Сотрудники аэропорта с пониманием отнеслись к просьбе хозяйки собаки

Самая трогательная переписка этой недели — про корги, которая первый раз летела на самолёте.

Хозяйка корги Симбы, которая летела с ней из Казани в Сочи, очень переживала за своего питомца, ведь собака первый раз поднималась в небо. Девушка оставила сотрудникам аэропорта записку — попросила их не забывать, что Симба это живое существо, а не обычный багаж. Просьбу приняли к сердцу.