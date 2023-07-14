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В Японии 50 лет насильно стерилизовали людей: почему?

В Японии 50 лет насильно стерилизовали людей: почему?

Автор:
14 июля 2023 18:58
Сообщество : Истории
Метки: Прошлое   Япония   варварство   евгеника   интересное   история   медицина   насилие   преступление   
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Не так давно в Стране Восходящего Солнца развернулся громкий скандал.

Он был связан с ужасным законом о евгенике, который действовал в стране с 1948 по 1996 годы. Тысячи японцев были принудительно стерилизованы под официальной формулировкой "предотвращение рождения некачественных потомков и защиты жизни и здоровья матерей".


Этот бесчеловечный закон приняли после окончания Второй мировой. Его инициировали из-за огромной нехватки еды и таким образом пытались контролировать рождаемость. Правительство не смогло придумать ничего получше, чем принять закон о принудительной стерилизации людей с наследственными заболеваниями, любыми психическими расстройствами. Закон о евгенике был принят единогласно.


Как писали в одном из учебников 1975 года, дескать, правительство активно прилагает усилия для "евгеники страны, чтобы улучшить и усилить генетическую предрасположенность всего населения".

Понадобилось полвека, чтобы этот отвратительный нацистский закон был отменён. Но ещё больше лет понадобилось для того, чтобы добиться от государства компенсационных выплат.

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Не так давно был опубликован отчёт на полторы тысячи (!) страниц, где подробно описаны случаи, в которых людям обманом или силой проводили эту операцию.

В основном это были женщины. Почти 8000 человек заставили подписать бумагу-согласие на операцию, а около 17000 человек были стерилизованы насильно. Читателей отчёта больше всего шокировала стерилизация двух девятилетних детей.
В бумаге говорилось, что без проведения этой операции нельзя будет поступить на учёбу, работу и даже заключить брак. Стерилизация проводилась опасными и запрещёнными методами: или удалялась матка, или облучение.
Кому-то из японцев лгали, что им проводят самые обычные процедуры, кого-то убеждали в том, что им удаляют аппендикс. Назначить операцию мог любой из местного органа власти и провести её могли абсолютно в любом случае.


Закон был настолько беспринципным, что даже если человек отказывался ложиться на операционный стол, то комиссия префектуры от правительства могла принять решение о проведении операции за него. Вообще, людей обычно никто не спрашивал и их просто или обманом, или силой заставляли подписать бумагу.

Принудительная практика продолжалась полвека, а еще четверть века нужна была, чтобы японский парламент выпустил закон о выплате компенсации (около 22 800 долларов) каждому из тех, кого искалечили. Пострадавшие начали подавать в суд, требуя более внушительных сумм, потому что закон был обозначен как неконституционный. Пошли массовые протесты. Летом 2020 года властями было проведено детальное расследование.

24 993 жителя Японии оказались жертвами закона о евгенике. Самыми маленькими стали дети (мальчик и девочка) в возрасте девяти лет. Не обозначено никаких причин для проведения процедуры, но есть данные, что ряд детских учреждений подавал на стерилизацию... групповые заявки!

Жертвы десятки лет добивались признания тех физических и моральных страданий, которые они перенесли и возмещения финансового ущерба. Только четыре суда согласились выплатить компенсацию, а остальные заявили, что прошёл двадцатилетний срок давности. Адвокаты пострадавших аргументировали, что жертвы узнали о том, что с ними сделали на самом деле, поздно, чтобы уложиться в срок для возмещения ущерба. Правительство пока молчит и тянет время. Люди продолжают выходить на протесты.

Дзюнко Иидзуки было 16 лет, когда её отвезли в клинику и заставили лечь на какую-то загадочную операцию. И только спустя много лет она поняла, что мешает ей, будучи полностью здоровой, забеременеть. Операция свела на нет её мечты о семейном счастье, муж, когда всё выяснилось, бросил её. Сегодня ей под 80, она так и осталась одинокой и полностью морально уничтоженной.

Этот закон стал одной из самых тёмных глав в японской истории 20 века.

Евгеника навязывалась, кстати, не только в ней. Нацисты (это только по официальным данным) стерилизовали около полумиллиона человек. В США, в своё время, почти 30 штатов также ввели этот закон. Канада и Швеция также проводили эти операции.
В Швеции, в период с 1935 по 1976 годы, были стерилизованы 60 тысяч женщин, у которых были физические или интеллектуальные недостатки, называя их "низшими расовыми типами". В Северной Каролине стерилизовали 7700 людей (до 1973 года).
Все эти люди получили официальные извинения от правительства и им были выплачены компенсации. Японские жертвы принудительной стерилизации надеются, что их правительство прекратит наконец уже замалчивать свои бесчеловечные поступки.

Источник:

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Метки: Прошлое   Япония   варварство   евгеника   интересное   история   медицина   насилие   преступление   
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3  комментария
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Lexx Полчаса назад
Так в этом они не первые. Ещё при Гитлере, в нацистской Германии была программа «Т-4» («Операция Тиргартенштрассе 4»). евгеническая программа немецких национал-социалистов по стерилизации, а в дальнейшем и физическому уничтожению людей с психическими расстройствами, умственно отсталых и наследственно отягощённых больных. Впоследствии в круг лиц, подвергавшихся уничтожению, были включены нетрудоспособные лица (инвалиды, а также болеющие свыше 5 лет). Сначала уничтожались только дети до трёх лет, затем все возрастные группы.
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