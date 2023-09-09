Власти Китая запретили чиновникам пользоваться iPhone

Буквально за два дня капитализация IT-гиганта уменьшилась на $200 млрд, что равно ВВП Венгрии за весь 2022 год. Яблочники считают Китай своим крупнейшим зарубежным рынком и глобальной производственной базой и на такой сюрприз от властей они явно не рассчитывали. Аналитики и всякие другие умные эксперты считают, что если Пекин продолжит кошмарить Apple и активно поддерживать Huawei, то это может также затронуть несколько других американских технологических компаний, которые полагаются на продажи и производство в Китае.