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Сотрудники аэропорта с пониманием отнеслись к просьбе хозяйки собаки

Сотрудники аэропорта с пониманием отнеслись к просьбе хозяйки собаки

Автор:
05 октября 2023 11:34
Сообщество : Животные
Метки: аэропорт   добро   животные   корги   полёт   просьба   собака   
1993
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Корги по кличке Симба первый раз летела на самолёте. Хозяйка очень переживала за свою собаку и оставила записку сотрудникам аэропорта.

Самая трогательная переписка этой недели — про корги, которая первый раз летела на самолёте.

Хозяйка корги Симбы, которая летела с ней из Казани в Сочи, очень переживала за своего питомца, ведь собака первый раз поднималась в небо. Девушка оставила сотрудникам аэропорта записку — попросила их не забывать, что Симба это живое существо, а не обычный багаж. Просьбу приняли к сердцу.

Записка в итоге превратилась в чат между хозяйкой и сотрудниками аэропортов. Работники из Казани написали, что «обращались с ней как со своей». «В Сочи тоже обращались как со своей», — добавили сотрудники аэропорта.

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Метки: аэропорт   добро   животные   корги   полёт   просьба   собака   
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2  комментария
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17k
banzai7 Час назад
У людей так и должно быть - по человечески.
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13k
кот базилий 40 минут назад
Красавец - собакен.
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Fidel

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