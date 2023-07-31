Разноцветные улитки

Радужная или конфетная улитка (Liguus virgineus)

Эта удивительная яркая улитка – эндемик острова Эспаньола. Она обитает на деревьях и питается мхами и лишайниками, которые растут на коре. Эта удивительная яркая улитка кажется нарисованной.

Поверх белоснежной раковины диаметром 3-6 см располагаются спиралевидные полоски жёлтого, зелёного, фиолетового, розового, чёрного или коричневого цвета. Каждый виток ракушки содержит до 3-х разных красок.

Эта яркая разноцветная улитка больше похожа на изумительный арт-проект, чем на живое существо. Она сохраняет столь удивительную окраску раковины в течение всей жизни.

Связано это с тем, что яркие полосы образуются за счёт пигментной железы в теле улитки. Поскольку она функционирует непрерывно, то и окраска раковины сохраняется неизменной.