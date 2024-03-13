FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11311 постов • 1467 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Полиция разогнала протест Греты Тунберг у парламента

Полиция разогнала протест Греты Тунберг у парламента

Автор:
13 марта 2024 08:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Швеция   активист   грета тунберг   климат   новости   парламент   протест   
901
4
1

Во вторник шведская полиция силой увела Грету Тунберг и её сторонников, которые блокировали вход в парламент. "У нас нет другого выбора, кроме как сидеть здесь и подрывать систему, наши голоса должны быть услышаны", - заявила 21-летняя активистка.

11 марта Тунберг и десятки активистов блокировали главные входы в парламент Швеции, чтобы привлечь внимание политиков к проблеме изменения климата.

Протестующие не стали ночевать у здания и вернулись утром 12 марта.

Свою первую акцию Грета устроила в 2018 году. Она стала лицом климатических активистов, еженедельные протесты которых переросли в глобальное движение с масштабными митингами на разных континентах.

В прошлом году Тунберг пыталась устроить переполох в Норвегии и Германии, но была задержана полицией.

В прошлом месяце британский суд снял с неё обвинения в нарушении общественного порядка. Судья постановил, что полиция не имела права арестовывать её и других участников митинга в Лондоне.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Швеция   активист   грета тунберг   климат   новости   парламент   протест   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
сеньор Леонсио 58 минут назад
Молодец, что на холодном сидит, потомства у таких быть не должно!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Igor Grishaev 4 минуты назад
21 год..
Школу-то хоть закончила?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Юр21 36 минут назад
Что то пошло не так... А как же западные свободы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Денис Ф. 36 минут назад
Интересно, уже есть такое заболевание – гретатун головного мозга?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Отвратительный Мужик 49 минут назад
Детский сад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

505468



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ивановской области потерпел крушение самолёт Ил-76
В Ивановской области потерпел крушение самолёт Ил-76
"Руки закрыты, ноги закрыты": блогер сняла гайд о том, как одеваться туристам в Чечне - и нарвалась на критику
"Руки закрыты, ноги закрыты": блогер сняла гайд о том, как одеваться туристам в Чечне...
Набирающие популярность в сообществах
Как появилось слово "Скуф" и почему оно стало мемным
Как появилось слово "Скуф" и почему оно стало мемным
Уровень владения русским С2: пользователи поделились фразами, которые должен знать каждый иностранец
Уровень владения русским С2: пользователи поделились фразами, которые должен знать...
Они стране Победу, а что страна в ответ?
Они стране Победу, а что страна в ответ?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#автомобили#машина#интересное#ДТП#позитив#Автовсячина#Россия#США#полиция
#Прикол#Юмор#интересно#кот#авто аварии#собака#Разное#дети#факты#Пёс
#фото#автомир#в мире#аварии#люди#кино#фильм#Еда#история#улыбнуло
Они стране Победу, а что страна в ответ? Они стране Победу, а что страна в ответ? Бесплодная Амазония и раскаленная Индия: ученые предсказали, как изменится климат к 2500 году Бесплодная Амазония и раскаленная Индия: ученые предсказали, как изменится климат к 2500 году Грета, жги: 16-летняя шведская активистка отчитала мировых лидеров в ООН Грета, жги: 16-летняя шведская активистка отчитала мировых лидеров в ООН Экоактивисты приклеились к ВПП и устроили транспортный коллапс в аэропортах Мюнхена и Берлина Экоактивисты приклеились к ВПП и устроили транспортный коллапс в аэропортах Мюнхена и Берлина Ученые выяснили, что изменение климата меняет размер птиц Ученые выяснили, что изменение климата меняет размер птиц Стихия бушует: мощные ливни затопили улицы Сицилии Стихия бушует: мощные ливни затопили улицы Сицилии

На что жалуетесь?

Вернуться