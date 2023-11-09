16 любопытных сравнений крошечных птенцов разных видов птиц с их взрослыми особями

Птенцы различных видов птиц порой настолько непохожи на своих родителей, что их внешний вид может вызывать недоумение и даже настоящий шок. Такая реакция закономерна, ведь зачастую у младших и старших пернатых нет совершенно ничего общего, как будто они не имеют никакого отношения друг к другу.
Подобная разница связана с некоторыми природными адаптациями, которые помогают птенцам выживать в окружающей среде и лучше прятаться от хищников. По мере взросления, конечно, их оперение начинает меняться, появляются узнаваемые черты. Давайте посмотрим, как происходят подобные трансформации на примере некоторых видов птиц.
Сложно поверить в то, что из такой милашки вырастает прожорливый хулиган, который поражает своей наглостью.
Миниатюрная птица невероятной красоты, которая обитает в Австралии, Африке, Индии и Китае. Может содержаться в качестве домашнего питомца. Однако птица очень прихотлива к условиям содержания.
В период размножения оперение трёхцветных цапель приобретает большую яркость. Всё ради поиска достойной пары.
Главное достоинство челноклюва — его широкий и приплюснутый клюв. Птица мастерски использует его при ловле рыбы, орудуя им как черпаком.
Камышница — одна из немногих современных птиц, которая может похвастаться наличием редуцированных пальцев. Их отчётливо видно на первом фото.
Необычная инопланетная птица трагопан обитает в Азии. Её можно встретить в Тибете, в центральном Китае, в Бутане, Индии, Бирме и Вьетнаме.
Гага — модница со стильными очками, обитающая на побережьях морей Аляски и северо-восточной Сибири. Занесена в Красную книгу.
Источник:
- Он ест детенышей крокодилов на обед: 7 фактов о сказочной птице-китоглаве
- Терминатор-пофигист: 10 интересных фактов про медоеда
- 12 удивительных животных, существующих сегодня, которые сохранили в себе черты динозавров
- Вот так фикусы, или Убийцы в мире растений
- Кувырок Земли в космосе и самые симпатичные существа кембрия