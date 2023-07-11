И тут выяснилось нечто странное: о Рикки Колле известно крайне мало. Сообщается, что победительнице конкурса 22 года. Однако, ни дату рождения, ни сведения об образовании, ни другие подробности биографии журналистам разузнать не удалось.

Ни одной мальчишеской фотографии Рикки обнаружено также не было.