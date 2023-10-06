Талантливый кот спел дуэтом и собрал полный зал

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Многие из вас наверняка не раз видели музыкальные каверы на видео с животными от музыканта Дэвида Скотта (The Kiffness) и его жены. Вот как выглядят концерты музыканта.
Даже у котика получилось собрать полный зал людей и заставить их подпевать.
Полная версия кавера
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А вообще - действительно шикарно. И чувство юмора у автора ролика порадовало! Как он грустил над пустой миской! )))