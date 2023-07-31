Красивые и разноцветные улитки. С подачи Валентины Разумовой.
Радужная или конфетная улитка (Liguus virgineus)
Эта удивительная яркая улитка – эндемик острова Эспаньола. Она обитает на деревьях и питается мхами и лишайниками, которые растут на коре. Эта удивительная яркая улитка кажется нарисованной.
Поверх белоснежной раковины диаметром 3-6 см располагаются спиралевидные полоски жёлтого, зелёного, фиолетового, розового, чёрного или коричневого цвета. Каждый виток ракушки содержит до 3-х разных красок.
Эта яркая разноцветная улитка больше похожа на изумительный арт-проект, чем на живое существо. Она сохраняет столь удивительную окраску раковины в течение всей жизни.
Связано это с тем, что яркие полосы образуются за счёт пигментной железы в теле улитки. Поскольку она функционирует непрерывно, то и окраска раковины сохраняется неизменной.
Ломкая янтина (Janthina janthina)
Эта разноцветная морская улитка обитает в субтропических и тропических районах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Раковина у неё окрашена в фиолетовый оттенок, близкий к цвету аметиста.
При этом окраска варьируется от тёмно- до светло-фиолетовой. Размер раковины у этой яркой морской улитки не превышает 4-х см.
Питаются эти брюхоногие различными видами морских гидрозоа, включая ядовитых португальских корабликов. Чтобы удерживаться на плаву вблизи водной поверхности, эти яркие улитки создают «пузырьковый плот» из захваченных пузырьков воздуха.
Стеклянная улитка Драпарно (Oxychilus draparnaudi)
Эта мелкая наземная улитка впечатляет изумительно яркой серо-голубой окраской тела. Её раковина (диаметр всего 1,5 см) окрашена в коричневый цвет и кажется блестящей. В действительности она полупрозрачная, почти белая, но из-за тела улитки кажется более тёмной.
Невольно возникает визуальная иллюзия, будто она создана из стекла. Встречается эта удивительная разноцветная улитка на просторах Словакии, Украины, Чехии, Великобритании, а также на Гавайях и в Сингапуре.
Пёстрая полимита (Polymita picta)
Эта красивая разноцветная улитка также известна как кубинская расписная. Встречается она в основном в субтропических лесах и прибрежных районах на востоке Кубы.
Раковина диаметром до 2-х см у этих ярких улиток может быть окрашена в самые различные цвета. Наиболее распространённый вариант – жёлто-полосатая.
Также встречаются разновидности пёстрой полимиты, которые окрашены во все цвета радуги. По этой причине она считается самой яркой улиткой в мире.
К сожалению, из-за пёстрой окраски раковины эта красивая разноцветная улитка оказалась на грани исчезновения. С 1943 г. этот вид относится к числу охраняемой фауны Кубы. Пёстрых полимит нельзя вывозить за пределы страны.
Красная улитка-гонщик (Vittina waigiensis)
Эта очень редкая пресноводная улитка обитает в водоёмах с пресной или солоноватой водой исключительно на просторах Филиппин. Раковина у неё красная с жёлто-оранжевыми полосками, хотя у некоторых особей может быть с разными узорами.
Красная улитка-гонщик – популярный вид для домашнего содержания в пресноводных аквариумах. Питается она в основном водорослями.
Папуина прекраснейшая (Papustyla pulcherrima)
Эту красивую яркую улитку также называют изумрудно-зелёной из-за окраски её раковины. Кроме того, по всей её поверхности проходит закрученная жёлтая линия. Раковина у неё очень маленькая – всего около 2,5 см.
Эта разноцветная улитка – эндемик тропических лесов острова Манус в Папуа-Новой Гвинее. Она относится к числу исчезающих видов и охраняется законом. Питается эта улитка в основном лишайниками и грибами, растущими на деревьях.
