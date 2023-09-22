Софи Тёрнер узнала о своём разводе из СМИ

5 сентября в сети появилась информация о том, что актриса Софи Тёрнер и Джо Джонас разводятся после четырёх лет брака. Без сандала не обошлось: Софи узнала о разводе из СМИ, а Джо пытается забрать у неё дочерей.
Ещё один звёздный развод со скандалом. Вслед за Бритни Спирс, в суд обратилась актриса Софи Тёрнер. Адвокаты Софи сообщают, что актриса узнала о том, что Джо Джонас подает на развод, из сообщений СМИ. Об этом сообщает Insider.
Теперь супруги наняли адвокатов и намерены судиться. Джо заявил, что его брак с Софи уже не спасти. Кроме того, мужчина увёз двоих детей в США, хотя Софи находится в Великобритании. Актриса обратилась в суд, чтобы вернуть детей в Англию.
На основании явных заявлений отца о том, что он не вернет детей в Англию и не вернет их паспорта матери, 20 сентября 2023 года мать подала заявление о возвращении в соответствии с Гаагской конвенцией, чтобы добиться о возвращения детей в Англию, — говорится в иске.
Джонас тоже обратился в суд. Он настаивает на совместном плане воспитания детей и графике разделения времени. В иске Джо заявил, что что дети проживали во Флориде в течение шести месяцев до подачи иска отца во Флориде. Представитель Джонаса заявил в своем заявлении для Insider, что Тернеру и Джонасу запрещено перевозить детей из-за постановления суда Флориды.
Софи Тёрнер и Джо Джонас поженились тайно в Лас-Вегасе в 2019 году. В июле 2020 года у пары родилась девочка Уилла, а в 2022 году ещё одна дочь.
Источник:
- 10 звёзд, которые выплачивают самые высокие алименты
- 83-летний Аль Пачино станет самым старым многодетным отцом Голливуда
- Обычный студент и звезда низкосортного кино: чем заняты дети Джонни Деппа
- Юлия Барановская сравнила своих "идеальных" детей с особенными и взбесила матерей
- Петросян наконец развеял слухи о своём отцовстве и показал ребёнка
И ещё пару вопросов: нахрена вообще такие посты на Фишках и кто эти люди, поставившие два десятка лайков?