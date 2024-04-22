5 cоветских мультфильмов, над которыми плакали даже взрослые

И сегодня я хотел бы вспомнить несколько старых отечественных мультфильмов, которые способны вызвать слезы даже у взрослых. Только предупреждаю сразу - статья содержит спойлеры, так что будьте аккуратны.

Верните Рэкса (СССР, 1975)

Начать я хотел бы с известного cоветского мультфильма "Верните Рэкса", который рассказывает о дружбе мальчика и его собаки.

Мальчик Сережа играл в хоккей вместе со своим четвероногим другом Рэксом. Но из-за схода льда Сережа оказался на льдине, полностью окруженный ледяной водой Москвы-реки. И неизвестно что бы с ним было, если бы его верный пес не бросился в холодную воду и не доставил льдину с мальчиком к берегу.