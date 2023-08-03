Победители конкурса iPhone Photography Awards 2023

Ежегодный конкурс фотографий, сделанных на iPhone и iPad, подвёл итоги. Только смартфоны и планшеты от Apple, красивые пейзажи, умелые руки фотографа — и никакого мошенничества и фотошопа! Вот несколько фотографий, получивших самую высокую оценку жюри.
В этом году в конкурсе, который проводится с 2007 года, приняли участие фотографы из более чем 140 стран. Для участия в конкурсе фотографии должны быть сделаны на iPhone или iPad, а использование настольных программ для редактирования изображений, таких как Photoshop, запрещено.
Обладателем главного приза стал мексиканский фотограф Иван Сильва, который сделал великолепный снимок юного футбольного фаната на iPhone 12 Pro. Но и остальные фотографии ничуть не хуже.
1. Горный пейзаж недалеко от города Кандин, китайская провинция Сычуань. Автор — Чун Луо. Почётное упоминание в категории «Пейзаж»
2. Поезд, везущий пассажиров с курорта Вицнау в горный массив Риги, Швейцария. Автор — Вэньцинь Ху, почётное упоминание в категории «Путешествия»
3. Слева: полярное сияние, Джулиана ДеЛео Наклерио. Справа: национальный парк Йосемити в Калифорнии, Чан Сан. Оба снимка — почётное упоминание в категории «Пейзаж»
4. Гранд-Каньон Аньцзихай в китайском уезде Шаван. Почётное упоминание в категории «Пейзаж»
6. Канатная дорога в китайской провинции Чжэцзян. Чуанчэн Цзинь, почётное упоминание в категории «Путешествия»
7. Национальный парк Дартмур в Девоне. Клифтон Тайсхерст, почётное упоминание в категории «Пейзаж»
9. Трио слонов в округе Каджиадо в Кении. Бо Мэн, почётное упоминание в категории «Животные»
10. Горный пейзаж. Свет пробивается сквозь облака. Цзяньмин Ю, почётное упоминание в категории «Пейзаж»
11. Раннее утро на ферме недалеко от голландской деревни Тесинге. Тон Энсинг, главный приз в категории «Пейзаж»
15. Слева: водопад Трентам в заповеднике реки Колибан, Австралия. Энтони Гиннс. Справа: горный пейзаж, Аннемари Юнг. Оба снимка — почётное упоминание в категории «Пейзаж»
16. Солнце, садящееся над островом Гран-Канария, Испания. Барри Мэйс, почётное упоминание в категории «Пейзаж»
17. Слева: традиционная фабрика по производству соевого соуса во вьетнамской провинции Хунг Йен. Тея Миху, первое место в номинации «Фотограф года»
Справа: мальчик в футболке Лионеля Месси на крыше автомобиля в мексиканском регионе Арандас. Иван Сильва, главный приз конкурса
Источник: — переведено специально для fishki.net
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