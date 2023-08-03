Победители конкурса iPhone Photography Awards 2023

В этом году в конкурсе, который проводится с 2007 года, приняли участие фотографы из более чем 140 стран. Для участия в конкурсе фотографии должны быть сделаны на iPhone или iPad, а использование настольных программ для редактирования изображений, таких как Photoshop, запрещено.





Обладателем главного приза стал мексиканский фотограф Иван Сильва, который сделал великолепный снимок юного футбольного фаната на iPhone 12 Pro. Но и остальные фотографии ничуть не хуже.



