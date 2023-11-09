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16 любопытных сравнений крошечных птенцов разных видов птиц с их взрослыми особями

16 любопытных сравнений крошечных птенцов разных видов птиц с их взрослыми особями

Автор:
09 ноября 2023 09:06
Сообщество : Животные
Метки: виды   интересно   природа   птенец   птицы   удивительно   факты   фото   
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Птенцы различных видов птиц порой настолько непохожи на своих родителей, что их внешний вид может вызывать недоумение и даже настоящий шок. Такая реакция закономерна, ведь зачастую у младших и старших пернатых нет совершенно ничего общего, как будто они не имеют никакого отношения друг к другу.

Подобная разница связана с некоторыми природными адаптациями, которые помогают птенцам выживать в окружающей среде и лучше прятаться от хищников. По мере взросления, конечно, их оперение начинает меняться, появляются узнаваемые черты. Давайте посмотрим, как происходят подобные трансформации на примере некоторых видов птиц.

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Сложно поверить в то, что из такой милашки вырастает прожорливый хулиган, который поражает своей наглостью.

Миниатюрная птица невероятной красоты, которая обитает в Австралии, Африке, Индии и Китае. Может содержаться в качестве домашнего питомца. Однако птица очень прихотлива к условиям содержания.

В период размножения оперение трёхцветных цапель приобретает большую яркость. Всё ради поиска достойной пары.

Главное достоинство челноклюва — его широкий и приплюснутый клюв. Птица мастерски использует его при ловле рыбы, орудуя им как черпаком.

Камышница — одна из немногих современных птиц, которая может похвастаться наличием редуцированных пальцев. Их отчётливо видно на первом фото.

Необычная инопланетная птица трагопан обитает в Азии. Её можно встретить в Тибете, в центральном Китае, в Бутане, Индии, Бирме и Вьетнаме.

Гага — модница со стильными очками, обитающая на побережьях морей Аляски и северо-восточной Сибири. Занесена в Красную книгу.

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Метки: виды   интересно   природа   птенец   птицы   удивительно   факты   фото   
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10k
hairov 2 часа назад
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Lexx Час назад
Цыплёнок тоже на курицу не очень похож.
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