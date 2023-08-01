Недавно наткнулась на видеоролик

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Вполне возможно, что он здесь уже выставлялся. Тем не менее... На мой взгляд очень достойно. С уважением ко всем братьям и сёстрам по Союзу из Латвии! В память о наших славных предках...
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