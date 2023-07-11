20-летняя жительница Нижнего Новгорода будут представлять Россию на конкурсе «Мисс Земля»

Там она будет соревноваться с 28 участницами из разных стран.
«Мисс Земля» - оказывается, есть и такой конкурс красоты. Его проводят с 2000-го года. И на этот раз он состоится во Вьетнаме - туда съедутся девушки из 28 стран и будут выяснять, кто из них самая-самая. Неземная.
От нашей страны едет Дарья Луконькина: «Мисс Нижний Новгород-2022» и обладательница титула «Краса России».
Ей двадцать лет, учится в педагогическом университете, а в свободное время занимается благотворительностью и входит в группу поддержки нижегородского хоккейного клуба «Торпедо».
Я хочу стать актрисой и моделью. Важно не просто занять какую-то вершину, а дарить свои знания людям, всем помогать. Творческая деятельность не нацелена сугубо на финансовое благополучие, она нацелена на людей, - считает Дарья.
После получения титула, девушка отхватила немало негатива - например, многие посчитали, что «силикон и ботекс рулит».
И решили, что с «тюнингом» девушка всё-таки переборщила. Бреженская старалась на это не реагировать, в конце концов не выдержала и выложила такой пост.
Источник:
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Автор,спряжения глаголов это не страшно,этому даже детей учат.......
И при чем здесь конкурс «Мисс Москва-2023», с его лошадью?
Август, тебя Покемониха укусила?