Пользователи сети рассказали, какие фильмы заставили их после просмотра несколько минут просто сидеть в тишине

Один из пользователей реддита задал вопрос: «Какой фильм заставил вакс 10 минут сидеть в тишине после просмотра?» — подразумевая, что это было такое мощное зрелище, которое нужно ещё какое-то время переваривать, осознавая смысл того, что было показано.
Вот о каких фильмах рассказали люди.
Некоторые фильмы способны производить на зрителей такое впечатление, что те далеко не сразу возвращаются в реальный мир. Обычно подобное свойство имеют суровые драмы, героям которых приходится проходить огонь и воду и которые либо не предоставляют людям никакого хэппи-энда, либо бьют по аудитории таким катарсисом, что действительно лучше немного посидеть.
Спасти рядового Райана (1998)
Когда люди в кинотеатре вставали и уходили, всё было тихо, никто не произнёс ни слова.
Могила светлячков (1988)
Один из двух фильмов, которые были хороши, но я больше никогда их не посмотрю из-за эмоциональной травмы. Второй — «Семь».
Семь (1995)
Какая атмосфера… Проливной дождь, мрачные места убийств, суета городской жизни, ну и сюжет. Один из лучших фильмов, когда-либо снятых!
Список Шиндлера (1994)
«Я мог бы спасти ещё» — эта сцена каждый раз разбивает мне сердце.
Дитя человеческое (2006)
Я понятия не имел, чего ожидать от фильма, и просто искал, чем можно было бы заполнить время, пока я находился за городом в командировке. Увидел, что кинотеатр находится в нескольких минутах ходьбы от моего отеля, и пошёл туда. Я был ошеломлён. Я рекомендовал фильм всем, кто был готов меня слушать.
Зелёная миля (1999)
Тишины не было только из-за моих рыданий
Мы с друзьями пошли на это в кино. Вышли молча, просидели в машине добрых 30 минут в тишине, и один из нас наконец сказал: «Ух ты»
Пианист (2002)
Любил этот фильм с мазохистской страстью, потому что каждый раз, когда я его смотрела, мне было больно. Но игра Эдриана Броуди в нём была феноменальной.
Реквием по мечте (2000)
Это лучший фильм из тех, которые я не хочу пересматривать
То же самое. Прошло лет 10, и я посмотрел всего лишь видео с концовкой и моментально пожалел. Но эта музыка
Город бога (2002)
Мои любимый факт — для сцены, где мальчик получает ранение в ногу, режиссёр попросил ребёнка-актёра представить себе самую сильную боль, которую он только сможет, и вообразить, что она пробралась в его ногу. Оказывается, мальчик подумал о зубной боли. Его реакция была настолько искренней, что режиссёр сразу же пошёл обнять его после дубля.
Реинкарнация (2018)
Не в конце, но эта сцена… мне пришлось поставить фильм на паузу и некоторое время просто смотреть на стену
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света (1999)
В то время я был молод и верил всей этой маркетинговой шумихе, что это «найденные кадры». И мы с другом действительно просто сидели молча после просмотра…
Позже я узнал, что это не документальный фильм…
Паразиты (2019)
«Паразиты» заставили меня замолчать после того, как фильм закончился, я молчала, пока ехала домой с выключенным радио, молчала, когда ложилась спать, и молчала всё следующее утро. Это не преувеличение.
Мальчик в полосатой пижаме (2008)
Я читала книгу и выплакала все глаза. Мне потребовались годы, прежде чем я смогла заставить себя посмотреть фильм. И я снова выплакала все глаза
Какие подобные фильмы были в вашей жизни?
Источник:
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Все не российские, где в главной роли Эдвард Нортон.
При том, что сами по себе эти артисты люди-то мерзковатые (судя по статьям и интервью)... Но роли и исполнение - шедевры.
Есть свой список фильмов, я бы скорее сказал что они заставили задуматься, а не замолчать, но все же вставлю свои пять копеек.
1 Мирный воин
2 Начало
3 Ангел-А
4 3000 тысячи лет желаний
5 Бойцовский клуб
6 Вне себя
7 Гладиатор
Каждый из фильмов рассказывает о каком то человеческом качестве, "Мирный воин" о принципе жизни "здесь и сейчас" живи каждой секундой своей жизни. "Начало" и "Бойцовский клуб" о формировании идеи в мозгу человека. "Ангел-А" о любви к себе. "3000 лет желаний" о честной и преданной любви к своему партнеру. "Вне себя" о самоотверженности и благородстве. "Гладиатор" о силе духа и благородстве, о движении к цели несмотря ни на что.
Список конечно не полный, написал что сразу на ум пришло, если кто то дополнит буду благодарен.
P.S. еще вспомнил "В поисках счастья" фильм о целеустремленности.