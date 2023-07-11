Система химических КОТОэлементов

Авторы аккаунта в Твиттере «психокоты», который славится своими шутками с фотографиями котов, опубликовали пост, где представили новый элемент периодической системы химических элементов — Котий. Котий делает кусь при контакте, вибрирует и хорошо реагирует на пакетики с кормом. Пользователям настолько понравился этот пост, что они начали публиковать свои собственные котоэлементы, обитающие у них дома.

С чего всё началось