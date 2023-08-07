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Чиновники отчитались о перевыполнении плана по ремонту дорог на 2300% и были уволены

Чиновники отчитались о перевыполнении плана по ремонту дорог на 2300% и были уволены

Автор:
07 августа 2023 17:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Приморье   Сергей Кожемяко   отчёты   ремонт дорог   увольнение   чиновники   
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А как красиво всё было на бумаге!

Губернатор Приморья Олег Кожемяко после жалоб жителей региона на состояние дороги между населёнными пунктами Раздольное и Хасан решил самостоятельно провести инспекцию этого участка трассы. Ревизию глава региона провёл не просто так — власти выделили необходимое количество новой техники и денег, а дорожники докладывали о невероятном перевыполнении плана по ремонту дорог на целых 2300%. Так почем же недовольны автолюбители?


Прокатившись по разбитым дорогам, Кожемяко пришёл к выводу, что его обманывают чиновники рисуют только отчёты, а результатов их работы не видно.


Мне директора филиалов рассказывают, что перевыполнили процент по ремонту дорог более чем на две тысячи! Это что за планы такие, а самое главное — где результат? Дорога разбита, ямы, люди из-за них попадают в аварии, но план перевыполнен

После своей поездки по ухабам губернатор собрал совещание и объявил об увольнении директоров филиалов "Надеждинский" и "Хасанский" компании "Примавтодор", которые в отчётах сообщали о перевыполнении плана на 23 года вперёд. Кожемяко также сообщил, что следующими, если не наведут порядок на дороге, уволены будут руководители компании "Примавтодор".

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Метки: Видео   Приморье   Сергей Кожемяко   отчёты   ремонт дорог   увольнение   чиновники   
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7  комментариев
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11k
Андрей Ма-С Час назад
эм.... если отчитались о выполнении на 2300% то получается и освоили денег на эти самые проценты???? И если это так то наверное не увольнять а сажать надо сих граждан???
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57k
Олег 3 минуты назад
уволены? В слове "расстреляны" сделано много ошибок. Как альтернатива- национализация всего, что принадлежит ворам и их родне взамен на срок от 10 лет
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Daimos Полчаса назад
Вот так каждый раз увольняет негодяев. Потом новых ищет.
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423
Человек Разумный Час назад
Уволить это замечательно, только какой смысл ? Новый придет "поработать" и тоже провалится и уволится, и так до бесконечности. Помимо увольнения должны быть дела доведенные до суда, и стразу работники будут ответственнее
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