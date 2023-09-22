Софи Тёрнер узнала о своём разводе из СМИ

Ещё один звёздный развод со скандалом. Вслед за Бритни Спирс, в суд обратилась актриса Софи Тёрнер. Адвокаты Софи сообщают, что актриса узнала о том, что Джо Джонас подает на развод, из сообщений СМИ. Об этом сообщает Insider.

Теперь супруги наняли адвокатов и намерены судиться. Джо заявил, что его брак с Софи уже не спасти. Кроме того, мужчина увёз двоих детей в США, хотя Софи находится в Великобритании. Актриса обратилась в суд, чтобы вернуть детей в Англию.