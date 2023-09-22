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Софи Тёрнер узнала о своём разводе из СМИ

Софи Тёрнер узнала о своём разводе из СМИ

Автор:
22 сентября 2023 09:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Софи Тёрнер   дети   интересное   развод   ссоры   фото   шоу бизнес   
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5 сентября в сети появилась информация о том, что актриса Софи Тёрнер и Джо Джонас разводятся после четырёх лет брака. Без сандала не обошлось: Софи узнала о разводе из СМИ, а Джо пытается забрать у неё дочерей.

Ещё один звёздный развод со скандалом. Вслед за Бритни Спирс, в суд обратилась актриса Софи Тёрнер. Адвокаты Софи сообщают, что актриса узнала о том, что Джо Джонас подает на развод, из сообщений СМИ. Об этом сообщает Insider.

Теперь супруги наняли адвокатов и намерены судиться. Джо заявил, что его брак с Софи уже не спасти. Кроме того, мужчина увёз двоих детей в США, хотя Софи находится в Великобритании. Актриса обратилась в суд, чтобы вернуть детей в Англию.

На основании явных заявлений отца о том, что он не вернет детей в Англию и не вернет их паспорта матери, 20 сентября 2023 года мать подала заявление о возвращении в соответствии с Гаагской конвенцией, чтобы добиться о возвращения детей в Англию, — говорится в иске.

Джонас тоже обратился в суд. Он настаивает на совместном плане воспитания детей и графике разделения времени. В иске Джо заявил, что что дети проживали во Флориде в течение шести месяцев до подачи иска отца во Флориде. Представитель Джонаса заявил в своем заявлении для Insider, что Тернеру и Джонасу запрещено перевозить детей из-за постановления суда Флориды.

Софи Тёрнер и Джо Джонас поженились тайно в Лас-Вегасе в 2019 году. В июле 2020 года у пары родилась девочка Уилла, а в 2022 году ещё одна дочь.

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Метки: Софи Тёрнер   дети   интересное   развод   ссоры   фото   шоу бизнес   
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ManRox Час назад
Интересно кого ни будь это волнует
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6k
Алексей 48 минут назад
А кто вообще эти люди? И какого члена мы должны знать о их внутрисемейных разборках?
И ещё пару вопросов: нахрена вообще такие посты на Фишках и кто эти люди, поставившие два десятка лайков?
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15k
Kostick Час назад
т.е. дети жили с папой 6 месяцев в сша, а мамаша в это время жила на наглии? и нахрена такая мама?
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