Полиция разогнала протест Греты Тунберг у парламента

Во вторник шведская полиция силой увела Грету Тунберг и её сторонников, которые блокировали вход в парламент. "У нас нет другого выбора, кроме как сидеть здесь и подрывать систему, наши голоса должны быть услышаны", - заявила 21-летняя активистка.