Японец два года выращивал бананы посреди дороги

Недавно 50-летнему мужчине приказали срубить растения, которые он незаконно посадил на средней полосе оживленной городской дороги и ухаживал за ними несколько лет.

Непонятно, почему японец решил посадить бананы на общественной территории, да еще и на средней полосе, но в итоге они стали мешать обзору автомобилистов. Вычислить ответственного не составило труда: в течение последних двух лет местный житель поливал тропические растения не менее двух раз в день. Его обязали убрать насаждение, иначе ему грозит тюремное заключение сроком до года или штраф в размере 500000 иен (около 300000 рублей).