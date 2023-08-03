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Победители конкурса iPhone Photography Awards 2023

Победители конкурса iPhone Photography Awards 2023

Автор:
03 августа 2023 14:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: iPhone Photography Awards   итоги фотоконкурса   пейзажи   победители фотоконкурса   фотографии на смартфон   фотоконкурс   
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Ежегодный конкурс фотографий, сделанных на iPhone и iPad, подвёл итоги. Только смартфоны и планшеты от Apple, красивые пейзажи, умелые руки фотографа — и никакого мошенничества и фотошопа! Вот несколько фотографий, получивших самую высокую оценку жюри.

В этом году в конкурсе, который проводится с 2007 года, приняли участие фотографы из более чем 140 стран. Для участия в конкурсе фотографии должны быть сделаны на iPhone или iPad, а использование настольных программ для редактирования изображений, таких как Photoshop, запрещено.


Обладателем главного приза стал мексиканский фотограф Иван Сильва, который сделал великолепный снимок юного футбольного фаната на iPhone 12 Pro. Но и остальные фотографии ничуть не хуже.


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Справа: мальчик в футболке Лионеля Месси на крыше автомобиля в мексиканском регионе Арандас. Иван Сильва, главный приз конкурса

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: iPhone Photography Awards   итоги фотоконкурса   пейзажи   победители фотоконкурса   фотографии на смартфон   фотоконкурс   
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ruslan d 2 часа назад
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