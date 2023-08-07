Чиновники отчитались о перевыполнении плана по ремонту дорог на 2300% и были уволены

А как красиво всё было на бумаге!
Губернатор Приморья Олег Кожемяко после жалоб жителей региона на состояние дороги между населёнными пунктами Раздольное и Хасан решил самостоятельно провести инспекцию этого участка трассы. Ревизию глава региона провёл не просто так — власти выделили необходимое количество новой техники и денег, а дорожники докладывали о невероятном перевыполнении плана по ремонту дорог на целых 2300%. Так почем же недовольны автолюбители?
Прокатившись по разбитым дорогам, Кожемяко пришёл к выводу, что
его обманывают чиновники рисуют только отчёты, а результатов их работы не видно.
Мне директора филиалов рассказывают, что перевыполнили процент по ремонту дорог более чем на две тысячи! Это что за планы такие, а самое главное — где результат? Дорога разбита, ямы, люди из-за них попадают в аварии, но план перевыполнен
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После своей поездки по ухабам губернатор собрал совещание и объявил об увольнении директоров филиалов "Надеждинский" и "Хасанский" компании "Примавтодор", которые в отчётах сообщали о перевыполнении плана на 23 года вперёд. Кожемяко также сообщил, что следующими, если не наведут порядок на дороге, уволены будут руководители компании "Примавтодор".
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