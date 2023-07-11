Россиянка стала второй на международном конкурсе красоты «Мисс Glam Мира&nbsp;— 2023»

Соскучились по прекрасному? Жительница Красноярска Дарья Бочарова получила корону и титул первой вице-миссис международного конкурса красоты «Мисс Glam Мира — 2023», который проходил в Индии.