Розовая древесная улитка (Calocochlia festiva)
Эта красивая цветная улитка выделяется ярко-розовой окраской раковины. Но у некоторых особей этот цвет может быть ближе к жёлтому оттенку. Многие из представителей этого вида могут отличаться более невзрачной тускло-коричневой окраской.
Обитает эта красивая улитка на деревьях на Филиппинах. Питается она лишайниками и некоторыми видами растительности. Из-за яркой окраски раковины эти красивые улитки оказались на грани исчезновения.
Ахатина гигантская (Lissachatina fulica)
Эта гигантская улитка не слишком яркая по сравнению с иными в этом списке. Но её раковина впечатляет мраморной окраской с пятнами различных оттенков красно-коричневого, белого и кремового.
Эта наземная улитка широко распространена в странах с тропических климатом. Родом она из Восточной Африки. Питается эта улитка различными видами растений и грибов.
Она относится к числу вредителей сельскохозяйственных угодий. Особый урон эта улитка наносит плантациям сахарного тростника.
Лесная улитка (Cepaea nemoralis)
Это довольно распространённая наземная улитка на просторах Западной Европы. Встречается несколько её цветовых вариаций. У многих лесных улиток раковина окрашена в жёлтый цвет и покрыта толстыми или более тонкими полосками.
У некоторых особей окраска может быть красновато-коричневой или зелёной. Размер раковины варьируется в пределах 1,2-2,2 см.
Эта европейская улитка легко адаптируется к любой среде обитания. Чаще всего она встречается в сельской местности. Но её также можно обнаружить и в городах, и на заброшенных территориях. Кроме того, лесная улитка была завезена в Северную Америку и Венесуэлу, где тоже прижилась.
Ампуллярия (Pomacea bridgesii)
Эти разноцветные улитки могут быть различной окраски: золотистой, цвета слоновой кости, синей, зелёной и даже фиолетовой в полоску. Диаметр раковины у них достигает до 7,5 см.
В природе эти яркие улитки обитают в пресноводных водоёмах Парагвая, Перу, Боливии и Бразилии. Также они относятся к числу разновидностей пресноводных моллюсков, наиболее популярных среди аквариумистов по всему миру. Помимо того, что эти водные улитки радуют своим красивым экзотическим видом, они ещё и очищают стенки аквариума от разросшихся водорослей.
Улитка-шмель (Anentome helena)
Столь необычное название эта разноцветная улитка получила из-за широких чередующихся тёмно-коричневых и жёлтых полосок. Длина раковины у неё достигает 1,7-3 см.
Обитает эта яркая улитка в пресноводных водоёмах Юго-Восточной Азии. Поскольку она питается своими сородичами, её также называют улиткой-убийцей. Свою потенциальную добычу эта улитка поджидает из засады, закапываясь в иле.
Тиломелания (Tylomelania)
Из-за выступающих рожек на голове, похожих на ушки, этот вид нередко называют улиткой-кроликом. В природе тиломелании обитают в пресноводных озёрах Сулавеси в Индонезии.
Длина раковины у этих улиток достигает 7,5-12,5 см. Окраска у них может быть различной. При этом тело тиломелании всегда ярче, чем сама раковина.
Географический или текстильный конус (Conus geographus)
Этот вид красивых морских улиток обитает среди коралловых рифов в тропических районах Индо-Тихоокеанского региона. Длина раковины у них достигает 10-15 см.
Её поверхность покрыты красивым сложным узором. Основной цвет раковины розоватый или пурпурно-белый с глубокими красновато-коричневыми пятнами.
Красивые раковины географического конуса весьма популярны среди коллекционеров ракушек. Но следует учитывать, что эта улитка – одно из наиболее опасных морских существ. Её яд настолько токсичен, что может привести к фатальному исходу в случае укола об острую ракушку.
