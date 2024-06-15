Как декорации для фильма ужаса: в Казани деревья затянуло паутиной с гусеницами

Личинки моли собираются в колонии и оплетают листья, ветки и всё окружающее пространство паутиной. Такая сеть защищает вредителей от атак с воздуха.

«Они начинают плести это гнездо, и они в этом гнезде находятся. Паутина им нужна для защиты, потому что в паутину птицы обычно не лезут. Оттуда же они выползают, поедают листья деревьев», — объясняет доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев.

Похожая ситуация была и в прошлом году. Тогда проводили две волны дезинсекций

«Видимо эту зиму поколения пережили достаточно хорошо, потому, что в прошлые годы после вспышек этих гнезд никто не видел. В городской среде обработки делать не всегда благоприятно, потому что здесь люди. Но какие-то обработки, мне говорили, применяли точечно, локально», — говорит доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев.

Сейчас обработка лесов от этих вредителей проходит в 7 районах республики. Учёные советуют повторить её в июле, когда бабочки вновь начнут откладывать яйца.