13% от ВВП. В МЭР оценили труд женщин в рублях

В разговоре с РИА Новости заместитель главы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова заявила, что если оценивать труд женщин по минимальному размеру оплаты труда, то он составит 13% от ВВП за 2023 год. Объем ВВП в текущих ценах составил 171,041 трлн рублей, по данным ТАСС.

Если бы женщинам платили минимальную оплату труда за занятия домашним хозяйством — это было бы 13 процентов ВВП, — сказала Илюшникова.

По словам женщины, мужчины тоже занимаются бытом и детьми, но женщины делают эту работу намного чаще - на 75% больше, чем мужчины.

То есть женщины и так балансируют, они умеют это делать, расставляют правильно приоритеты, — добавила Илюшникова.

За последнее время женщины стали чаще интересоваться бизнесом и всё реже имеют желание становиться домохозяйками. Согласно исследованию, две трети женщин начинают свой бизнес, чтобы стать материально независимыми.