Роскосмос: автоматическая станция «Луна-25» вышла на окололунную орбиту

Для этого были произведены два включения двигательной установки автоматической станции. Первое включение выполнили в 11:57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд.



В Роскосмосе объявили:

Впервые в современной истории России автоматическая станция в 12:03 мск выведена на орбиту искусственного спутника Луны.



Как подчеркнули в пресс-службе, все системы «Луны-25» функционируют штатно, связь с ней устойчивая. Специалисты проводят сеансы измерения текущих навигационных параметров.



Мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли планируется 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский.



Автоматическая станция «Луна-25» должна отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, изучить верхний слой реголита поверхности в районе Южного полюса Луны и лунную экзосферу.