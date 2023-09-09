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Власти Китая запретили чиновникам пользоваться iPhone

Власти Китая запретили чиновникам пользоваться iPhone

Автор:
09 сентября 2023 14:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Apple   iPhone   Китай   запрет   капитализация   чиновники   
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И после таких новостей капитализации Apple резко поплохело.

Буквально за два дня капитализация IT-гиганта уменьшилась на $200 млрд, что равно ВВП Венгрии за весь 2022 год. Яблочники считают Китай своим крупнейшим зарубежным рынком и глобальной производственной базой и на такой сюрприз от властей они явно не рассчитывали. Аналитики и всякие другие умные эксперты считают, что если Пекин продолжит кошмарить Apple и активно поддерживать Huawei, то это может также затронуть несколько других американских технологических компаний, которые полагаются на продажи и производство в Китае.



Ну а тем временем китайские чиновники активно скупают технику у главного конкурента Apple. Выглядит это так.


Впрочем, в руководстве Apple не унывают, и все еще надеяться, что за следующие 12 месяцев удастся продать в Китае 45 миллионов iPhone.


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Метки: Apple   iPhone   Китай   запрет   капитализация   чиновники   
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8  комментариев
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16k
banzai7 Час назад
Вот удивительно! Производить девайс, который шпионит в пользу США, а потом удивляться, что его перестают покупать.
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133
Chuchelo Patamkovoe Полчаса назад
Так прям поплохело капитализации. До объявы был в 10 баксах от исторического максимума курс вчера на закрытии в 20. 5%.
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936
Bearn 54 минуты назад
Ну чиновникам и у нас запретили пользоваться яблоком с 1 августа в рабочих целях. Жена госслужащий и рассказывала, что разговоры об этом пошли еще с весны, потом вышел документ ДСП запрещающий использование на работе, летом приказ ФНС вышел.
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5k
BenderRodriguez Час назад
Последний абзац говорит о реальном положении дел. Чиновники купят [мат]-ой-вей для работы, но вне работы также будут пользоваться Эппл.
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