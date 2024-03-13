Полиция разогнала протест Греты Тунберг у парламента

Во вторник шведская полиция силой увела Грету Тунберг и её сторонников, которые блокировали вход в парламент. "У нас нет другого выбора, кроме как сидеть здесь и подрывать систему, наши голоса должны быть услышаны", - заявила 21-летняя активистка.
11 марта Тунберг и десятки активистов блокировали главные входы в парламент Швеции, чтобы привлечь внимание политиков к проблеме изменения климата.
Протестующие не стали ночевать у здания и вернулись утром 12 марта.
Свою первую акцию Грета устроила в 2018 году. Она стала лицом климатических активистов, еженедельные протесты которых переросли в глобальное движение с масштабными митингами на разных континентах.
В прошлом году Тунберг пыталась устроить переполох в Норвегии и Германии, но была задержана полицией.
В прошлом месяце британский суд снял с неё обвинения в нарушении общественного порядка. Судья постановил, что полиция не имела права арестовывать её и других участников митинга в Лондоне.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Школу-то хоть закончила?