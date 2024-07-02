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В Англии успешно испытали ракетный двигатель, придуманный ИИ

В Англии успешно испытали ракетный двигатель, придуманный ИИ

Автор:
02 июля 2024 10:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   ИИ   Нейросеть   новости   ракетный двигатель   фото   
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На днях в Великобритании был испытан первый в мире жидкостный ракетный двигатель, с нуля спроектированный искусственным интеллектом. На проектирование ушло менее двух недель после утверждения спецификаций.

Ещё несколько дней потребовалось для 3D-печати двигателя. После сборки он запустился с первой попытки. ИИ выполнил годовую работу коллектива КБ на «отлично».

Больше всего времени заняла финишная обработка деталей и сборка двигателя, чем занимались сотрудники британского Университета Шеффилда. ИИ как бы намекнул, что человеку осталась лишь физическая работа, а творческую составляющую алгоритмы взяли на себя.


Проект разработки сложных инженерных конструкций с помощью искусственного интеллекта продвигает компания LEAP 71, работающая в Дубае (ОАЭ). Специалисты компании создали большую вычислительную модель Noyron с «компактным и надёжным геометрическим ядром» PicoGK, которое позволяет создавать очень сложные физические объекты. Тем самым Noyron способна проектировать конструкции, машины и механизмы для любой сферы использования, а не только для аэрокосмической отрасли, от детской игрушки до космического челнока. В процессе проектирования программы САПР ни разу не использовались.



Спроектированный нейросетью ракетный двигатель работает на паре керосин/жидкий кислород. Во время статических огневых испытаний на полигоне Airborne Engineering в Уэскотте, Великобритания, двигатель мощностью 5 кН (500 кг) подтвердил свои характеристики. Сначала он прогревался в течение 3,5 с, а затем вышел на полную мощность и проработал 12 с, в ходе чего развил тягу в 20 тыс. лошадиных сил. Этого достаточно, чтобы вооружить таким двигателем верхнюю ступень ракеты. Каждую новую модификацию двигателя модель Noyron может выдавать со скоростью менее 15 мин, проводя вычисления на обычном компьютере. Вам нужна линейка двигателей? Подождите чуток за дверью, вам скоро вынесут.


Компоненты двигателя изготавливались в Германии компанией AMCM из медного сплава CuCrZr методом аддитивной печати на принтере EOS M290. Чтобы медь не расплавилась, а в камере сгорания двигателя температура достигала 3000 °C, было использовано инновационное решение с подачей охлаждённого топлива (керосина) через систему встроенных в двигатель каналов диаметром 0,8 мм. Благодаря этому корпус двигателя нагревался всего до 250 °C. Сбой в охлаждении мгновенно превратил бы двигатель в лужицу меди, но система отработала надёжно. Также для впрыска топлива в камеру сгорания была использована коаксиальная вихревая форсунка, что считается самым передовым на сегодня решением.

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Метки: Видео   ИИ   Нейросеть   новости   ракетный двигатель   фото   
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26  комментариев
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23k
kσρβγς 2 часа назад
"Новый успех науки: машина проектирует цех за три минуты!" - ведь
программисты по скромности своей обычно умалчивают, сколько месяцев они
готовили это "трехминутное" решение.
(с) В.Савченко
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34k
Юрьевич 4 минуты назад
Свершилось! Теперь кроме мема "британские учёные" появится мем "британский ИИ"
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563
Igor (Игорь) Полчаса назад
было использовано инновационное решение с подачей охлаждённого топлива (керосина) через систему встроенных в двигатель каналов диаметром 0,8 мм.
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Серьезно? На ракете 50-х годов 8К14 такой способ уже вполне себе применялся
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8k
evenSeven 39 минут назад
Англичане даже жидкостной двигатель сами сделать не могут... ИИ с немцами им для этого нужен. Мда.
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24k
Killgrave 41 минуту назад
ИИ в данном случае ничего не изобрел, лишь создал подобное и далеко не с нуля. Вот если бы сообразил фотонный или гравитационный, тогда да, молодец.
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11k
Dabus 47 минут назад
На самом деле, сложно-технологичные производства давно используют такой подход. NVIDIA уже лет 20 использует супер-компьютеры которые просчитывают схемы новых чипов, какие там должны быть на кристалле блоки, как они должны быть там расположены, сколько транзисторов на блок если мощность блока должна быть такая-то, и т.д. После расчёта ИИ выдаёт им полный набор документов для печати чипа, они бегут печатать и потом гоняют чип на стенде проверяя всё ли работает и нет ли в данном релизе ошибок.
Причём на этих супер-компах у них раньше всегда была очередь, потому что расчёт одного чипа шёл в среднем от двух суток и дольше
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18k
Alex Час назад
То есть ИИ по факту две недели "придумывал" причудливую внешнюю форму для жидкостного ракетного двигателя, ведь схема работы его элементарная.
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6k
Горожанин 2 часа назад
Как хоть самим фанатам ИИ не надоело вестись на подобные дебил-шоу? Неужели настолько тупые?
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4k
Yus 2 часа назад
А сколько времени потратили скармливая ИИ все предыдущие разработки ЖРД, топливных смесей и материалов? Что бы ИИ было из чего компилировать.
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18k
Kostick 2 часа назад
так, а если поставить задачу построить сверхсветовой двигатель? и не говорить о его невозможности? помню такое было с матовыми лампочками, считалось невозможным их сделать, а мужик не знал про это, и придумал как. )
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4
Александр Степанов 2 часа назад
Реклама причём агрессивная )) есть куча вещей которые не указаны.
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11k
Alex 2 часа назад
Херня какая-то. Надеюсь, что взорвется
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2438 постов (2397 в горячем)

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