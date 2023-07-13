Пользователи сети рассказали, какие фильмы заставили их после просмотра несколько минут просто сидеть в тишине

Один из пользователей реддита задал вопрос: «Какой фильм заставил вакс 10 минут сидеть в тишине после просмотра?» — подразумевая, что это было такое мощное зрелище, которое нужно ещё какое-то время переваривать, осознавая смысл того, что было показано.

Вот о каких фильмах рассказали люди.