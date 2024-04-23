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Замминистра обороны России задержали по подозрению в получении взятки

Замминистра обороны России задержали по подозрению в получении взятки

Автор:
23 апреля 2024 22:14
Сообщество : Криминал
Метки: Сергей Шойгу   взятка   задержание   замминистра обороны   следственный комитет   тимур иванов   
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Тимуру Иванову грозит до 15 лет колонии.

Сотрудники Следственного комитета задержали заместителя министра обороны Тимура Иванова, который курировал строительство, капитальный ремонт объектов ведомства и военную ипотеку. Сообщается, что Иванов подозревается в получении взятки в размере не менее миллиона рублей, за что ему грозит до 15 лет колонии. Оперативники прямо сейчас проводят следственные мероприятия на даче Иванова в Дагестане.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович", — говорится в сообщении Следственного комитета.

Некоторые Telegram-каналы пишут, что миллион рублей — деньги для Иванова смехотворные, поскольку по долгу службы он ворочал астрономическими (без преувеличения) суммами. Покойный Евгений Пригожин неоднократно в присутствии президента называл замминистра казнокрадом, из-за чего у них был конфликт. Также непростые отношения у Иванова были с ФСБ. Известно, что замминистра входил в рейтинг Forbes "Богатейшие силовики России — 2019" с семейным доходом за 2018 год в размере 136,7 млн руб.


"Вторая жена — Светлана Александровна Иванова, предприниматель, владеет «Metropol Fashion Group». Экс-ведущая программы «Снимите это немедленно!» на СТС. Гражданка Израиля.


Согласно журналистским расследованиям, Иванов и его супруга Светлана потратили свыше миллиона евро на отдых, аренду вилл и яхт, а также покупку драгоценностей и одежды, при этом личные счета Светланы оплачивала фирма, занимающаяся восстановлением Мариуполя", — пишет автор канала "Говорит Топаз".

На пост замминистра Иванова назначили в 2016 году. С 1999 по 2012 годы работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса. В 2012-ом, когда Шойгу был губернатором Московской области, стал зампредседателя правительства Московской области. С 2013 по 2016 занимал должность гендиректора АО "Оборонстрой".


Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что о задержании Тимура Иванова уже рассказали Путину и ещё раньше в известность поставили его непосредственного начальника Сергея Шойгу.

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Метки: Сергей Шойгу   взятка   задержание   замминистра обороны   следственный комитет   тимур иванов   
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33k
Юрьевич 52 минуты назад
""Вторая жена Светлана Александровна Иванова, предприниматель, владеет «Metropol Fashion Group». Экс-ведущая программы «Снимите это немедленно!» на СТС. Гражданка Израиля."
"Сообщается, что дочь Ивановых живёт во Франции, сын учится в Англии"

Как такое ВОЗМОЖНО???
И что, у зам. министра обороны РФ не было конфликта интересов, если его дети проживают на территории противника????
И много таких в МО????
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3k
Overlord 2 минуты назад
"Сообщается, что дочь Ивановых живёт во Франции, сын учится в Англии"...
П.и.д.а.р.о.с.н.я!! А как же духовные скрепы, защита родины на сво и тд?
На кол ублюдка, прилюдно!!!
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15k
Иван Иваныч 3 минуты назад
ФСБ спецом его поймало на самой маленько взятке, что бы унизить.
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11k
Billi_Bons 3 минуты назад
Может миллиард или десять, а не миллион? Миллиона ему на ужин не хватит.
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74k
SAndre 6 минут назад
ему что - на сигареты не хватило?
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40k
Алексей 9 минут назад
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24k
Shtoppi 9 минут назад
ну что товарищи!? делаем ставки - сядет или выйдет из здания суда, если до этого дело вообще дойдет, и будет с наглой ухмылочкой на роже журналистам позировать, по аналогии с сердюковым и его подельницей, а по совместительству на тот момент еще и любовницей васильевой, когда их следаки тоже за жопу взяли?
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40k
Алексей 10 минут назад
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10k
sedoisever 23 минуты назад
Бл... Он же под присягой. Для таких должны быть отдельные статьи в УК.
И судить за измену. А то херня какая-то получается. Накажут так же, как какого-нибудь директора завода или начальника ЖЭКа.
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4
Alex sedoisever 20 минут назад
согласен, тут обычное законодательство нельзя применять, а учитывая сегодняшнюю повестку, его вообще можно за измену судить с пожизненным сроком (учитывая его должность) Раньше за такое расстреливали без разбирательств.
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4
Alex Полчаса назад
Выход один - СВО - Шторм Z - часов яр. можно прям в лампасах с табельным.
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15k
Владимир Полчаса назад
Понятно, чего Киев не взяли за месяц. Такие вот сидят!
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16k
Ёшкин кот 41 минуту назад
Менее миллиона рублей??? Да это дискредитация ВС РФ.
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18k
Kucher 49 минут назад
По традиции, для чиновников его ранга, посидит полгодика под домашним арестом, потом, даже если его вдруг осудят на реальный срок, он выйдет по УДО через месяц-полтора. Это при самом плохом для него раскладе.
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33k
Владимир 51 минуту назад
Всю эту шоблу перетрахивать и перетрахивать@Лукашенко.
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16k
Ёшкин кот 52 минуты назад
"Вторая жена Светлана Александровна Иванова, предприниматель, владеет «Metropol Fashion Group». Экс-ведущая программы «Снимите это немедленно!» на СТС. Гражданка Израиля.
Согласно журналистским расследованиям, Иванов и его супруга Светлана потратили свыше миллиона евро на отдых, аренду вилл и яхт, а также покупку драгоценностей и одежды, при этом личные счета Светланы оплачивала фирма, занимающаяся восстановлением Мариуполя" (с)

Это все ложь. Все это вывалил ФБК Навального в декабре 2022 г., контора мерзкая и иноагент, поди. Оболгали честного чиновника, кавалера 2 орденов "За заслуги перед Отечеством" Как может зам. министра обороны - лицо допушеное к высшим секретам- быть женатым на гражданке иностранного враждебного государства?
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17k
GROMOZEKA 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
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40k
albedo 58 минут назад
Как у человека с допуском к сведениям Особой важности может быть жена -гражданка ИЗРАИЛЯ!!!
Тут и без коррупции его гнать надо было взашей.
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7k
Трям Час назад
Шойгу возбудился?
А как там продвигаются дела с бухим черножопым другом рамзанки дырова?
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2022 поста (2026 в горячем)
Лесник
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