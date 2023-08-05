В сети троллят британскую разведку за выводы о "кустах", которые срывают контрнаступ ВСУ

Кусты, которые не дают ВСУ успешно "контрнаступать", сегодня в центре внимания международных соцсетей🤣

Британская военная разведка в последнем отчете в Twitter сообщила, что наступлению ВСУ мешает усиленный рост кустов на заброшенных полях.

Так, в последней сводке по ситуации на Украине говорится, что в южной зоне боевых действий находятся преимущественно пахотные земли, которые не обрабатывались уже полтора года. В условиях влажного лета там разрослись сорняки, кустарники и небольшие деревья.

Дескать, это помогает российским войскам лучше скрывать свои позиции, а украинцам, наоборот, создаёт сложности. Они не могут зачищать минные поля и продвигаться вперёд.