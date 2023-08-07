Чиновники отчитались о перевыполнении плана по ремонту дорог на 2300% и были уволены

Губернатор Приморья Олег Кожемяко после жалоб жителей региона на состояние дороги между населёнными пунктами Раздольное и Хасан решил самостоятельно провести инспекцию этого участка трассы. Ревизию глава региона провёл не просто так — власти выделили необходимое количество новой техники и денег, а дорожники докладывали о невероятном перевыполнении плана по ремонту дорог на целых 2300%. Так почем же недовольны автолюбители?

Прокатившись по разбитым дорогам, Кожемяко пришёл к выводу, что его обманывают чиновники рисуют только отчёты, а результатов их работы не видно.