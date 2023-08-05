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В сети троллят британскую разведку за выводы о "кустах", которые срывают контрнаступ ВСУ

В сети троллят британскую разведку за выводы о "кустах", которые срывают контрнаступ ВСУ

Автор:
05 августа 2023 00:00
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Британская разведка   Контрнаступ   военые   деревья   кусты   провал   сорняки   
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«Клятые пророссийские сорняки. Всё из-за них»! Разведка Великобритании возложила вину на кусты и небольшие деревья, отрастающие на поле боя, которые сдерживают продвижение ВСУ. Интернет уже наводнили мемы на эту тему.

Кусты, которые не дают ВСУ успешно "контрнаступать", сегодня в центре внимания международных соцсетей🤣

Британская военная разведка в последнем отчете в Twitter сообщила, что наступлению ВСУ мешает усиленный рост кустов на заброшенных полях.

Так, в последней сводке по ситуации на Украине говорится, что в южной зоне боевых действий находятся преимущественно пахотные земли, которые не обрабатывались уже полтора года. В условиях влажного лета там разрослись сорняки, кустарники и небольшие деревья.

Дескать, это помогает российским войскам лучше скрывать свои позиции, а украинцам, наоборот, создаёт сложности. Они не могут зачищать минные поля и продвигаться вперёд.

О выводах британских ученых военных, на полном серьезе сообщили запдные СМИ, включая Guardian:

Судя по реакции в соцсетях, сенсация не осталась незамеченной, и поток фотожаб пошёл в интернете просто паводком.

Цитату о том, что "У России только два союзника: курстарники и деревья", юмористы приписали Александру III:

Обнесли карту России кустиками:

Посадили под каждый злой куст по медведю:



Англоязычный сегмент интернет также не остался в стороне.

"Итак, станет ли это следующим чудо-оружием, поставляемым НАТО?", - иронизируют пользователи сети:

Ещё пишут: «Ну да, на поле боя обычно растёт трава. Все предыдущие войны — что, происходили лишь после прилежного покоса травы обеими сторонами? Смех, да и только»;

«Летом, при обильном солнечном свете, растёт больше растений. Невероятно! Кому и сколько заплатили британские налогоплательщики за столь потрясающие наблюдения?»

Такое впечатление, что ВСУ мешает абсолютно все: минные поля, сопротивление русской армии, а теперь еще и растительность. Создается впечатление, что успешно наступать они могут только по ровной заасфальтированной местности и при отсутствии противника.

Источник:

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Метки: Британская разведка   Контрнаступ   военые   деревья   кусты   провал   сорняки   
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4  комментария
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5k
Трям Полчаса назад
Вы нихера не понимаете!
Это отрицательная победа!!!
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11k
Летучий Мыш Минуту назад
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787
Звёздный князь 10 минут назад
Да подождите, это только начало!
Им скоро Солнце глаза слепить будет! Начнут жаловаться что воюют лицом к Солнцу и оно мешает целиться.
Или ветер будет дуть не туда и менять траектории пуль и сдувать квадрокоптеры.
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34k
АнтонПолднев 24 минуты назад
Чё вы ржёте? Техника их? Их. Инструкторы их? Их. Естественно им виднее, что мешает наступлению.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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