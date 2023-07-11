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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7748 постов • 882 подписчика подписаться
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20-летняя жительница Нижнего Новгорода будут представлять Россию на конкурсе «Мисс Земля»

20-летняя жительница Нижнего Новгорода будут представлять Россию на конкурсе «Мисс Земля»

Автор:
11 июля 2023 14:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ангелина бреженская   дарья луконькина   конкурс красоты   краса россии   мисс земля   мисс москва   мисс нижний новгород   титул   
2888
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Там она будет соревноваться с 28 участницами из разных стран.

«Мисс Земля» - оказывается, есть и такой конкурс красоты. Его проводят с 2000-го года. И на этот раз он состоится во Вьетнаме - туда съедутся девушки из 28 стран и будут выяснять, кто из них самая-самая. Неземная.

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От нашей страны едет Дарья Луконькина: «Мисс Нижний Новгород-2022» и обладательница титула «Краса России».

Ей двадцать лет, учится в педагогическом университете, а в свободное время занимается благотворительностью и входит в группу поддержки нижегородского хоккейного клуба «Торпедо».

Я хочу стать актрисой и моделью. Важно не просто занять какую-то вершину, а дарить свои знания людям, всем помогать. Творческая деятельность не нацелена сугубо на финансовое благополучие, она нацелена на людей, - считает Дарья.

Ну а ранее проходил конкурс «Мисс Москва-2023», в нём победила 25-летняя Ангелина Бреженская.

После получения титула, девушка отхватила немало негатива - например, многие посчитали, что «силикон и ботекс рулит».

И решили, что с «тюнингом» девушка всё-таки переборщила. Бреженская старалась на это не реагировать, в конце концов не выдержала и выложила такой пост.

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Метки: ангелина бреженская   дарья луконькина   конкурс красоты   краса россии   мисс земля   мисс москва   мисс нижний новгород   титул   
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47  комментариев
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179
Елена 2 часа назад
Самое главное - что бы не было уродующих женское естество накаченных губ, наколок и брежневских бровей. Кстати, как очень популярно у украницистсого отребья...
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13k
Ivan 11 минут назад
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4k
foggen2 23 минуты назад
Будут так будут.....
Автор,спряжения глаголов это не страшно,этому даже детей учат.......
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6k
Smolny Полчаса назад
А по первому фото я решил, что она песню споёт "Уп-с, ай дид ит эгейн..."
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1k
Igor Grishaev Полчаса назад
Эх.. была бы она трансгендером или с силиконовми губами, грудями и жёпкой, может быть и выиграла бы.
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26k
ПаганецЪ Полчаса назад
Ну, в отличие от "мисс эскорт" эта вполне симпатичная.
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426
Neftyanoy56 37 минут назад
Симпатичная и не мужик. И так бывает
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1k
investas 37 минут назад
опять Филиппинцы победят
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426
Neftyanoy56 investas 36 минут назад
Главное, что не тайские трансы)))
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88k
Феофан 47 минут назад
"...жительница Нижнего Новгорода будут представлять Россию..." Будут???
И при чем здесь конкурс «Мисс Москва-2023», с его лошадью?
Август, тебя Покемониха укусила?
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32k
Slonyash 52 минуты назад
Приятно посмотреть, когда всё своё и не перекачанное.
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8k
Компьютер DELL с монитором 53 минуты назад
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56k
Олег 53 минуты назад
Шансов ноль.... она белая, не жирная, Со всеми конечностями, без члена, без силикона, гетеро.... провал по всем параметрам
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349
Sadik-mardik 55 минут назад
Наконец- то естественная красота. Задрали уже муклы эти и их спонсоры навязывающие это гомно
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4k
Владимир 55 минут назад
хоть на человека похожа...
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2k
RaiJu 57 минут назад
Красивая девушка, не то, что эта москуве, кто сказал, что надутые губы, скулы такие, это красиво? Женщины сами себе говорят, что красиво, в итоге это выглядит уродливо. А "Мисс Нижний Новгород" просто огонь, улыбка шикарная.
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2k
Alexander Gorn 58 минут назад
Ну, "Мисс Земля" - это хотя бы минимально адекватно. В отличие от "Мисс Вселенная". Хотя, судя по московской "красавице", внеземные и даже, возможно, негуманоидные формы жизни таки в этих конкурсах участвуют.
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831
adssaf afasffdsga Час назад
Ничего не предвещало беды, как вдруг в посте объявилось ботоксное чудовище. Аффторь, ты почему считаешь, что я ещё раз на это смотреть хочу?
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35k
Dobry vojak Svejk Час назад
Ну, хоть красивая поедет. Не то чудо, что в столице фурор устроило )))))
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49k
turyst Час назад
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14k
Artem Час назад
Хорошенькая
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171
Jay Freeman Час назад
Ну вот - красивая девушка, без всяких натяжек (в прямом и переносном смысле).
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