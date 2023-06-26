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Водолазы нашли кораблекрушение III века до нашей эры

Водолазы нашли кораблекрушение III века до нашей эры

Автор:
26 июня 2023 15:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Открытия   водолазы   древнее   исследования   история   находки   новости   подводные находки   раскопки   фото   
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Команда водолазов-разминировщиков из Хорватии и Италии недавно сделала уникальную находку в Адриатическом море. Это оказалось одно из самых ранних сохранившихся кораблекрушений, которое относится к III веку до нашей эры!

Это кораблекрушение обнаружила команда водолазов-разминировщиков хорватских и итальянских ВМС, которые работали недалеко от острова Хвар в Адриатическом море. На момент находки водолазы проходили вторую неделю учений, и всё это время занимались поиском мин. Учения проходили в сотрудничестве с Министерством культуры Хорватии, которое сообщило водолазам, что на дне восточной Адриатики можно встретить объекты, представляющие археологическую ценность.

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Так, с помощью оборудования для поиска мин и камер, водолазы случайно наткнулись на это любопытное место на глубине 50 метров. На ранее неизвестном месте кораблекрушения нашли множество древних амфор, относящихся к III веку до нашей эры. Считается, что само крушение датируется примерно тем же периодом - а значит, оно одно из самых ранних из когда-либо найденных. После обнаружения находку исследовали подводные археологи, которые подтвердили, что место кораблекрушения прекрасно сохранилось.

Сейчас специалисты проводят археологические исследования объектов с кораблекрушения. Позже они определят, какие меры принять для сохранения и охраны этого участка, а какие-то находки, возможно, выставят в музеях.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   водолазы   древнее   исследования   история   находки   новости   подводные находки   раскопки   фото   
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Ivan Час назад
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Олег 59 минут назад
"нашли кораблекрушение".... до 1 сентября есть возможность нанять репетитора по русскому языку
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