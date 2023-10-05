Сотрудники аэропорта с пониманием отнеслись к просьбе хозяйки собаки

Корги по кличке Симба первый раз летела на самолёте. Хозяйка очень переживала за свою собаку и оставила записку сотрудникам аэропорта.
Самая трогательная переписка этой недели — про корги, которая первый раз летела на самолёте.
Хозяйка корги Симбы, которая летела с ней из Казани в Сочи, очень переживала за своего питомца, ведь собака первый раз поднималась в небо. Девушка оставила сотрудникам аэропорта записку — попросила их не забывать, что Симба это живое существо, а не обычный багаж. Просьбу приняли к сердцу.
Записка в итоге превратилась в чат между хозяйкой и сотрудниками аэропортов. Работники из Казани написали, что «обращались с ней как со своей». «В Сочи тоже обращались как со своей», — добавили сотрудники аэропорта.
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