На днях в Великобритании был испытан первый в мире жидкостный ракетный двигатель, с нуля спроектированный искусственным интеллектом. На проектирование ушло менее двух недель после утверждения спецификаций.
Ещё несколько дней потребовалось для 3D-печати двигателя. После сборки он запустился с первой попытки. ИИ выполнил годовую работу коллектива КБ на «отлично».
Больше всего времени заняла финишная обработка деталей и сборка двигателя, чем занимались сотрудники британского Университета Шеффилда. ИИ как бы намекнул, что человеку осталась лишь физическая работа, а творческую составляющую алгоритмы взяли на себя.
Проект разработки сложных инженерных конструкций с помощью искусственного интеллекта продвигает компания LEAP 71, работающая в Дубае (ОАЭ). Специалисты компании создали большую вычислительную модель Noyron с «компактным и надёжным геометрическим ядром» PicoGK, которое позволяет создавать очень сложные физические объекты. Тем самым Noyron способна проектировать конструкции, машины и механизмы для любой сферы использования, а не только для аэрокосмической отрасли, от детской игрушки до космического челнока. В процессе проектирования программы САПР ни разу не использовались.
Спроектированный нейросетью ракетный двигатель работает на паре керосин/жидкий кислород. Во время статических огневых испытаний на полигоне Airborne Engineering в Уэскотте, Великобритания, двигатель мощностью 5 кН (500 кг) подтвердил свои характеристики. Сначала он прогревался в течение 3,5 с, а затем вышел на полную мощность и проработал 12 с, в ходе чего развил тягу в 20 тыс. лошадиных сил. Этого достаточно, чтобы вооружить таким двигателем верхнюю ступень ракеты. Каждую новую модификацию двигателя модель Noyron может выдавать со скоростью менее 15 мин, проводя вычисления на обычном компьютере. Вам нужна линейка двигателей? Подождите чуток за дверью, вам скоро вынесут.
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Компоненты двигателя изготавливались в Германии компанией AMCM из медного сплава CuCrZr методом аддитивной печати на принтере EOS M290. Чтобы медь не расплавилась, а в камере сгорания двигателя температура достигала 3000 °C, было использовано инновационное решение с подачей охлаждённого топлива (керосина) через систему встроенных в двигатель каналов диаметром 0,8 мм. Благодаря этому корпус двигателя нагревался всего до 250 °C. Сбой в охлаждении мгновенно превратил бы двигатель в лужицу меди, но система отработала надёжно. Также для впрыска топлива в камеру сгорания была использована коаксиальная вихревая форсунка, что считается самым передовым на сегодня решением.
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программисты по скромности своей обычно умалчивают, сколько месяцев они
готовили это "трехминутное" решение.
(с) В.Савченко
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Серьезно? На ракете 50-х годов 8К14 такой способ уже вполне себе применялся
Причём на этих супер-компах у них раньше всегда была очередь, потому что расчёт одного чипа шёл в среднем от двух суток и дольше
Точнее, желанием осваивать бюджеты.
Больно стенд хлипкий для такой мощности.
Q: Возможно ли физическому телу преодолеть скорость света?
A: По нашей нынешней научной теории, физическому телу невозможно преодолеть скорость света в вакууме. Это фундаментальный предел скорости, установленный специальной теорией относительности Эйнштейна.
Скорость света в вакууме составляет примерно 299 792 458 метров в секунду (186 282 мили в секунду). Любое физическое тело, движущееся со скоростью, близкой к скорости света, будет испытывать следующие эффекты:
* Дилатация времени: Время для движущегося объекта замедляется по сравнению с покоящимся объектом.
* Сокращение длины: Длина движущегося объекта сокращается в направлении движения.
* Увеличение массы: Масса движущегося объекта увеличивается по мере приближения к скорости света.
По мере приближения скорости объекта к скорости света эти эффекты становятся все более заметными. Масса объекта стремится к бесконечности, а его длина стремится к нулю. Для того, чтобы объект достиг скорости света, потребовалось бы бесконечное количество энергии, что физически невозможно.
Таким образом, согласно нашей нынешней научной теории, физическому телу невозможно преодолеть скорость света в вакууме.
много кто изобретал вечный двигатель, пока им сказали, что это невозможно
про сверхсветовой двигатель, даже интересно
хотя, любой ИИ - это набор алгоритмов, а такое суперизобретение, что явно требует нестандартного подхода