В сети троллят британскую разведку за выводы о "кустах", которые срывают контрнаступ ВСУ

«Клятые пророссийские сорняки. Всё из-за них»! Разведка Великобритании возложила вину на кусты и небольшие деревья, отрастающие на поле боя, которые сдерживают продвижение ВСУ. Интернет уже наводнили мемы на эту тему.
Кусты, которые не дают ВСУ успешно "контрнаступать", сегодня в центре внимания международных соцсетей🤣
Британская военная разведка в последнем отчете в Twitter сообщила, что наступлению ВСУ мешает усиленный рост кустов на заброшенных полях.
Так, в последней сводке по ситуации на Украине говорится, что в южной зоне боевых действий находятся преимущественно пахотные земли, которые не обрабатывались уже полтора года. В условиях влажного лета там разрослись сорняки, кустарники и небольшие деревья.
Дескать, это помогает российским войскам лучше скрывать свои позиции, а украинцам, наоборот, создаёт сложности. Они не могут зачищать минные поля и продвигаться вперёд.
О выводах британских
ученых военных, на полном серьезе сообщили запдные СМИ, включая Guardian:
Судя по реакции в соцсетях, сенсация не осталась незамеченной, и поток фотожаб пошёл в интернете просто паводком.
Цитату о том, что "У России только два союзника: курстарники и деревья", юмористы приписали Александру III:
Обнесли карту России кустиками:
Посадили под каждый злой куст по медведю:
Англоязычный сегмент интернет также не остался в стороне.
"Итак, станет ли это следующим чудо-оружием, поставляемым НАТО?", - иронизируют пользователи сети:
Ещё пишут: «Ну да, на поле боя обычно растёт трава. Все предыдущие войны — что, происходили лишь после прилежного покоса травы обеими сторонами? Смех, да и только»;
«Летом, при обильном солнечном свете, растёт больше растений. Невероятно! Кому и сколько заплатили британские налогоплательщики за столь потрясающие наблюдения?»
Такое впечатление, что ВСУ мешает абсолютно все: минные поля, сопротивление русской армии, а теперь еще и растительность. Создается впечатление, что успешно наступать они могут только по ровной заасфальтированной местности и при отсутствии противника.
Источник:
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Это отрицательная победа!!!
Им скоро Солнце глаза слепить будет! Начнут жаловаться что воюют лицом к Солнцу и оно мешает целиться.
Или ветер будет дуть не туда и менять траектории пуль и сдувать квадрокоптеры.