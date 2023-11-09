16 любопытных сравнений крошечных птенцов разных видов птиц с их взрослыми особями

Птенцы различных видов птиц порой настолько непохожи на своих родителей, что их внешний вид может вызывать недоумение и даже настоящий шок. Такая реакция закономерна, ведь зачастую у младших и старших пернатых нет совершенно ничего общего, как будто они не имеют никакого отношения друг к другу.