Роскосмос: автоматическая станция «Луна-25» вышла на окололунную орбиту

Роскосмос поделился новыми подробностями о ходе полёта автоматической станции «Луна-25». Как рассказала пресс-служба, сегодня, 16 августа 2023 года, станция вышла на орбиту искусственного спутника Луны.
Для этого были произведены два включения двигательной установки автоматической станции. Первое включение выполнили в 11:57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд.
В Роскосмосе объявили:
Впервые в современной истории России автоматическая станция в 12:03 мск выведена на орбиту искусственного спутника Луны.
Как подчеркнули в пресс-службе, все системы «Луны-25» функционируют штатно, связь с ней устойчивая. Специалисты проводят сеансы измерения текущих навигационных параметров.
Мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли планируется 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский.
Автоматическая станция «Луна-25» должна отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, изучить верхний слой реголита поверхности в районе Южного полюса Луны и лунную экзосферу.
Как отмечает Роскосмос, в части посадки «Луна-25» принципиально отличается от своих предшественниц: советские лунные станции «прилунялись» в экваториальной зоне, а новая станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности.
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Молодцы! Достойно!
Не Луна, но тоже прикольно: