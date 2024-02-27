Steam - всё? Сообщества внесли в реестр запрещённых Роскомнадзором





Онлайн-сервис популярен у геймеров, которые на базе платформы могут создавать создавать персональные web-страницы в системе, группы и писать гайды по прохождению игр.





Появление Steam в реестре не означает автоматическую блокировку сайта - и сейчас он свободно открывается. Однако если сервис заблокируют, геймеры не смогут видеть странички профилей своих друзей, принимать участия в обсуждениях, мастерских и торговой площадке. В сервисе проверки ограничения доступа к сайтам страницы Steamcommunity.com также пока нет — судя по всему, к ней не применяли никаких мер.



