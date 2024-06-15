Как декорации для фильма ужаса: в Казани деревья затянуло паутиной с гусеницами

Обеспокоенные казанцы публикуют в соцсетях сообщения о скоплениях гусениц на деревьях, особенно много жалоб от жителей Кировского и Московского районов. Люди сообщают о большом количестве вредителей в парках, на скамейках, детских площадках. Кроме того, обеспокоены садоводы.
Паутина на деревьях — это результат удачной зимовки горностаевой моли. Год назад каждая белая бабочка с чёрными пятнами на крыльях отложила несколько партий яиц на кору деревьев. Теперь на них почти не осталось листьев, все съели желтоватые гусеницы.
Число гусениц на одном дереве может доходить до 1000. Они заполоняют всю территорию вокруг, ползая не только по деревьям, но и по земле.
Личинки моли собираются в колонии и оплетают листья, ветки и всё окружающее пространство паутиной. Такая сеть защищает вредителей от атак с воздуха.
«Они начинают плести это гнездо, и они в этом гнезде находятся. Паутина им нужна для защиты, потому что в паутину птицы обычно не лезут. Оттуда же они выползают, поедают листья деревьев», — объясняет доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев.
Похожая ситуация была и в прошлом году. Тогда проводили две волны дезинсекций
«Видимо эту зиму поколения пережили достаточно хорошо, потому, что в прошлые годы после вспышек этих гнезд никто не видел. В городской среде обработки делать не всегда благоприятно, потому что здесь люди. Но какие-то обработки, мне говорили, применяли точечно, локально», — говорит доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев.
Сейчас обработка лесов от этих вредителей проходит в 7 районах республики. Учёные советуют повторить её в июле, когда бабочки вновь начнут откладывать яйца.
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