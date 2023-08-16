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Роскосмос: автоматическая станция «Луна-25» вышла на окололунную орбиту

Роскосмос: автоматическая станция «Луна-25» вышла на окололунную орбиту

Автор:
16 августа 2023 21:31
Сообщество : Космос
Метки: Луна-25   окололунная орбита   роскосмос   
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Роскосмос поделился новыми подробностями о ходе полёта автоматической станции «Луна-25». Как рассказала пресс-служба, сегодня, 16 августа 2023 года, станция вышла на орбиту искусственного спутника Луны.

Для этого были произведены два включения двигательной установки автоматической станции. Первое включение выполнили в 11:57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд.

В Роскосмосе объявили:

Впервые в современной истории России автоматическая станция в 12:03 мск выведена на орбиту искусственного спутника Луны.


Как подчеркнули в пресс-службе, все системы «Луны-25» функционируют штатно, связь с ней устойчивая. Специалисты проводят сеансы измерения текущих навигационных параметров.

Мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли планируется 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский.

Автоматическая станция «Луна-25» должна отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, изучить верхний слой реголита поверхности в районе Южного полюса Луны и лунную экзосферу.


Как отмечает Роскосмос, в части посадки «Луна-25» принципиально отличается от своих предшественниц: советские лунные станции «прилунялись» в экваториальной зоне, а новая станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности.

 

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Метки: Луна-25   окололунная орбита   роскосмос   
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3  комментария
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16k
ss 2 часа назад
Ну, что тут скажешь?...
Молодцы! Достойно!
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554
ruslan d 15 минут назад
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5k
Fishki_surfer Час назад
23 августа там должен еще и индийский луноход сесть. Прям космическая гонка!

Не Луна, но тоже прикольно:
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