Цифома толстая или язык фламинго (Cyphoma gibbosum)
Эта маленькая морская улитка – одна из самых ярких в мире. Основной фон её раковины ярко-желтовато-оранжевый. Поверх него располагаются жёлтые пятна неправильной формы, очерченные чёрным контуром. Они настолько удивительно смотрятся на столь ярком фоне, что кажутся нарисованными.
Встречается эта яркая улитка на мелководье в Карибском море. Питается она мягкими кораллами. Из-за сбора этих разноцветных улиток дайверами вид оказался на грани исчезновения.
Миниатюрный мел (Micromelo undatus)
Эта редкая морская улитка – одна из наиболее странных и красивых в мире. Тело у неё ярко-синее с белыми пятнами. Белая ракушка кажется испещренной тонкими коричневыми линиями. Возникает иллюзия, будто эта яркая улитка сделана из желе.
Размер раковины у неё в пределах 1,2-1,7 см. Поскольку эта морская улитка питается ядовитыми червями, то она также становится ядовитой. Встречается она на мягком океанском дне и среди коралловых рифов во многих тёплых регионах Атлантики.
Леопардовая звёздчатая улитка (Peltodoris atromaculata)
Эта яркая морская улитка обитает среди коралловых рифов Средиземного моря, на глубине до 40 см. Основной цвет у неё белый, поверх которого располагаются разные по размеру коричневые пятна.
Каждое из них окружено тёмно-коричневой полоской, что придаёт этой улитке сходство с леопардом. Размер раковины у этой морской улитки достигает 12 см.
Яблочная малея (Malea pomum)
Эта крупная морская улитка обитает в Индийском океане, в западной части Тихого океана и в Красном море. У некоторых представителей этого вида окраска ярче, чем у иных. У многих из них имеются полоски со сложными узорами каштаново-коричневого и белого цвета.
Яблочная малея – одна из самых крупных морских улиток. Длина ракушки у неё варьируется в пределах 4-9 см. Питается яблочная малея различными морскими существами, включая морские огурцы и ракообразных.
Флоридская корона (Melongena corona)
Эта яркая морская улитка обитает в тропических водах вдоль побережья Флориды. Обычно её раковина окрашена в белый цвет и украшена тёмно-коричневыми полосами.
На спиралевидной верхушке располагается множество шипов, напоминающих зубцы короны. Размер раковины у этой морской улитки достигает до 13 см. Питается флоридская корона различными видами иных моллюсков.
Пурпурное кольцо (Calliostoma annulatum)
Эта морская улитка – одна из самых ярких и красочных в этом списке разноцветных улиток. Основной цвет у неё золотистый или апельсиновый. На конусообразной оболочке располагаются спиралевидные пятна розового или пурпурного оттенка.
В особенности красивый вид этой морской улитке придаёт текстура поверхности ракушки с характерными выпуклостями и рёбрами. Встречается она в тихоокеанских водах вблизи побережья Северной Америки.
Древесная улитка Лигуус (Liguus fasciatus)
Эти разноцветные улитки также известны под названием «живые драгоценности», что красноречиво подчёркивает их необычно яркий вид. У одних представителей этого вида в основной окраске преобладают бледные краски, поверх которых располагаются спиралевидные разноцветные полоски.
У иных особей имеются радужные полоски. Отдельные представители этого вида ярких улиток могут иметь тёмный фон, украшенный спиралевидными белыми полосами.
У многих особей в окраске ракушки сочетаются множество красок, поверх которых располагается белоснежный узор. Встречаются эти яркие разноцветные улитки в различных уголках Карибского моря.
Пятнистая неритина (Neritina natalensis)
Эта разноцветная улитка – обитательница пресноводных водоёмов Восточной Африки. Основной цвет раковины у неё жёлтый. Поверхность украшена множеством пятен и отметин, похожих на полосы или зигзаги.
Эта улитка – одна из самых популярных в аквариумистике. Она не требует особого ухода и прекрасно питается водорослями, которые растут в аквариуме.
