Как уже все знают, Рикки Валери Колле, которому накануне вручили корону конкурса красоты "Мисс Нидерланды", ещё недавно был мужчиной. Экспресс- переход из мистера в мисс произошел лишь в январе 2023 года. Победа вызвала бурные дискуссии в соцсетях. Некоторые не сдерживают свои эмоции и пишут, что выиграть должна была "настоящая женщина".
Новость о победе Рикки Валери Колле в конкурсе красоты «Мисс Нидерланды — 2023» не сходит с первых полос мировых таблоидов, ведь впервые в истории девушек-красавиц "на раз-два" обошел трансгендер. Разумеется, в соцсетях разразился скандал. Пользователи негодуют, указывая на то, что мужчины пытаются отнять у женщин возможности и награды не только в спорте, но и в святая святых - на конкурсах женской красоты.
Не удивительно, что пронырливые журналисты попытались раскопать поднаготную новоиспеченной "мисс", которая теперь будет представлять свою страну на «Мисс Вселенная 2023» в Сальвадоре.
И тут выяснилось нечто странное: о Рикки Колле известно крайне мало. Сообщается, что победительнице конкурса 22 года. Однако, ни дату рождения, ни сведения об образовании, ни другие подробности биографии журналистам разузнать не удалось.
Ни одной мальчишеской фотографии Рикки обнаружено также не было.
Единственное, о чём стало известно прессе, так это то, что в семье несчастного ребёнка растили как девочку с 8 лет. В 11 она уже сменила имя, объявив себя женщиной, в 16 лет начала принимать гормоны, а в 2023 году перенесла операцию по смене пола, став трансексуалом.
А вот так выглядела «Мисс Нидерланды» до операции по смене пола:
Эксперт в сфере конкурсов красоты Антон Парамонов предупреждал о «закате эпохи нормальности» еще несколько месяцев назад. Ведь с прошлого года «Мисс Вселенная» владеет трансгендерная леди из Таиланда Энн Джакопонг, которая обещала большие перемены: участие замужних, рожавших, беременных и даже сменивших пол:
Сейчас по всему миру идут pride-парады в поддержку ЛГБТ, и «Мисс Вселенная» активно их поддерживает, как и большинство участниц последних лет. Толерантность - это важный принцип для конкурса. И думаю, Россия в таком случае от участия вряд ли откажется: все страны-участницы должны следовать политике владельцев.
Между тем, наша участница «Мисс Вселенная-2022» Анна Линникова уже раскритиковала королеву красоты из Нидерландов, назвав её "экземпляром".
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