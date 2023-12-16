Фосса: хищник Мадагаскара, который морочил голову учёным 200 лет

Фосса — крупнейшее после человека хищное млекопитающее острова Мадагаскар. Обычно мы сами рассказываем про видовую принадлежность животины, но этот случай уникальный. Попробуете сами отгадать, к какому семейству или хотя бы подотряду относятся эти усатые?

Вроде, выглядит как кошка, но откуда тогда этот длинный нос? А может, родич куницы? Но как тогда быть с размером? Зверьки набирают под 9 килограмм веса и могут быть в длину до 80 сантиметров от носа до кончика хвоста. Если всего этого кажется мало, то вот вам ещё спорная информация. Живут фоссы на Мадагаскаре, где лемуры и руконожки. Хищников кроме них там нема. Так кто же всё таки фоссы по батюшке?