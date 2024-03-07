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13% от ВВП. В МЭР оценили труд женщин в рублях

13% от ВВП. В МЭР оценили труд женщин в рублях

Автор:
07 марта 2024 18:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Министерство экономики   Россия   женский труд   женщины   интересное   работа   фото   
778
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"Бесплатный" труд оказался очень дорогим.

В разговоре с РИА Новости заместитель главы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова заявила, что если оценивать труд женщин по минимальному размеру оплаты труда, то он составит 13% от ВВП за 2023 год. Объем ВВП в текущих ценах составил 171,041 трлн рублей, по данным ТАСС.

Если бы женщинам платили минимальную оплату труда за занятия домашним хозяйством — это было бы 13 процентов ВВП, — сказала Илюшникова.

По словам женщины, мужчины тоже занимаются бытом и детьми, но женщины делают эту работу намного чаще - на 75% больше, чем мужчины.

То есть женщины и так балансируют, они умеют это делать, расставляют правильно приоритеты, — добавила Илюшникова.

За последнее время женщины стали чаще интересоваться бизнесом и всё реже имеют желание становиться домохозяйками. Согласно исследованию, две трети женщин начинают свой бизнес, чтобы стать материально независимыми.

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Метки: Министерство экономики   Россия   женский труд   женщины   интересное   работа   фото   
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Херанука Паибалу 46 минут назад
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55k
Прораб 40 минут назад
Авотх.уй! Когда у меня была жена, я отдавал ей 90% зарплаты. Сейчас у меня нет жены, но есть домработница, которой я отдаю 10%. И ещё есть блудницы, которым я отдаю 20%. Вывод - 9 лет в браке, меня бессовестно кидали на бабки.
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