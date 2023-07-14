В Японии 50 лет насильно стерилизовали людей: почему?

Не так давно в Стране Восходящего Солнца развернулся громкий скандал.
Он был связан с ужасным законом о евгенике, который действовал в стране с 1948 по 1996 годы. Тысячи японцев были принудительно стерилизованы под официальной формулировкой "предотвращение рождения некачественных потомков и защиты жизни и здоровья матерей".
Этот бесчеловечный закон приняли после окончания Второй мировой. Его инициировали из-за огромной нехватки еды и таким образом пытались контролировать рождаемость. Правительство не смогло придумать ничего получше, чем принять закон о принудительной стерилизации людей с наследственными заболеваниями, любыми психическими расстройствами. Закон о евгенике был принят единогласно.
Как писали в одном из учебников 1975 года, дескать, правительство активно прилагает усилия для "евгеники страны, чтобы улучшить и усилить генетическую предрасположенность всего населения".
Понадобилось полвека, чтобы этот отвратительный нацистский закон был отменён. Но ещё больше лет понадобилось для того, чтобы добиться от государства компенсационных выплат.
Не так давно был опубликован отчёт на полторы тысячи (!) страниц, где подробно описаны случаи, в которых людям обманом или силой проводили эту операцию.
В основном это были женщины. Почти 8000 человек заставили подписать бумагу-согласие на операцию, а около 17000 человек были стерилизованы насильно. Читателей отчёта больше всего шокировала стерилизация двух девятилетних детей.
В бумаге говорилось, что без проведения этой операции нельзя будет поступить на учёбу, работу и даже заключить брак. Стерилизация проводилась опасными и запрещёнными методами: или удалялась матка, или облучение.
Кому-то из японцев лгали, что им проводят самые обычные процедуры, кого-то убеждали в том, что им удаляют аппендикс. Назначить операцию мог любой из местного органа власти и провести её могли абсолютно в любом случае.
Закон был настолько беспринципным, что даже если человек отказывался ложиться на операционный стол, то комиссия префектуры от правительства могла принять решение о проведении операции за него. Вообще, людей обычно никто не спрашивал и их просто или обманом, или силой заставляли подписать бумагу.
Принудительная практика продолжалась полвека, а еще четверть века нужна была, чтобы японский парламент выпустил закон о выплате компенсации (около 22 800 долларов) каждому из тех, кого искалечили. Пострадавшие начали подавать в суд, требуя более внушительных сумм, потому что закон был обозначен как неконституционный. Пошли массовые протесты. Летом 2020 года властями было проведено детальное расследование.
24 993 жителя Японии оказались жертвами закона о евгенике. Самыми маленькими стали дети (мальчик и девочка) в возрасте девяти лет. Не обозначено никаких причин для проведения процедуры, но есть данные, что ряд детских учреждений подавал на стерилизацию... групповые заявки!
Жертвы десятки лет добивались признания тех физических и моральных страданий, которые они перенесли и возмещения финансового ущерба. Только четыре суда согласились выплатить компенсацию, а остальные заявили, что прошёл двадцатилетний срок давности. Адвокаты пострадавших аргументировали, что жертвы узнали о том, что с ними сделали на самом деле, поздно, чтобы уложиться в срок для возмещения ущерба. Правительство пока молчит и тянет время. Люди продолжают выходить на протесты.
Дзюнко Иидзуки было 16 лет, когда её отвезли в клинику и заставили лечь на какую-то загадочную операцию. И только спустя много лет она поняла, что мешает ей, будучи полностью здоровой, забеременеть. Операция свела на нет её мечты о семейном счастье, муж, когда всё выяснилось, бросил её. Сегодня ей под 80, она так и осталась одинокой и полностью морально уничтоженной.
Этот закон стал одной из самых тёмных глав в японской истории 20 века.
Евгеника навязывалась, кстати, не только в ней. Нацисты (это только по официальным данным) стерилизовали около полумиллиона человек. В США, в своё время, почти 30 штатов также ввели этот закон. Канада и Швеция также проводили эти операции.
В Швеции, в период с 1935 по 1976 годы, были стерилизованы 60 тысяч женщин, у которых были физические или интеллектуальные недостатки, называя их "низшими расовыми типами". В Северной Каролине стерилизовали 7700 людей (до 1973 года).
Все эти люди получили официальные извинения от правительства и им были выплачены компенсации. Японские жертвы принудительной стерилизации надеются, что их правительство прекратит наконец уже замалчивать свои бесчеловечные поступки.
Источник:
- Забавные ситуации, которые могли случиться только на кассе
- Ситуации с таможенниками, которые люди запомнили на всю жизнь
- Люди рассказали о забавных и неожиданных ситуациях
- 14 историй, которые показывают, почему все ненавидят риелторов
- Женщины рассказали о самых сложных вещах, с которыми они столкнулись во время материнства