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Сообщество Без кота и жизнь не та 1656 постов • 473 подписчика подписаться
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Система химических КОТОэлементов

Система химических КОТОэлементов

Автор:
11 июля 2023 08:52
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Прикол   Юмор   животные   забавно   кот   котоэлементы   
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Котовладельцы ужасно любят хвастаться своими пушистыми любимцами всему интернету. И к массовому флешмобу, где люди будут выставлять на обозрение всех желающих своих мурлыкающих друзей, может привести всё что угодно.

Авторы аккаунта в Твиттере «психокоты», который славится своими шутками с фотографиями котов, опубликовали пост, где представили новый элемент периодической системы химических элементов — Котий. Котий делает кусь при контакте, вибрирует и хорошо реагирует на пакетики с кормом. Пользователям настолько понравился этот пост, что они начали публиковать свои собственные котоэлементы, обитающие у них дома.


С чего всё началось

×
×

А кто же живёт дома у обитателей Твиттера?


Встречайте! Se — Семёний


Ma — Манолий

Готовы поспорить, что каждый котоэлемент таблицы является элементом повышенной важности. А если вы с этом усомнитесь, вас может ждать кусь!


Cn — Синнабонций


Pl — Пылий


Пятки — это явно самое вкусное в человеках.


Mr — Марселий


Li — Лисий

Один из самых хитреньких элементов, по мнению известного химика КОТделеева.


Dt — Дитий


Моя Дита теперь станет звездой, я надеюсь.


Ya — Яшмовый


Ki — Кикий


Ch — Чикитий


Yg — Юнгиний


Gn — Джунюший

Si — Симоний

Kl — Клепантиний

А таблица Менделеева может похвастать химическим элементом, который делает массаж? То-то же.


Lu — Луний


Mn — Монтиний


Kor — Кориций

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Метки: Прикол   Юмор   животные   забавно   кот   котоэлементы   
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