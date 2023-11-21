Японец два года выращивал бананы посреди дороги

Житель Японии посадил три банановых растения на средней полосе дороги в Куруме и в течение двух лет ежедневно поливал их, прежде чем власти заметили насаждение.
Недавно 50-летнему мужчине приказали срубить растения, которые он незаконно посадил на средней полосе оживленной городской дороги и ухаживал за ними несколько лет.
Непонятно, почему японец решил посадить бананы на общественной территории, да еще и на средней полосе, но в итоге они стали мешать обзору автомобилистов. Вычислить ответственного не составило труда: в течение последних двух лет местный житель поливал тропические растения не менее двух раз в день. Его обязали убрать насаждение, иначе ему грозит тюремное заключение сроком до года или штраф в размере 500000 иен (около 300000 рублей).
"Как же тоскливо... Я чувствую себя одиноким без моих прекрасных бананов", - признался мужчина журналистам после того, как ему пришлось выкопать растения.
Ситуация широко обсуждалась по всей стране. В день X на место прибыли съемочные группы ведущих новостных каналов. Они взяли интервью у садовода и сняли на видео, как он пытается съесть один из незрелых бананов. Плод был слишком зеленым, но мужчина все равно съел его.
Как любителю бананов удавалось так долго оставаться вне поля зрения полиции, особенно с его ежедневным ритуалом полива, остается загадкой.
К счастью, растения нашли новый дом. Два из них попали в сад 80-летнего старика, который пообещал хорошо о них заботиться, а третье "банановый человек" подарил своему другу на день рождения.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Истории, за которые людям немного стыдно до сих пор
- "В ресторане платил я": парень записывал список трат и то, что сделал для девушки во время отношений
- 25 людей, которые стали свидетелями исторических событий
- Что женщины обсуждают на форумах
- 13 женщин, которые после развода поняли, что это не конец света - и зажили счастливо
мне интересно если дерево(трава) само вырастает, кого обязывают его пилить идиотека бл...