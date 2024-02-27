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Steam - всё? Сообщества внесли в реестр запрещённых Роскомнадзором

Steam - всё? Сообщества внесли в реестр запрещённых Роскомнадзором

Автор:
27 февраля 2024 16:02
Сообщество : Игромир
Метки: Steamcommunity.com   Ynews   steam   геймеры   запрет   онлайн-сервис   роскомнадзор   
2143
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Где-то сильно напряглись геймеры.


Сайт Steamcommunity.com внесли в единый реестр Роскомнадзора.Указывается, что основанием для этого решения стало обращение Министерства внутренних дел.




Онлайн-сервис популярен у геймеров, которые на базе платформы могут создавать создавать персональные web-страницы в системе, группы и писать гайды по прохождению игр.


Появление Steam в реестре не означает автоматическую блокировку сайта - и сейчас он свободно открывается. Однако если сервис заблокируют, геймеры не смогут видеть странички профилей своих друзей, принимать участия в обсуждениях, мастерских и торговой площадке. В сервисе проверки ограничения доступа к сайтам страницы Steamcommunity.com также пока нет — судя по всему, к ней не применяли никаких мер.


В реестр Роскомнадзора вносятся ресурсы, которые содержат информацию, запрещённую к распространению на территории Российской Федерации. Что именно послужило причиной добавления в список других нарушителей, пока неизвестно. Однако это мог быть либо комментарий, либо скриншот, добавленная ссылка на игру, нарушающую законодательство РФ или провокационная трансляция.


UPD/ Геймеры могут выдохнуть: в Роскомнадзоре заявили, что сообщества Steam не будут заблокированы в России. Ресурсу лишь "поставили на вид" за контент, который требовал удаления. После того как требования ведомства были выполнены, из реестра сообщества Steam вычеркнули.

Источник:

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Метки: Steamcommunity.com   Ynews   steam   геймеры   запрет   онлайн-сервис   роскомнадзор   
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11  комментариев
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13k
Григорий Бабкин Час назад
Рагулёныш в очередной раз натянул сову на глобус.
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21k
Александр 5 минут назад
Автор хайпожор.
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32k
Юрьевич Полчаса назад
Геймеры, выдыхайте: Роскомнадзор удалил страницу сообщества Steam из реестра запрещенной информации после исполнения требования регулятора, доступ к ней ограничен не был.
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1k
Nick 37 минут назад
Требования выполнили. Из реестра удалили
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18k
Majul 54 минуты назад
Опять чукча не читатель. Внесены Сообщества! По сути форум стима! Никакого отношения непосредственно к играм это не имеет.
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14k
..: Атеист :.. 2 часа назад
фейк
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8k
tamin 2 часа назад
Тупость какая-то. Нафига стим? Если можно в торрентах локальные версии скачаиь
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
Да всем пох"й. Просто будут приписку делать *запрещен бла-бла-бла..." И всего выхлопа-то...
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1k
FreelancerND 2 часа назад
[мат]ь читать хоть научитесь :) "Сообщество" Stram, конкретный адрес с веткой обсуждений какой-нибудь хохляцкой помойки, а не "сервис" Steam.
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25k
Анатолий Соколов 2 часа назад
так в Стиме с десяток производителей игр пишут "-ми паддерживаем окраину" ... а это нарушение законов РФ.
я прелположу что саму площадку не заблочат, а вот в отношении отдельных издателей будут возбуждать дела. и при первой же возможности - наказывать.
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