Замминистра обороны России задержали по подозрению в получении взятки

На пост замминистра Иванова назначили в 2016 году. С 1999 по 2012 годы работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса. В 2012-ом, когда Шойгу был губернатором Московской области, стал зампредседателя правительства Московской области. С 2013 по 2016 занимал должность гендиректора АО "Оборонстрой".





Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что о задержании Тимура Иванова уже рассказали Путину и ещё раньше в известность поставили его непосредственного начальника Сергея Шойгу.