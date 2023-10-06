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Талантливый кот спел дуэтом и собрал полный зал

Талантливый кот спел дуэтом и собрал полный зал

Автор:
06 октября 2023 10:24
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: The Kiffness   Видео   Кавер   Прикол   Юмор   животные   кот   
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Многие из вас наверняка не раз видели музыкальные каверы на видео с животными от музыканта Дэвида Скотта (The Kiffness) и его жены. Вот как выглядят концерты музыканта.

Даже у котика получилось собрать полный зал людей и заставить их подпевать.

Полная версия кавера

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Метки: The Kiffness   Видео   Кавер   Прикол   Юмор   животные   кот   
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6  комментариев
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5k
Наталья 2 часа назад
Какая прелесть
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2k
Dmitry Tarasov Полчаса назад
Какой мощный кот: морда одна, а спел дуэтом.
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1k
AlterRusse 36 минут назад
Тот случай, когда кот поёт лучше, чем половина российской эстрады.
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29k
Е-Лена 41 минуту назад
Замурчательно!
А вообще - действительно шикарно. И чувство юмора у автора ролика порадовало! Как он грустил над пустой миской! )))
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13k
кира 45 минут назад
Ай да котя!
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