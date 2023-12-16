Фосса: хищник Мадагаскара, который морочил голову учёным 200 лет

Если бы животные мерились байками и выдумками, что говорят о них люди, то фоссы явно вышли бы победителями. Мало где найдешь такое существо, что путало бы учёных почти 200 лет подряд!
Фосса — крупнейшее после человека хищное млекопитающее острова Мадагаскар. Обычно мы сами рассказываем про видовую принадлежность животины, но этот случай уникальный. Попробуете сами отгадать, к какому семейству или хотя бы подотряду относятся эти усатые?
Вроде, выглядит как кошка, но откуда тогда этот длинный нос? А может, родич куницы? Но как тогда быть с размером? Зверьки набирают под 9 килограмм веса и могут быть в длину до 80 сантиметров от носа до кончика хвоста. Если всего этого кажется мало, то вот вам ещё спорная информация. Живут фоссы на Мадагаскаре, где лемуры и руконожки. Хищников кроме них там нема. Так кто же всё таки фоссы по батюшке?
Не будем долго томить: долгие споры учёных и несколько молекулярно-генетических исследований показали, что фоссы относятся к подотряду кошкообразных. Но! Сами котики нашим героям — седьмая вода на киселе, ведь согласно всем научным изысканиям, фоссы произошли от одного мангусто-гиенового предка. Как же тогда получилось, что сегодня фоссы не похожи ни на мангустов, ни на гиен?
Ответ прост: 20-30 миллионов лет эволюции в полной изоляции от других хищников! Так уж произошло, что группа плотоядных животин попала на Мадагаскар с Африканского континента да так и прописалась там. Среда обитания фоссам приглянулась — добычей на Мадагаскаре становились все местные обитатели: от крабов до крупных лемуров. Так фосса превратился в успешного сверххищника своей экосистемы, у которого в лапе не один козырь.
Первый из них, кстати, находится в прямом смысле в лапах. Хищники могут похвастать полувыдвижными когтями — почти как у кошек, но не совсем. Звери не могут втянуть коготки полностью, но зато при случае они запросто выпускают их на всю длину. Очень удобно, если ты бродишь и охотишься не только в саванне, но и в лесу. Пробежать несколько сот метров по земле и ловко прыгать с ветки на ветку для наших героев — это запросто. Не зря ведь животинки оккупировали весь остров!
Второй секретик фосс куда более интимен, однако, по мнению учёных, именно он позволяет зверям так эффективно размножаться при условии низкой плотности популяции. Территория самца, например, занимает около 26 км², а самки — 13 км². Иногда территории могут пересекаться, так что в общем значение выходит примерно 1 взрослая особь на 5,6 км². Как преодолеть расстояние? Животные решили этот вопрос очень просто. Пунктуальностью!
Каждый год, с сентября по декабрь, готовые к спариванию самки выбирают подходящее дерево с широкими и крепкими ветвями. Всю течку они будут оставаться у заветного ствола, привлекая ухажёров криками и выделениями специальных желёз. Самцы вопят и дерутся между собой за право продолжить род. Право это с небольшим бонусом: из-за анатомических особенностей процесс любви может длиться до 3-х часов кряду. Хитрость в том, что каждый год самка приходит к одному и тому же дереву примерно день в день. Очень удобно — не надо искать партнёра по всему Мадагаскару, просто приди в нужное время в нужное место.
Всё это затевается ради 3-х месячной беременности и 1-6 маленьких беспомощных комочков, о которых самка будет заботиться сама. Котята полностью зависимы от матери до 4,5 месяцев — пока не научатся кушать только мясо и гулять по округе. Но даже потом они ещё целый год будут находиться поблизости и перенимать все секреты фоссячьей жизни. А она у них долгая, в неволе звери доживают до 20 лет.
На сегодняшний день популяция фосс находится в весьма уязвимом положении. Мало того, что люди вырубают леса, так животин порой уничтожают целенаправленно. Виной тому дурацкие байки и предрассудки, вроде «зверь может облизать спящего человека, отчего тот выпадет в транс, а потом фосса выпотрошит его тело» или «они похищают маленьких детей в лесу», «поедают трупы умерших» и ещё куча всяких небылиц. За некоторыми из них, правда, вина фосс всё-таки есть. Иногда хищники забираются в курятники и давят птицу. Но согласитесь, ради исчезающего вида такой пустяк можно и простить.
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Да, заголовок- ну такое.... на потребу...