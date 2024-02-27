Steam - всё? Сообщества внесли в реестр запрещённых Роскомнадзором

Где-то сильно напряглись геймеры.
Сайт Steamcommunity.com внесли в единый реестр Роскомнадзора.Указывается, что основанием для этого решения стало обращение Министерства внутренних дел.
Онлайн-сервис популярен у геймеров, которые на базе платформы могут создавать создавать персональные web-страницы в системе, группы и писать гайды по прохождению игр.
Появление Steam в реестре не означает автоматическую блокировку сайта - и сейчас он свободно открывается. Однако если сервис заблокируют, геймеры не смогут видеть странички профилей своих друзей, принимать участия в обсуждениях, мастерских и торговой площадке. В сервисе проверки ограничения доступа к сайтам страницы Steamcommunity.com также пока нет — судя по всему, к ней не применяли никаких мер.
В реестр Роскомнадзора вносятся ресурсы, которые содержат информацию, запрещённую к распространению на территории Российской Федерации. Что именно послужило причиной добавления в список других нарушителей, пока неизвестно. Однако это мог быть либо комментарий, либо скриншот, добавленная ссылка на игру, нарушающую законодательство РФ или провокационная трансляция.
UPD/ Геймеры могут выдохнуть: в Роскомнадзоре заявили, что сообщества Steam не будут заблокированы в России. Ресурсу лишь "поставили на вид" за контент, который требовал удаления. После того как требования ведомства были выполнены, из реестра сообщества Steam вычеркнули.
Источник:
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я прелположу что саму площадку не заблочат, а вот в отношении отдельных издателей будут возбуждать дела. и при первой же возможности - наказывать.