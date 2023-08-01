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Недавно наткнулась на видеоролик

Недавно наткнулась на видеоролик

Автор:
01 августа 2023 01:36
Метки: Родина   война   память   
720
1

Вполне возможно, что он здесь уже выставлялся. Тем не менее... На мой взгляд очень достойно. С уважением ко всем братьям и сёстрам по Союзу из Латвии! В память о наших славных предках...

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3k
Борисович 2 часа назад
душевно исполнили
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11k
Dmitry 36 минут назад
Пробрало. Хорошо исполнили, с чувством.
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Kristine Broka

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