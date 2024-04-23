Замминистра обороны России задержали по подозрению в получении взятки

Тимуру Иванову грозит до 15 лет колонии.
Сотрудники Следственного комитета задержали заместителя министра обороны Тимура Иванова, который курировал строительство, капитальный ремонт объектов ведомства и военную ипотеку. Сообщается, что Иванов подозревается в получении взятки в размере не менее миллиона рублей, за что ему грозит до 15 лет колонии. Оперативники прямо сейчас проводят следственные мероприятия на даче Иванова в Дагестане.
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович", — говорится в сообщении Следственного комитета.
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Некоторые Telegram-каналы пишут, что миллион рублей — деньги для Иванова смехотворные, поскольку по долгу службы он ворочал астрономическими (без преувеличения) суммами. Покойный Евгений Пригожин неоднократно в присутствии президента называл замминистра казнокрадом, из-за чего у них был конфликт. Также непростые отношения у Иванова были с ФСБ. Известно, что замминистра входил в рейтинг Forbes "Богатейшие силовики России — 2019" с семейным доходом за 2018 год в размере 136,7 млн руб.
"Вторая жена — Светлана Александровна Иванова, предприниматель, владеет «Metropol Fashion Group». Экс-ведущая программы «Снимите это немедленно!» на СТС. Гражданка Израиля.
Согласно журналистским расследованиям, Иванов и его супруга Светлана потратили свыше миллиона евро на отдых, аренду вилл и яхт, а также покупку драгоценностей и одежды, при этом личные счета Светланы оплачивала фирма, занимающаяся восстановлением Мариуполя", — пишет автор канала "Говорит Топаз".
На пост замминистра Иванова назначили в 2016 году. С 1999 по 2012 годы работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса. В 2012-ом, когда Шойгу был губернатором Московской области, стал зампредседателя правительства Московской области. С 2013 по 2016 занимал должность гендиректора АО "Оборонстрой".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что о задержании Тимура Иванова уже рассказали Путину и ещё раньше в известность поставили его непосредственного начальника Сергея Шойгу.
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Как такое ВОЗМОЖНО???
И что, у зам. министра обороны РФ не было конфликта интересов, если его дети проживают на территории противника????
И много таких в МО????
П.и.д.а.р.о.с.н.я!! А как же духовные скрепы, защита родины на сво и тд?
На кол ублюдка, прилюдно!!!
И судить за измену. А то херня какая-то получается. Накажут так же, как какого-нибудь директора завода или начальника ЖЭКа.
Согласно журналистским расследованиям, Иванов и его супруга Светлана потратили свыше миллиона евро на отдых, аренду вилл и яхт, а также покупку драгоценностей и одежды, при этом личные счета Светланы оплачивала фирма, занимающаяся восстановлением Мариуполя" (с)
Это все ложь. Все это вывалил ФБК Навального в декабре 2022 г., контора мерзкая и иноагент, поди. Оболгали честного чиновника, кавалера 2 орденов "За заслуги перед Отечеством" Как может зам. министра обороны - лицо допушеное к высшим секретам- быть женатым на гражданке иностранного враждебного государства?
Тут и без коррупции его гнать надо было взашей.
А как там продвигаются дела с бухим черножопым другом рамзанки дырова?