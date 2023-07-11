Система химических КОТОэлементов

Котовладельцы ужасно любят хвастаться своими пушистыми любимцами всему интернету. И к массовому флешмобу, где люди будут выставлять на обозрение всех желающих своих мурлыкающих друзей, может привести всё что угодно.
Авторы аккаунта в Твиттере «психокоты», который славится своими шутками с фотографиями котов, опубликовали пост, где представили новый элемент периодической системы химических элементов — Котий. Котий делает кусь при контакте, вибрирует и хорошо реагирует на пакетики с кормом. Пользователям настолько понравился этот пост, что они начали публиковать свои собственные котоэлементы, обитающие у них дома.
С чего всё началось
А кто же живёт дома у обитателей Твиттера?
Встречайте! Se — Семёний
Ma — Манолий
Готовы поспорить, что каждый котоэлемент таблицы является элементом повышенной важности. А если вы с этом усомнитесь, вас может ждать кусь!
Cn — Синнабонций
Pl — Пылий
Пятки — это явно самое вкусное в человеках.
Mr — Марселий
Li — Лисий
Один из самых хитреньких элементов, по мнению известного химика КОТделеева.
Dt — Дитий
Моя Дита теперь станет звездой, я надеюсь.
Ya — Яшмовый
Ki — Кикий
Ch — Чикитий
Yg — Юнгиний
Gn — Джунюший
Si — Симоний
Kl — Клепантиний
А таблица Менделеева может похвастать химическим элементом, который делает массаж? То-то же.
Lu — Луний
Mn — Монтиний
Kor — Кориций
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