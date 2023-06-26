Водолазы нашли кораблекрушение III века до нашей эры

Так, с помощью оборудования для поиска мин и камер, водолазы случайно наткнулись на это любопытное место на глубине 50 метров. На ранее неизвестном месте кораблекрушения нашли множество древних амфор, относящихся к III веку до нашей эры. Считается, что само крушение датируется примерно тем же периодом - а значит, оно одно из самых ранних из когда-либо найденных. После обнаружения находку исследовали подводные археологи, которые подтвердили, что место кораблекрушения прекрасно сохранилось.