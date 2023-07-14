В Японии 50 лет насильно стерилизовали людей: почему?

Он был связан с ужасным законом о евгенике, который действовал в стране с 1948 по 1996 годы. Тысячи японцев были принудительно стерилизованы под официальной формулировкой "предотвращение рождения некачественных потомков и защиты жизни и здоровья матерей".





Этот бесчеловечный закон приняли после окончания Второй мировой. Его инициировали из-за огромной нехватки еды и таким образом пытались контролировать рождаемость. Правительство не смогло придумать ничего получше, чем принять закон о принудительной стерилизации людей с наследственными заболеваниями, любыми психическими расстройствами. Закон о евгенике был принят единогласно.





Как писали в одном из учебников 1975 года, дескать, правительство активно прилагает усилия для "евгеники страны, чтобы улучшить и усилить генетическую предрасположенность всего населения".

Понадобилось полвека, чтобы этот отвратительный нацистский закон был отменён. Но ещё больше лет понадобилось для того, чтобы добиться от государства компенсационных выплат.