Лестничный эпитониум (Epitonium scalare)
Эта удивительная морская улитка также известна под названием «винтовая лестница». Встречается она в Красном море, в некоторых регионах Индийского океана и в юго-западной части Тихого океана.
Эта красочная улитка впечатляет изумительной фарфорово-белой окраской. Выступающая ребристая структура раковины лишь подчёркивает глубину белоснежной гаммы.
Из-за утончённого внешнего вида эта морская ракушка высоко ценится среди коллекционеров. Ещё в 17-18 вв. она была настолько редка, что её можно было продать за баснословные суммы.
Садовая цепея или пёстрая улитка (Cepaea hortensis)
Эта разноцветная улитка встречается во многих уголках Западной и Центральной Европы. Также она была завезена в некоторые районы на северо-востоке США.
Ракушка у неё почти всегда жёлтая, но при этом украшенная тёмными полосами, а устье – белое. Пёстрая оболочка и обусловило видовое название этой красивой маленькой улитки. Диаметр ракушки у неё обычно не превышает 2,5 см.
Перспективная архитектоника (Architectonica perspectiva)
Эта удивительная яркая улитка обитает среди коралловых рифов в Индо-Тихоокеанском регионе Азии. Раковина у неё напоминает циферблат часов. На её поверхности располагаются чёрные и коричневые линии.
Основной фон варьируется от белоснежного до жёлто-коричневого. Раковина у этой улитки крупная и крепкая, с плоским основанием и низким завитком.
Само тело этого брюхоногого моллюска также бросается в глаза, поскольку окрашено в чёрно-белую полоску. Перспективная архитектоника – довольно крупная морская улитка. Длина раковины у неё достигает 5-8,5 см. Питается эта улитка в основном кораллами и анемонами.
Кохликопа скользкая (Cochlicopa lubrica)
Эта яркая улитка обитает во влажных местах (на лугах, в траве или мхах) во многих уголках Европы. Необычный вид ей придаёт невероятно глянцевая раковина, окраска которой варьируется от красноватой до желтоватой. При этом само тело улитки окрашено в перламутровый белый цвет.
Эта красивая улитка – одна из самых маленьких в этом списке. Длина вытянутой конической раковины у неё составляет всего 6-7 мм.
Поэтому, даже несмотря на яркий вид, эту миниатюрную улитку довольно сложно обнаружить в её естественной среде обитания. К тому же, глянцевый блеск ракушки позволяет ей сливаться с влагой в местах обитания.
Лимацина или морская бабочка (Limacina helicina)
Эта необычная красочная морская улитка обитает в водах Северного Ледовитого океана. В действительности она почти прозрачная. Но на фото кажется, что эта разноцветная улитка окрашена во всевозможные оттенки фиолетовых или огненно-оранжевых красок.
Она кажется просто фантастическим существом, обитающим в суровых условиях арктических вод. Размер раковины у этой необычной яркой улитки не превышает 5 мм. Выживает она за счёт питания мелким планктоном, который ловит при помощи слизистой паутины.
Молочная или испанская улитка (Otala lactea)
Эта разноцветная улитка обитает на просторах Средиземноморского бассейна. Раковина у неё белая, украшенная красновато-коричневыми спиральными полосками. Диаметр её составляет всего 2,6-3,5 см.
Узор на ракушке уникален для каждой отдельной особи. И-за яркой окраски эти разноцветные улитки очень популярны в качестве домашних питомцев. Кроме того, этих моллюсков люди издавна использовали в качестве пищи.
Белая садовая улитка (Theba pisana)
Эта красивая яркая улитка обитает в основном в прибрежных регионах Средиземноморья. Раковина у неё кремового оттенка, поверх которого располагается узор из коричневой спиральной полосы.
Но также существуют разновидности этих улиток с окраской, отличной от стандартной. У большинства из них раковина полностью белая, украшенная тёмно-коричневым узором. Диаметр её составляет всего 1,2-1,5 см.
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