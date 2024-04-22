5 cоветских мультфильмов, над которыми плакали даже взрослые

Считается, что мультфильмы созданы исключительно для детей, с чем я, конечно же, в корне не согласен. Многие мультфильмы способны вызвать эмоции даже у самых суровых взрослых.
И сегодня я хотел бы вспомнить несколько старых отечественных мультфильмов, которые способны вызвать слезы даже у взрослых. Только предупреждаю сразу - статья содержит спойлеры, так что будьте аккуратны.
Верните Рэкса (СССР, 1975)
Начать я хотел бы с известного cоветского мультфильма "Верните Рэкса", который рассказывает о дружбе мальчика и его собаки.
Мальчик Сережа играл в хоккей вместе со своим четвероногим другом Рэксом. Но из-за схода льда Сережа оказался на льдине, полностью окруженный ледяной водой Москвы-реки. И неизвестно что бы с ним было, если бы его верный пес не бросился в холодную воду и не доставил льдину с мальчиком к берегу.
К сожалению, сам пес умер от воспаления легких. Отец мальчика попросил доктора ничего не рассказывать Сереже, так как он сам должен был его подготовить. Но в итоге отец испугался и ничего не рассказал.
Взбешенный тем, что доктор не отдает собаку, мальчик стал названивать доктору, представляясь то милиционером, то министром. В результате, доктор находит весьма необычное решение. Он крадет щенка у злобного хозяина и дарит его Сереже, который только сейчас узнает, что Рэкса больше нет.
Несмотря на то, что изначально Сережа не хотел брать новую собаку, так как очень любил Рэкса, он все же смог принять нового друга, который также нуждался в друге.
Очень грустная, но замечательная история про искреннюю дружбу и про то, что иногда приходится отпускать тех, кого любишь.
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Гора динозавров (СССР, 1967)
Мультфильм "Гора динозавров" начинается как вполне себе забавная история про жизнь динозавров, которые относили свои яйца на гору, чтобы обогреть их солнечными лучами и подготовить динозавриков к вылуплению. Так продолжалось миллионы лет.
Но со временем климат сильно меняется. В это же время нам показывают маленького динозаврика, который уже готов вылупиться из яйца, но скорлупа на фоне холодного климата стала настолько толстой и прочной, что просто не хотела поддаваться.
Динозаврик начинает разговаривать со скорлупой и просит ее поддаться, чтобы та наконец выпустила его. Но скорлупа ответила ему, что она охраняет его и защищает.
Не на шутку перепуганный динозаврик начинается биться в панике, умоляя скорлупу треснуть, чтобы он смог выйти к солнцу. Динозаврик обещает скорлупе приспособиться к жизни вне яйца, но скорлупа настаивает на своем, говоря, что исполняет свой долг. Таким образом малыш и другие его собратья, остаются до конца своей жизни замурованными в своих яйцах.
Спустя много лет обезьяноподобные существа (первые древние люди) находят те самые яйца, и разбивая одно из них, они делают вывод, что динозавры вымерли.
Когда я впервые смотрел этот мультфильм, я был просто в шоке. Я словно прочувствовал всё то, что чувствовал малыш, находясь замурованным в скорлупе.
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Мама для мамонтенка (СССР, 1981)
Мультфильм "Мама для мамонтенка" вовсе не грустный, а скорее трогательный. Поэтому и в конце у зрителей проявлялись не слезы грусти, а слезы радости...радости за мамонтенка.
По сюжету юный мамонтенок не вымер с остальными мамонтами, так как замерз во льду. Но после того как мамонтенок оттаял, он первым делом отправился искать свою маму, не осознавая, что его мама умерла миллионы лет назад.
Тем не менее, мамонтенок не отчаивается, и благодаря помощи своих новых знакомых он попадает в Африку, где встречает чем-то похожую на него слониху,. Несмотря на то, что слониха не покрыта шерстью, мамонтенок признает в ней свою маму и с радостным криком "Мама!" бежит к ней. Теперь он больше никогда не отпустит свою любимую маму.
Очень добрый мультфильм, который показывает нам, что мамой может быть не только та, что родила, но и та, кто воспитала и любит всем сердцем. Ну и конечно же нельзя забывать про замечательную песню на музыку Владимира Шаинского.
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Про мамонтенка (СССР, 1983)
Мультфильм "Мама для мамонтенка" был не единственной анимационной Советской лентой про мамонта. В 1983 году вышел кукольный мультфильм "Про мамонтенка", который также прошибал советских зрителей на слезу.
Во время великого оледенения стадо мамонтов решает отправиться на юг. Но одна мамонтиха наотрез отказывается уходить, так как ее сын куда-то исчез, и теперь она должна его найти. Сородичи не поддерживают ее решение, поэтому уходят на юг без нее.
И как оказалось, мамонтенок не хотел бросать своего друга, коим оказался обычный цветок. Найдя сына, мамонтиха хочет его забрать, но тот отказывается, так как не хочет покидать цветок. Кое-как маме удается уговорить сына уйти, но тот все равно сбегает к цветку.
В результате всего камнепад разделяет мать с сыном. Не зная что делать, малыш просто ложиться в обнимку с цветком, пока снег просто не засыпает их обоих навсегда.
В то время многие зрители хотели верить, что это предыстория того самого мамонтенка из мультфильма "Мама для мамонтенка", и что он все таки оттаял и смог найти маму.
Но все гораздо печальнее. В конце мультфильма нам рассказывают, что этот самый мамонтенок, обнимающий цветок, был обнаружен в Магадане в конце 70-х годов во время раскопок.
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Пингвины (СССР, 1968)
Один из самых грустных советских мультфильмов - это конечно же "Пингвины" 1968 года.
По сюжету мультфильма главный герой по имени Пингвин попросил своего друга Пынгвына посмотреть за своим яйцом, пока тот отлучится на кормёжку. Друг с радостью соглашается последить за яйцом, но по нелепой случайности упустил яйцо, из-за чего оно упало в море.
Чтобы друг ничего не заподозрил, Пынгвын оставляет вместо яйца обычный камень. Ничего неподозревающий Пингвин начинает высиживать камень, ожидая, что его малыш скоро вылупится.
Шло время, у всех пингвинов уже вылупились детеныши...у всех, кроме главного героя. Тот продолжал высиживать камень в надежде, что скоро и он сможет испытать радость отцовства.
Но вот пришло время мигрировать, и все пингвины отправились по морю на теплые острова. Пингвин тоже решил, что должен мигрировать со своей стаей. Но так как его птенец еще не вылупился, он взял "яйцо" с собой.
Тяжеленный камень тянул Пингвина на дно, и пингвину достаточно было просто отпустить его, чтобы поплыть дальше, но он ни при каких условиях не желал его отпускать, ведь это его любимый (пусть еще и неродившийся) детеныш.
К сожалению, Пингвина ждет ожидаемо грустный финал. После просмотра этого мультфильма платок можно просто выжимать.
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Изначально, я хотел вставить еще несколько зарубежных мультфильмов с грустными моментами, среди которых был бы "Король лев", но все же я решил не мешать всё в одну кучу. Поэтому зарубежных мультфильмам будет посвящена отдельная статья.
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А вообще, самый соплевыжимающий - это «Варежка».