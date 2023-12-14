Учёные показали лицо Финеаса Гейджа через мгновение после несчастного случая

13 сентября 1848 года бригада Финеаса Гейджа занималась взрывными работами, прокладывая железную дорогу средь скал Вермонта. При взрыве лом диаметром 3,2 см вошёл в левую сторону лица мужчины, выбил глаз, пронзил мозг и вылетел. Удивительно, но американец выжил. Несчастный случай, который произвёл революцию в понимании мозга, был воссоздан с помощью черепа Гейджа.
Большая часть левой лобной доли Гейджа была разрушена, но он прожил ещё 12 лет.
Спустя 175 лет врачи решили взглянуть, как выглядело лицо пациента в момент несчастного случая, для этого они воспользовались судебно-медицинской реконструкцией.
Сисеро Мораес, автор исследования, объясняет: "В случае с Гейджем у нас уже были как минимум две его фотографии, поэтому самое интересное в этом проекте - реконструкция динамики прохождения лома через голову. Я хотел понять, что произошло в тот момент".
"Я смоделировал прохождение лома в тех местах, где были указаны повреждения, подгоняя фрагменты черепа и получая таким образом базовую динамику происшествия. Компьютерная томограмма мозга была подогнана таким образом, чтобы она точно вписывалась в череп Гейджа".
"Всё это вместе позволило анимировать сцену, увидеть, где проходит кусок стали и в какую часть мозга он попадает. Таким образом можно создать наглядный учебный материал, чтобы лучше понять всю серьёзность происшествия", - подытожил Мораес.
Во время инцидента 25-летний Гейдж закладывал очередной заряд в углубление между камнями, взял лом и начал уплотнять им пробку над порохом. Очередной удар высек искру, произошёл взрыв. Лом пробил работнику голову и отлетел почти на 25 метров.
Через пару месяцев после трагедии рана зажила. Изменение личности Финеаса после несчастного случая вызвало дискуссию среди врачей.
Одни говорили, что это подтверждает идею о том, что разные части мозга выполняют разные функции, другие говорили, что это показывает, как одна часть мозга может заменить другую, если она утрачена.
Для Мораеса, бразильского эксперта по графике, реконструкция Гейджа была особенно важна ещё и по личным причинам.
В детстве он видел, как отец застрелился, а в 2011 году во время вооруженного ограбления Сисеро получил пулю в голову, а также перелом ребра.
"Когда я работал над Гейджем, я увидел историю человека, который не позволил страшной трагедии сломить себя. Он - пример того, как жизнь может быть жестока к нам, но мы можем бороться и побеждать, даже когда шансы минимальные. Этот случай заставил меня задуматься, сколько всего я преодолел".
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После несчастного случая Финеас Гейдж выступал на публике, а затем устроился работать кучером дилижанса в Чили.
Когда здоровье стало подводить, он перебрался в Калифорнию, где и умер в возрасте 36 лет в 1860 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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