Водолазы нашли кораблекрушение III века до нашей эры

Команда водолазов-разминировщиков из Хорватии и Италии недавно сделала уникальную находку в Адриатическом море. Это оказалось одно из самых ранних сохранившихся кораблекрушений, которое относится к III веку до нашей эры!
Это кораблекрушение обнаружила команда водолазов-разминировщиков хорватских и итальянских ВМС, которые работали недалеко от острова Хвар в Адриатическом море. На момент находки водолазы проходили вторую неделю учений, и всё это время занимались поиском мин. Учения проходили в сотрудничестве с Министерством культуры Хорватии, которое сообщило водолазам, что на дне восточной Адриатики можно встретить объекты, представляющие археологическую ценность.
Так, с помощью оборудования для поиска мин и камер, водолазы случайно наткнулись на это любопытное место на глубине 50 метров. На ранее неизвестном месте кораблекрушения нашли множество древних амфор, относящихся к III веку до нашей эры. Считается, что само крушение датируется примерно тем же периодом - а значит, оно одно из самых ранних из когда-либо найденных. После обнаружения находку исследовали подводные археологи, которые подтвердили, что место кораблекрушения прекрасно сохранилось.
Сейчас специалисты проводят археологические исследования объектов с кораблекрушения. Позже они определят, какие меры принять для сохранения и охраны этого участка, а какие-то находки, возможно, выставят в музеях.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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