вещем Олеге», «Песня о вещей Кассандре», «Песня плотника Иосифа, девы Марии и Святого Духа», «Песня-сказка про джинна», «Про чёрта», «Песня о переселении душ», «Мои похорона», «Гербарий», «Песня о судьбе», «Райские яблоки», «Притча о Правде» и др.

Интерес поэта к мифологическим и сказочным персонажам и сюжетам остаётся устойчивым лейтмотивом на протяжении всего его творчества. Песни-сказки Владимира Семёновича, как и многие другие его песни, социальны, но это — социальность особого рода. Мифологические и сказочные персонажи Высоцкого живут не в мифическое или неопределённо-сказочное время, а в так называемое «наше». Это порождает совершенно особенные сюжетные ходы и неожиданные характеристики всем известных сказочных персонажей — ведьм, леших, вампиров, Соловья-разбойника, Змея-Горыныча, Кощея и прочих.