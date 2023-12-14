Учёные показали лицо Финеаса Гейджа через мгновение после несчастного случая

Для Мораеса, бразильского эксперта по графике, реконструкция Гейджа была особенно важна ещё и по личным причинам.

В детстве он видел, как отец застрелился, а в 2011 году во время вооруженного ограбления Сисеро получил пулю в голову, а также перелом ребра.

"Когда я работал над Гейджем, я увидел историю человека, который не позволил страшной трагедии сломить себя. Он - пример того, как жизнь может быть жестока к нам, но мы можем бороться и побеждать, даже когда шансы минимальные. Этот случай заставил меня задуматься, сколько всего я преодолел".